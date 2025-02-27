⚡️Как избежать ошибок, ведущих к штрафам: гид для бухгалтера + чек-лист внутри

Как избежать штрафов и проверок налоговой? Разбираем самые частые ошибки бухгалтеров и показываем, как их предотвратить.
1. Неверный расчет налогов → доначисления и штраф
Каждый год компании теряют миллионы рублей из-за ошибок в расчетах налогов. Неправильный вычет, неверная ставка, пропущенный платеж — и вот уже ФНС требует доплатить, а сверху еще и штраф.
Пример: компания не проверяла ставки НДС перед сдачей отчетности. Через 3 месяца ФНС обнаружила расхождения, доначислила 350 000 ₽ и выставила штраф. В 2024 году Верховный Суд подтвердил: даже в период моратория на проверки налоговая вправе штрафовать за недоплату.
В 2024 году ФНС начислила рекордные суммы пеней и штрафов — в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Это связано как с усилением контроля, так и с увеличением ключевой ставки, влияющей на размер санкций.
Проблема: неверный расчет НДС или налога на прибыль, пропущенные платежи.
Последствия:
Доначисление налога и штраф 20% от суммы недоплаты (ст. 122 НК).
Пени за каждый день просрочки.
Блокировка расчетного счета, если ошибка привела к значительной недоимке (ст. 76 НК).
Как избежать:
Включите автоматическую проверку налогов — 1С сверяет данные с ФНС, рассчитывает налоги по актуальным ставкам и предупреждает об ошибках.
Делайте тестовую сверку перед сдачей декларации — увидите расхождения заранее и избежите штрафов.
2. Просрочка сдачи отчетности → блокировка счета
Компании теряют сотни тысяч рублей, когда налоговая блокирует счета из-за просроченных деклараций. Бизнес не может оплачивать поставщиков, выплачивать зарплаты и принимать платежи.
Пример: бухгалтер из небольшой компании забыл отправить декларацию. Через 15 дней ФНС заблокировала счет. Срочная подача отчета и заявление на разблокировку заняли несколько дней, а бизнес потерял за это время несколько крупных сделок.
В 2025 году правила стали мягче: с 5 февраля налоговики не могут блокировать счета за опоздание с отправкой квитанции о приеме требования (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК). Но это не отменяет других рисков: если декларация сдана с задержкой более 20 дней, счет по-прежнему могут заблокировать.
Проблема: декларация не сдана вовремя.
Последствия:
Штраф 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (до 30%).
Через 20 дней ФНС может заблокировать счет (ст. 76 НК).
Как избежать:
Используйте напоминания в календаре, 1С или другой программе — настройте их за 5 и 2 дня до срока сдачи.
Настройте автоотправку отчетов — ФНС принимает декларации круглосуточно, а вы можете спать спокойно.
Следите за статусом документа в личном кабинете налоговой — бывает, что отчет завис или не принят, а уведомление не пришло.
3. Ошибки в первичных документах → отказ в вычете НДС
Неправильные реквизиты, неточные суммы, забытые подписи — и контрагент не сможет принять НДС к вычету, а налоговая начислит штраф.
Пример: контрагент прислал исправленный счет-фактуру через три недели после выставления. За это время компания уже подала декларацию. ФНС отказала в вычете, так как суммы не совпадали с данными контрагента. Пришлось подавать уточненную декларацию и доплачивать налог — компания потеряла 150 000 ₽.
Проблема: ошибки в счетах-фактурах, договорах, актах
Последствия:
ФНС откажет в вычете НДС.
Компания заплатит налог из своего кармана.
Как избежать:
Проверяйте реквизиты перед отправкой (ИНН, КПП, суммы и подписи) — такие ошибки делают документы недействительными.
Используйте встроенные алгоритмы контроля — через 1С-ЭДО можно проверить корректность реквизитов, сверить данные с ФНС и быстро выявить ошибки.
⚡️ Проверьте отчетность перед сдачей и избегите штрафов!
Ошибки в документах, расхождения в расчетах и пропущенные сроки = доначисления, пени, проверки
Скачайте бесплатный чек-лист для самопроверки и убедитесь, что все учтено
4. Ошибки при начислении зарплаты и отпускных → штраф за неверный НДФЛ
Ошиблись в расчетах — сотрудник получит заниженную зарплату, а компания — штраф. Проблемы с налогами и выплатами грозят не только санкциями, но и жалобами в трудовую инспекцию.
Пример: бухгалтер ошибся при расчете отпускных и не учел индексацию. Сотрудник пожаловался в трудовую инспекцию. Проверка выявила нарушение и компанию оштрафовали на 50 000 ₽ за несвоевременную выплату.
