⚡️Как избежать ошибок, ведущих к штрафам: гид для бухгалтера + чек-лист внутри

Каждый год компании теряют миллионы рублей из-за ошибок в расчетах налогов. Неправильный вычет, неверная ставка, пропущенный платеж — и вот уже ФНС требует доплатить, а сверху еще и штраф.

Пример: компания не проверяла ставки НДС перед сдачей отчетности. Через 3 месяца ФНС обнаружила расхождения, доначислила 350 000 ₽ и выставила штраф. В 2024 году Верховный Суд подтвердил: даже в период моратория на проверки налоговая вправе штрафовать за недоплату.

В 2024 году ФНС начислила рекордные суммы пеней и штрафов — в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Это связано как с усилением контроля, так и с увеличением ключевой ставки, влияющей на размер санкций.

Проблема: неверный расчет НДС или налога на прибыль, пропущенные платежи.

Последствия:

Доначисление налога и штраф 20% от суммы недоплаты (ст. 122 НК).

Пени за каждый день просрочки.

Блокировка расчетного счета, если ошибка привела к значительной недоимке (ст. 76 НК).

Как избежать: