Как бухгалтеру справиться со стрессом и не выгореть из-за вечных дедлайнов

Разбираемся, из чего оно складывается, как понять, что вы на грани, и что с этим делать.

Что делать, чтобы не сгореть.

Как понять, что вы на грани.

Что вы узнаете

Если не контролировать напряжение и не давать себе время на отдых, наступит выгорание — состояние полного истощения и апатии. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выгорание — это не просто «усталость», а официальный синдром . Он связан с хроническим рабочим стрессом и включен в Международную классификацию болезней (МКБ-11) как фактор, влияющий на здоровье и трудоспособность.

Выгорание не наступает внезапно . Оно накапливается из мелочей: вечно горящих дедлайнов, работы по выходным, правок в последний момент и тревоги за результат. Хронический стресс перегружает организм, подрывает психику, сбивает концентрацию и мотивацию. Мозг и тело привыкают жить «на взводе» и теряют способность восстанавливаться.

Если вы ответили «да» хотя бы на 3–4 пункта — это сигнал организма: вы не справляетесь . Пора выдохнуть.

Все чаще появляется мысль: «Хочу все бросить». Но страшно.

Уже с утра чувствую усталость и раздражение.

Нет сил ни на что вне работы.

Все раздражает: клиенты, коллеги, сама работа.

Часто просыпаюсь с мыслями о задачах.

После выходных нет ощущения, что отдохнул(а).

Думаю о работе даже в выходной — не получается отключиться.

Как понять, что вы на грани

Что делать, чтобы не сгореть

1. Настройте самопроверку

Простая система внутренней проверки снижает риск ошибок, а вместе с ним — тревожность. Регулярно пересматривайте ключевые участки учета: налоги, отчетность, сверки, зарплаты. Пройдитесь по чек-листу перед отправкой документов: все ли оформлено, цифры ли те, все ли подписано. Это ваша страховка — и минус один повод для стресса. 📌 Чек-лист от Ю-Софт для отчетных периодов Используйте простой и понятный чек-лист, который мы публиковали в статье про избежание бухгалтерских ошибок. Его можно распечатать, чтобы повесить на стену — или просто всегда держать под рукой. Конечно, все предусмотреть невозможно, ведь жизнь бухгалтера полна сюрпризов. Но чем меньше мелких «подвисаний» вроде «а приложен ли документ?» — тем больше энергии остается на важное. Особенно, если ведете несколько компаний или работаете в одиночку.

2. Делегируйте задачи

Бухгалтер часто работает в одиночку — от первички до отчетности. Ответственность, дедлайны, цифры — все ложится на одного человека. И даже когда можно делегировать, многие предпочитают делать все сами: «так быстрее», «мне потом переделывать». Но в период авралов это ловушка. Мозг перегружен, внимания не хватает, нервная система работает на износ. А значит — ошибки, срывы сроков и новая порция стресса. Отдавайте все, что не требует вашей экспертности: Первичку.

Сверки.

Документооборот.

Техработу в 1С и других программах. Даже 10% делегированных задач — это уже выдох. Уменьшите рутину и освободите время для более важных и сложных задач. Как делегировать без нервов: Составьте список задач, которые можно передать хотя бы частично.

Объясните, как именно это делать, и установите критерии.

Контролируйте процесс, но не берите на себя ответственность за каждую мелочь. ❗️Автоматизация — эффективное оружие против выгорания Если делегировать некому — часть задач можно упростить с помощью «1С:Фреш» от Ю-Софт: Персональный менеджер — знает ваш бизнес и помогает решать задачи быстрее.

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3. Поставьте границы

Работа без отдыха и в режиме «еще вчера» — прямая дорога к выгоранию. Границы — это не каприз, а способ защитить себя и сохранить силы. Вот как можно их выстраивать. Защищайте свое время: Не берите задачи ночью и в выходные. Это время на восстановление, даже если работа кажется простой.

Разделяйте личное и рабочее. Отключайте уведомления, не заходите в рабочую почту по выходным.

Договоритесь о часах работы. Чем четче правила, тем меньше «срочных вопросов» вечером и в отпуске. Отстаивайте свое «нет»: Называйте реальные сроки. «За два часа до дедлайна» — это уже не работа, а экстрим. Сроки — это не про конфликт, а про заботу о качестве.

Не берите задачи, которые точно не успеете. Можно сказать: «Понимаю, что задача важная, но я не успею сделать ее как следует». Вежливое, но уверенное «нет» — не конфликтность, а навык уверенного профессионала.

Если ваши границы регулярно нарушаются — ищите поддержку. Психолог или коуч поможет выстроить систему отказов без чувства вины.

4. Внедрите антистресс-рутины

Это рабочий инструмент, а не модный тренд. Особенно нужен при рутинной интеллектуальной нагрузке — как у бухгалтеров в отчетный период. Простые регулярные действия снижают кортизол — гормон стресса. Когда его слишком много, вы застреваете в тревоге, быстрее устаете и хуже справляетесь с задачами. Вот что можно ввести в рабочий день: Делать паузу после блока задач . Пять минут тишины вдали от экрана помогают мозгу переключиться и не перегружаться.

Медленно выпить стакан воды . Гидратация напрямую влияет на ясность мышления, уровень энергии и общее самочувствие.

Сделать 3 глубоких вдоха и выдоха . Даже короткая дыхательная практика активирует систему восстановления, снижает тревогу и улучшает концентрацию.

Сменить позу или немного пройтись . Движение снижает мышечное напряжение и помогает «перезагрузиться».

Посмотреть в окно или вдаль на 20 секунд . Смена фокуса разгружает глаза и возвращает концентрацию внимания.

Использовать правило трех дел. В день — максимум три приоритетные задачи. Остальное — по остаточному принципу, если останутся силы. Ограничить потребление информации . В отчетный период — режим информационной гигиены: только нужное и по делу.

Ввести ритуал завершения дня. Закрыть ноутбук, выключить свет, выйти из комнаты. Простой, но мощный сигнал для мозга: работа окончена.

5. Не замыкайтесь