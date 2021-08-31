Когда задаток облагается НДС: инструкция для бухгалтера

Современный бухгалтер отвечает не только за учет документации и отчетность в контролирующие органы, но и за финансовую стабильность в организации. В связи с этим мы получаем все больше вопросов по поводу безопасности сделок и работу с авансовыми платежами. Является ли задаток авансовым платежом для НДС? Как правильно документально оформить задаток и избежать вопросов и санкций от налоговой службы? В статье найдете советы и инструкции на эту тему.

Как законом трактуется определение «Задатка»?

Согласно п. 1 ст. 380 ГК РФ, задаток — это сумма денежных средств, выдаваемая стороне договора в счет будущих платежей и служащая доказательством заключения соглашения. Данная сумма, кроме того, служит обеспечением исполнения договора.

Задаток передается в счет причитающихся по договору платежей. Одновременно задаток служит доказательством заключения договора и обеспечивает его исполнение (п. 1 ст. 380 ГК РФ). То есть задаток одновременно выполняет сразу три функции:

обеспечительную,

доказательственную

платежную.

Именно платежная функция и дает основания включать задаток в базу по НДС. Однако тот факт, что задаток выдается в счет платежей по договору, вовсе не делает егоаналогомаванса. Ведь зачесть задаток в счет будущих платежей можно только при условии, что обе стороны исполнят свои обязательства по договору.

Возникшую неопределенность с включением в базу по НДС задатка Минфин России трактует в пользу бюджета.

По мнению чиновников, если деньги получены в счет предстоящих: поставок товаров;

выполнения работ;

оказания услуг, то во всех вышеперечисленных случаях они всегда включаются в налоговую базу по НДС и никаких исключений из этого правила нет.

Есть и мнение специалистов ФНС России, которые в каждом случае предлагают проанализировать Соглашение о задатке на предмет того, связано ли получение денег с предстоящей поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг. Если связано, то такие поступления надо включить в налоговую базу.

На что обратить внимание при составлении Соглашения о задатке?

Как указано в пункте 2 статьи 380 ГК РФ, Соглашение о задатке должно заключаться исключительно в письменной форме.

В то же время неважно, оформлено такое Соглашение в виде отдельного документа, включено в текст основного договора или приведено в качестве приложения к основному контракту. Гражданский кодекс допускает заключение смешанных договоров и договоров, не предусмотренных законодательством (п. 2, 3 ст. 421 ГК РФ).

Соглашение должно быть подписано обеими сторонами договора.

Главное и основное — в таком Соглашении обязательно должно фигурировать слово «задаток».

Также обратите внимание, что подтверждением того факта, что получен именно задаток, а не аванс, будет сохранение этой суммы на расчетном счете продавца, до момента отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).

Если организация не заплатит НДС с задатка — будет спор с налоговиками. Чтобы проблем и недопониманий не возникало, важно позаботиться о документальном оформлении задатка. Поэтому налогоплательщику надо обязательно внимательно отнестись к составлению Соглашения о задатке.

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