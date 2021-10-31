Как банки будут отчитываться перед Росфинмониторингом

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я периодически рассказываю о том, что на самом деле наша банковская система работает лучше, чем швейцарские часы. Наши банки лучше, чем западные и американские, это все правда.

Но это не отменяет того «веселого настроения», которое нам создает Росфинмониторинг и Центробанк в попытке побороть террористов, экстремистов и лиц, отмывающих доходы, полученные преступным путем. Я говорю о вас. Потому что, когда открываешь тот или иной документ ЦБ РФ на этот счет, это все равно, что читать справочник заболеваний. Попробуйте как-нибудь почитать справочник заболеваний — вы половину симптомов из справочника обнаружите у себя. Так и здесь.

Когда начинаю читать их документы, то появляется ощущение, что всех нас надо немедленно отнести к нарушителям. И то, что вы еще не сидите, или то, что с вами еще не расторгли договор дистанционного банковского обслуживания и не заблокировали счет, — это не ваша заслуга, это их недоработка.

Указание Банка России от 15.07.2021 № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Каждая кредитная организация должна сформировать электронный документ в виде формализованного электронного сообщения в соответствии с кучей документов и правил.

Какую информацию должны передавать банки

Банки как направляли, так и будут направлять информацию обо всех операциях, подлежащих обязательному контролю. А этих операций я насчитал более 200. Они изложены в Положении Банка России от 02.03.2012 № 375-П и в Указании Банка России от 20.10.2020 № 5599-У. Например, снял деньги — отправляют, положил наличку — отправляют, провел транзитные операции — отправляют.

Кроме этого, будет отправляться информация об операциях, в отношении которых у работников в кредитной организации появятся подозрения на основании их правил внутреннего контроля.

Также будет отправляться информация о разовой операции либо совокупности операций, в отношении которой у работников кредитной организации возникает подозрение, что данная операция или действие осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем. Тут очень много всего, что будет отправлять и проверять.

Вывод

Неужели люди, которые работают в Росфинмониторинге, на полном серьезе думают, что физлицам, ИП-шникам, юрлицам больше делать нечего, как отмывать доходы, полученные преступным путем.

Я часто задаюсь вопросом, а зачем все это. И получаю только один ответ: чтобы у этих контролеров, в качестве оправдания, что они ищут доходы, полученные преступным путем, было право контролировать каждую нашу транзакцию. Ну, не может же такого быть, что какая-то копейка уйдет от их контроля, от налогообложения и всего остального. Они просто слишком подозрительные. И поэтому хотят все контролировать.

Напишите в комментариях, что вы думаете об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах.