Чек-лист для бухгалтера: как принимать новую компанию на ведение учета

Пошаговая инструкция: как принять нового клиента на ведение учета

Чек-лист для бухгалтера, который поможет минимизировать риски при начале сотрудничества с компанией:

📍 Шаг 1. Получите Выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП. Если клиента нет в реестре, он, скорее всего, не зарегистрирован и ведет бизнес незаконно.

В выписке из ЕГРЮЛ может быть указан адрес массовой регистрации или массовый директор, что говорит о недобросовестности клиента. Проверить это можно сайте ФНС в сервисе Прозрачный бизнес.

Изучите ОКВЭД и режим налогообложения компании. Это поможет лучше понять специфику бизнеса и особенности налогового учета.

Если организация только начинает свою деятельность, обговорите с руководителем, кто будет заниматься подготовкой учредительных документов, регистрацией в ФНС, получением разрешений и лицензий.

После регистрации новой компании в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, главный бухгалтер готовит учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету, инструкции, составляет штатное расписание, принимает новых сотрудников, начинает учет в новой базе. В этом случае остальные шаги чек-листа выполнять не нужно.

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📍 Шаг 2. Изучите особенности работы компании. Узнайте, чем она занимается, как выстроен документооборот, какие существуют бизнес-процессы.

📍 Шаг 3. Изучите учетную политику организации. Убедитесь, что она соответствует нормам бухгалтерского учета и налогового кодекса.

📍 Шаг 4. Ознакомьтесь с бухгалтерской программой. Обратите внимание на версию программы и распределение обязанностей по ведению учета. Важно понять, кто вносит первичные документы и нужно ли восстанавливать бухгалтерскую базу.

📍 Шаг 5. Проверьте отчетность. Цифры в отчетах должны совпадать с данными в бухгалтерской программе. Иногда бухгалтеры вносят ручные корректировки в отчеты, что бывает обосновано, но также это может говорить о попытке скрыть ошибки.

Чтобы избежать проблем, запросите у предыдущего бухгалтера пояснительную записку о любых несоответствиях. Если есть возможность, сверьтесь с налоговой службой по поводу сданной отчетности и выполнения обязательств.

Если организация применяет общую систему налогообложения, проанализируйте расчет основных налогов — НДС и налога на прибыль. Убедитесь, что есть оригиналы всех счетов-фактур и документы по крупным сделкам.

Можно проверить некоторые контрольные соотношения в декларациях. Например, выручка от реализации в декларации по НДС должна совпадать с аналогичной суммой в декларации по налогу на прибыль (учитывая, что декларация по прибыли сдается нарастающим итогом).

📍 Шаг 6. Проверьте наличие долгов у компании. Запросите справку о состоянии расчетов с бюджетом и сверьте данные с учетом. Большая задолженность перед бюджетом может говорить о недобросовестности клиента или скором банкротстве.

Узнайте, нет ли судебных процессов и исполнительных листов. Это можно сделать, например, через картотеку Высшего Арбитражного Суда.

📍 Шаг 7. Сверьте остатки на расчетных счетах и в кассе с данными учета. Это поможет выявить возможные расхождения и проблемы. Проверьте соблюдение лимита кассы.

📍 Шаг 8. Проведите инвентаризацию имущества. Это позволит получить реальное представление о финансовом состоянии компании.

Оборотно-сальдовую ведомость в разрезе по субсчетам нужно анализировать детально. Например, остатки по счетам учета основных средств и материалов можно сверить с инвентаризационными описями. Рекомендуется сопоставлять данные описей с остатками в учетной программе, чтобы выявить проблемные участки.

Часто проблемы возникают в учете поставщиков и покупателей. Проверьте самых крупных дебиторов и кредиторов — остатки по счетам 60, 62, 76 должны совпадать с результатами актов сверок. Если актов нет, постарайтесь их запросить.

Шаг 9. Сделайте экспресс-проверку учета в 1С.

Проверьте, есть ли остатки на нулевом счете, нет ли минусовых остатков и т. д.

Если пройдете эти шаги, сможете оценить состояние учета в компании и провести четкую границу между периодом работы предыдущего бухгалтера и вами.