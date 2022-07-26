«Приказываем главбухам собирать досье на клиентов!»

Павел мне не имел права, конечно, говорить, что их Росфинмониторинг достал. Он так аккуратно, как банкир, сказал, что хотелось бы большего взаимодействия с представителями Росфинмониторинга, чтобы лучше друг друга понимать, чтобы уменьшить определенные излишние требования.

И, вы знаете, я с ним согласен. И сейчас мы обсудим очередной приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу, которым утверждаются требования к идентификации клиентов, представителей выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, в том числе, с учетом степени уровня риска совершения подозрительных операций.

Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100

И знаете, что интересно? Я изучал этот приказ в попытке понять, к кому он относится и кто его должен применять. С одной стороны, написано, что его обязаны применять лизинговые компании, организации Почта России, организаторы азартных игр, операторы по приему платежей, операторы связи, интернет-провайдеры. И вроде бы напрямую бухгалтеры, бухгалтерские и аутсорсинговые компании, которые управляют расчетными счетами, напрямую в нем не указаны. Но с другой стороны, везде идет ссылка на ст. 7.1 № 115-ФЗ. А это означает, что этот приказ имеет отношение и к бухгалтерским, и к аудиторским компаниям, и к аутсорсинговым компаниям.

И если это так, то у вас теперь будет столько дополнительной работы, мама не горюй.

Какие сведения будут собирать на клиентов-физлиц

"Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов — физических лиц. 1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии). 1.2. Дата рождения. 1.3. Гражданство. 1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии). 1.5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (при наличии) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания). Сведения, указанные в настоящем подпункте, устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 1.6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. 1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). 1.8. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). Информация, указанная в настоящем подпункте, устанавливается организациями и индивидуальными предпринимателями случае реализации права, предусмотренного абзацем первым пункта 5.4 статьи 7 Федерального закона. 1.9. Контактная информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии) и другая информация. 1.10. Должность клиента, являющегося лицом, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона. 1.11. Степень родства либо статус клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона«.

И при идентификации этих физических лиц дополнительно нужно будет установить его характер предполагаемых деловых отношений. То есть он пришел покупать симку, у него должны спросить: «А каков характер использования этой симки? Что вы собираетесь делать с этой симкой? Как вы собираетесь взаимодействовать с интернет-провайдером и т. д.».

Также будут интересоваться сведениями о его финансовом положении: «Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества». Не имею ни малейшего понятия, зачем. И еще черт знает, сколько всего нужно выяснить.

Какие сведения будут собирать на клиентов-юрлиц и ИП

А если, допустим, перед вами юридическое лицо или ИП, и вы, бухгалтер, работаете в аутсорсерской, бухгалтерско-аудиторской компании, тут вообще тихий ужас. Вам нужно будет в досье включить:

«1. Сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов и выгодоприобретателей — юридических лиц. 1.1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии). 1.2. Организационно-правовая форма. 1.3. Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента; идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 г., либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 г., — для нерезидента. 1.4. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер — для резидента; номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации — для нерезидента; адрес юридического лица. 1.5. Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии). 1.6. Сведения о лицензии клиента на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. В случае установления факта отсутствия лицензии при фактически осуществляемой деятельности, подлежащей лицензированию, организация и индивидуальный предприниматель делают соответствующую отметку в анкете, включая дату установления таких сведений. 1.7. Сведения о доменном имени, указателе страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“, с использованием которых клиентом — юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)». Плюс вы должны будете установить пачку дополнительных сведений. А тут вообще все весело. «2. Дополнительные сведения, подлежащие установлению при идентификации клиентов — юридических лиц. 2.1. Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии). 2.2. Банковский идентификационный код — для кредитных организаций-резидентов. 2.3. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица). 2.4. Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии), иная информация). 2.5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности».

То есть, представляете, вы бухгалтер, вы принимаете клиента на обслуживание, вы ему матку наизнанку должны будете вывернуть и все эти сведения установить.

А также вы должны выведать все сведения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, если он должен там стоять на учете. О постановке на специальный учет юрлиц и ИП, осуществляющих операции с драгметаллами, если они это делают. Этот список бесконечный. И это еще не все.

