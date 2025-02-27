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Налоговые штрафы

⚡️Как избежать ошибок, ведущих к штрафам: гид для бухгалтера + чек-лист внутри

Один неверный код в декларации — и компания теряет 300 000 рублей. Задержка в сдаче отчетности — и налоговая блокирует счет. Ошибка в реквизитах — и поставщик требует оплату повторно. Каждая такая мелочь оборачивается серьезными потерями для бизнеса. 

Как избежать штрафов и проверок налоговой? Разбираем самые частые ошибки бухгалтеров и показываем, как их предотвратить.

1. Неверный расчет налогов → доначисления и штраф

Каждый год компании теряют миллионы рублей из-за ошибок в расчетах налогов. Неправильный вычет, неверная ставка, пропущенный платеж — и вот уже ФНС требует доплатить, а сверху еще и штраф. 

Пример: компания не проверяла ставки НДС перед сдачей отчетности. Через 3 месяца ФНС обнаружила расхождения, доначислила 350 000 ₽ и выставила штраф. В 2024 году Верховный Суд подтвердил: даже в период моратория на проверки налоговая вправе штрафовать за недоплату.

В 2024 году ФНС начислила рекордные суммы пеней и штрафов — в 2,5 раза больше, чем в 2023 году. Это связано как с усилением контроля, так и с увеличением ключевой ставки, влияющей на размер санкций.

Проблема: неверный расчет НДС или налога на прибыль, пропущенные платежи.

Последствия: 

  • Доначисление налога и штраф 20% от суммы недоплаты (ст. 122 НК).

  • Пени за каждый день просрочки.

  • Блокировка расчетного счета, если ошибка привела к значительной недоимке (ст. 76 НК).

Как избежать:

  • Включите автоматическую проверку налогов — 1С сверяет данные с ФНС, рассчитывает налоги по актуальным ставкам и предупреждает об ошибках. 

  • Делайте тестовую сверку перед сдачей декларации — увидите расхождения заранее и избежите штрафов. 

2. Просрочка сдачи отчетности → блокировка счета

Компании теряют сотни тысяч рублей, когда налоговая блокирует счета из-за просроченных деклараций. Бизнес не может оплачивать поставщиков, выплачивать зарплаты и принимать платежи.

Пример: бухгалтер из небольшой компании забыл отправить декларацию. Через 15 дней ФНС заблокировала счет. Срочная подача отчета и заявление на разблокировку заняли несколько дней, а бизнес потерял за это время несколько крупных сделок.

В 2025 году правила стали мягче: с 5 февраля налоговики не могут блокировать счета за опоздание с отправкой квитанции о приеме требования (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК). Но это не отменяет других рисков: если декларация сдана с задержкой более 20 дней, счет по-прежнему могут заблокировать. 

Проблема: декларация не сдана вовремя.

Последствия: 

  • Штраф 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки (до 30%). 

  • Через 20 дней ФНС может заблокировать счет (ст. 76 НК).

Как избежать:

  • Используйте напоминания в календаре, 1С или другой программе — настройте их за 5 и 2 дня до срока сдачи.

  • Настройте автоотправку отчетов — ФНС принимает декларации круглосуточно, а вы можете спать спокойно.

  • Следите за статусом документа в личном кабинете налоговой — бывает, что отчет завис или не принят, а уведомление не пришло.

3. Ошибки в первичных документах → отказ в вычете НДС

Неправильные реквизиты, неточные суммы, забытые подписи — и контрагент не сможет принять НДС к вычету, а налоговая начислит штраф.

Пример: контрагент прислал исправленный счет-фактуру через три недели после выставления. За это время компания уже подала декларацию. ФНС отказала в вычете, так как суммы не совпадали с данными контрагента. Пришлось подавать уточненную декларацию и доплачивать налог — компания потеряла 150 000 ₽.

Проблема: ошибки в счетах-фактурах, договорах, актах

Последствия: 

  • ФНС откажет в вычете НДС.

  • Компания заплатит налог из своего кармана.

Как избежать:

  • Проверяйте реквизиты перед отправкой (ИНН, КПП, суммы и подписи) — такие ошибки делают документы недействительными.

  • Используйте встроенные алгоритмы контроля — через 1С-ЭДО можно проверить корректность реквизитов, сверить данные с ФНС и быстро выявить ошибки.

⚡️ Проверьте отчетность перед сдачей и избегите штрафов!

Ошибки в документах, расхождения в расчетах и пропущенные сроки = доначисления, пени, проверки

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4. Ошибки при начислении зарплаты и отпускных → штраф за неверный НДФЛ

Ошиблись в расчетах — сотрудник получит заниженную зарплату, а компания — штраф. Проблемы с налогами и выплатами грозят не только санкциями, но и жалобами в трудовую инспекцию.