Проблема:
Ошибка в расчете НДФЛ, страховых взносов.
Неправильное начисление выплат (отпускных, премий, переработок).
Ошибки в расчетах больничных и отпускных из-за неверных коэффициентов.
Нарушение срока выплаты отпускных.
Последствия:
Штраф 500 ₽ за каждый документ с ошибкой (ст. 126.1 НК).
Доплата 20% от суммы недоимки (ст. 123 НК).
Пени за просроченные налоги — чем дольше исправлять, тем выше сумма.
Штраф за нарушение сроков выплаты отпускных — от 30 000 до 50 000 ₽ (ст. 5.27 КоАП).
В отдельных случаях возможна дисквалификация ответственных лиц на срок до 3 лет (ст. 5.27 КоАП).
Как избежать:
Делегируйте расчеты программе — система автоматически проверяет ставки, вычеты и контрольные сроки.
Обновляйте ставки и нормативы — налоговая принимает только актуальные расчеты, а бухгалтерия отвечает за корректность данных.
Включите автоматическую проверку РСВ — ошибка в отчете может заблокировать выплаты сотрудникам.
Соблюдайте сроки выплат — отпускные платятся не позже, чем за 3 дня до начала отпуска.
5. Ошибки в расчетах с контрагентами → штраф за расхождения
Счета не совпали, налоговая нашла расхождения и отказала в вычете НДС. Такие ошибки всплывают неожиданно — при встречной проверке контрагента или запросе из ФНС.
Пример: компания подала декларацию по НДС, но у контрагента была другая сумма. ФНС отказала в вычете 150 000 ₽, пришлось платить налог из своего кармана и подавать уточненку.
Проблема:
Несвоевременная сверка расчетов с контрагентами.
Разночтения в счетах-фактурах, актах, договорах.
Ошибки в декларациях из-за расхождений.
Последствия:
Штраф от 5 000 до 10 000 ₽ (ст. 15.11 КоАП).
При повторном нарушении штраф — до 20 000 ₽.
Вычет НДС не принимается.
Как избежать:
Настроить регулярные сверки с контрагентами — не раз в квартал, а в режиме реального времени.
Использовать сервисы проверки данных — например, сервис ЭДО 1С Доки.
🚀 Автоматизация = меньше ошибок и штрафов
Ошибки в расчетах чаще всего связаны с ручной работой.
1С может взять рутину на себя:
1С:Доки проверяет реквизиты и фиксирует обмен документами.
1С-Отчетность автоматически отправляет декларации в срок.
1С: Зарплата и управление персоналом рассчитывает налоги без риска доначислений.
🔥 Попробуйте эти сервисы с сопровождением бесплатно 10 дней — тест-драйв от Ю-Софт!
Если ошибка уже допущена
Ошибки в расчетах и документах — не приговор. Некоторые можно исправить без штрафов, если действовать быстро. Главное — не затягивать.
Что случилось
Как исправить
Ошибки в налогах (НДС, налог на прибыль, страховые взносы)
Подайте уточненную декларацию до срока уплаты налога (ст. 81 НК), чтобы избежать пеней за каждый день просрочки
Ошибки в зарплатных налогах (РСВ, НДФЛ)
Исправьте до сдачи РСВ, иначе придется объясняться с ФНС и СФР.
Ошибки в счете-фактуре
Если контрагент не отправил отчет — создайте новый документ. Если отправил — подавайте уточненку.
Неверные реквизиты в договоре
Если контрагент не подписал, аннулируйте документ и отправьте новый вариант. Если подписал — оформите допсоглашение или исправленный счет-фактуру.
Контрагент не согласен с расчетами
Сделайте сверку через сервисы 1С или ФНС — возможно, у него устаревшие данные, и расхождения можно устранить без штрафов.
Если все пошло не так
Привлеките налогового консультанта, чтобы не усугубить ситуацию и минимизировать последствия.
Как Ю-Софт может помочь
Проверяем документы перед отправкой — минимизируем риск возврата и штрафов.
Консультируем по налогам и отчетности — подскажем, как исправить ошибки с минимальными последствиями.
Сверяем расчеты с ФНС и контрагентами — чтобы избежать расхождений в декларациях.
Подсказываем сроки сдачи — настраиваем оповещения, чтобы отчетность не задерживалась.
Помогаем автоматизировать контроль расчетов — ошибки выявляются до отправки в ФНС.
Подключите тариф «Оптимум 8+4» от Ю-Софт — 4 месяца сопровождения в подарок, сверки с ФНС и защита от штрафов
🚀 Работайте с документами уверенно!
Реклама: ООО «Ю-Софт Старт», ИНН 7726429561, erid: 2W5zFHyooDa
Начать дискуссию