Какие дополнительные сведения вы должны собрать

«Сведения о финансовом положении, подтверждаемые следующими документами: а) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) годовой (квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); б) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете; в) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; г) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в организацию, индивидуальному предпринимателю, лицу, указанному в статье 7.1 Федерального закона; д) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; е) данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств».

Вы думаете, это все? Нет. Вы еще должны будете собрать на этого клиента досье, сведения о деловой репутации, подтверждаемые следующими материалами. То есть он пришел к вам на обслуживание, вы говорите: «Брат, не-не-не, принеси мне всю годовую бухгалтерскую отчетность, справку из налоговых органов о том, что ты никому не должен и т. д., а еще принеси мне сведения о своей деловой репутации».

«Сведения о деловой репутации, подтверждаемые следующими материалами: а) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов, имеющих с ним деловые отношения; б) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) лиц, у которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации данного юридического лица; в) дополнительные документы или источник сведений, которые могут быть использованы в целях определения деловой репутации клиента, зафиксированные в программе изучения клиента, включенной в ПВК и разработанной на основании требований к ПВК № 667 или ПВК № 1188».

То есть сначала тащим отзывы об этом клиенте, а если клиент у кого-то находится на обслуживании, то этот кто-то тоже должен написать на него характеристику, как в партийные коммунистические времена. Вы думаете, что теперь-то точно все? Нет, ребята, не все! Еще принимая клиента на обслуживание, вы должны будете собрать сведения обо всех источниках происхождения денежных средств и иного имущества клиента. А еще вы должны будете установить сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности клиента.

Плюс в анкету клиента должны попасть результаты проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Также в анкету вы должны проверить и записать сведения, о том, что ваш клиент не занимался распространением оружия массового уничтожения. Вы думаете, я шучу? Нет, я цитирую приказ. Наверное, хватит. Лучше, самостоятельно изучите сей шедевр.

Вывод

Я когда я брал интервью у члена правления «Модульбанка», я у него спросил: «Вы же понимаете, что если все эти критерии читать, то не существует в РФ ни одного человека, к которому невозможно было бы придраться и заблокировать все его транзакции?» Он говорит: «Да, это так. Любого можно заблокировать, к любому можно докопаться. К любому придраться. Но мы так не делаем. Наша задача усидеть на трех стульях. Один стул — Росфинмониторинг, другой стул — Центральный Банк, а третий стул — не потерять своих клиентов». Все эти меры, фактически делают всех нас потенциальными правонарушителями и преступниками. Все эти меры делают нас виновными и наша заслуга не в том, что мы еще не попали под раздачу, а в том, что к нам еще не пришли.

Но что мне говорят банкиры? Это у меня не первый разговор с банкиром. Они говорит: «Мы, конечно же, все это фильтруем. Для нас главное, чтобы действительно был подтвержден легальный источник происхождения денег, чтобы этот человек не занимался обналом, иначе у нас лицензию отнимут. Чтобы он не был учредителем или директором обнальной конторы, чтобы он не владел дропами, и не был дроповодом, чтобы он не легализовал деньги от проституции или от наркотиков. Вот для нас что главное». А так, из-за всех этих критериев, до любого можно докопаться.

Но в части, касающейся этого замечательного приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 № 100, у меня слов просто не хватает. Я вам процитировал только малую часть от того, какие сведения должны собираться. И все это должно будет сливаться в Росфинмониторинг, естественно. Кому интересно, откройте приказ, почитайте сами.

Но я вас очень прошу: не думайте, что к вам не прислушиваются. Не думайте, что ваше мнение чиновников не интересует. Оно их начало интересовать и чем дальше, тем больше вашим мнением чиновники вынуждены будут интересоваться, просто чтобы усидеть в своих креслах. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете об этом замечательном приказе Росфинмониторинга.

Приказ настолько важный для любого ИП, любого физического лица, юридического лица, что было бы здорово, если бы вы еще ролик скинули своим друзьям, знакомым и разместили его в своих каналах, социальных сетях. Ну пусть люди знают, какие сведения о них будут собирать.

Спасибо и удачи в делах.