Пример: бухгалтер ошибся при расчете отпускных и не учел индексацию. Сотрудник пожаловался в трудовую инспекцию. Проверка выявила нарушение и компанию оштрафовали на 50 000 ₽ за несвоевременную выплату.

Проблема: 

  • Ошибка в расчете НДФЛ, страховых взносов.

  • Неправильное начисление выплат (отпускных, премий, переработок).

  • Ошибки в расчетах больничных и отпускных из-за неверных коэффициентов.

  • Нарушение срока выплаты отпускных.

Последствия:

  • Штраф 500 ₽ за каждый документ с ошибкой (ст. 126.1 НК).

  • Доплата 20% от суммы недоимки (ст. 123 НК).

  • Пени за просроченные налоги — чем дольше исправлять, тем выше сумма.

  • Штраф за нарушение сроков выплаты отпускных — от 30 000 до 50 000 ₽ (ст. 5.27 КоАП). 

  • В отдельных случаях возможна дисквалификация ответственных лиц на срок до 3 лет (ст. 5.27 КоАП). 

Как избежать:

  • Делегируйте расчеты программе — система автоматически проверяет ставки, вычеты и контрольные сроки.

  • Обновляйте ставки и нормативы — налоговая принимает только актуальные расчеты, а бухгалтерия отвечает за корректность данных.

  • Включите автоматическую проверку РСВ — ошибка в отчете может заблокировать выплаты сотрудникам.

  • Соблюдайте сроки выплат — отпускные платятся не позже, чем за 3 дня до начала отпуска.

5. Ошибки в расчетах с контрагентами → штраф за расхождения

Счета не совпали, налоговая нашла расхождения и отказала в вычете НДС. Такие ошибки всплывают неожиданно — при встречной проверке контрагента или запросе из ФНС.

Пример: компания подала декларацию по НДС, но у контрагента была другая сумма. ФНС отказала в вычете 150 000 ₽, пришлось платить налог из своего кармана и подавать уточненку.

Проблема: 

  • Несвоевременная сверка расчетов с контрагентами.

  • Разночтения в счетах-фактурах, актах, договорах.

  • Ошибки в декларациях из-за расхождений.

Последствия: 

  • Штраф от 5 000 до 10 000 ₽ (ст. 15.11 КоАП).

  • При повторном нарушении штраф — до 20 000 ₽.

  • Вычет НДС не принимается.

Как избежать:

  • Настроить регулярные сверки с контрагентами — не раз в квартал, а в режиме реального времени.

  • Использовать сервисы проверки данных — например, сервис ЭДО 1С Доки.

🚀 Автоматизация = меньше ошибок и штрафов

Ошибки в расчетах чаще всего связаны с ручной работой. 

1С может взять рутину на себя:

  • 1С:Доки проверяет реквизиты и фиксирует обмен документами.

  • 1С-Отчетность автоматически отправляет декларации в срок.

  • 1С: Зарплата и управление персоналом  рассчитывает налоги без риска доначислений.

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Если ошибка уже допущена

Ошибки в расчетах и документах — не приговор. Некоторые можно исправить без штрафов, если действовать быстро. Главное — не затягивать.

Что случилось

Как исправить

Ошибки в налогах (НДС, налог на прибыль, страховые взносы)

Подайте уточненную декларацию до срока уплаты налога (ст. 81 НК), чтобы избежать пеней за каждый день просрочки

Ошибки в зарплатных налогах (РСВ, НДФЛ)

Исправьте до сдачи РСВ, иначе придется объясняться с ФНС и СФР. 

Ошибки в счете-фактуре

Если контрагент не отправил отчет — создайте новый документ. Если отправил — подавайте уточненку.

Неверные реквизиты в договоре

Если контрагент не подписал, аннулируйте документ и отправьте новый вариант. Если подписал — оформите допсоглашение или исправленный счет-фактуру.

Контрагент не согласен с расчетами

Сделайте сверку через сервисы 1С или ФНС — возможно, у него устаревшие данные, и расхождения можно устранить без штрафов.

Если все пошло не так

Привлеките налогового консультанта, чтобы не усугубить ситуацию и минимизировать последствия.

Как Ю-Софт может помочь

  1. Проверяем документы перед отправкой — минимизируем риск возврата и штрафов.

  2. Консультируем по налогам и отчетности — подскажем, как исправить ошибки с минимальными последствиями.

  3. Сверяем расчеты с ФНС и контрагентами — чтобы избежать расхождений в декларациях.

  4. Подсказываем сроки сдачи — настраиваем оповещения, чтобы отчетность не задерживалась.

  5. Помогаем автоматизировать контроль расчетов — ошибки выявляются до отправки в ФНС.

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🚀 Работайте с документами уверенно! 

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