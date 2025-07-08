Чек-лист для бухгалтера: как принимать новую компанию на ведение учета

Почему нужно следовать чек-листу
✔️ Во-первых, чтобы разграничить ответственность между вами и вашим предшественником. Если не хотите нести ответственность за ошибки предыдущего бухгалтера или заниматься бесплатным восстановлением учета, нужно позаботиться об этом с первого дня.
✔️ Во-вторых, это возможность продемонстрировать свой профессионализм. Клиенты ценят внимательных и дотошных бухгалтеров и готовы хорошо платить.
✔️ В-третьих, некоторые организации, к сожалению, идут на преднамеренные нарушения законодательства в области бухучета с целью сократить налоговые платежи. Работа с такими компаниями может оказаться рискованной для бухгалтера и лучше понять это сразу.
Пошаговая инструкция: как принять нового клиента на ведение учета
Чек-лист для бухгалтера, который поможет минимизировать риски при начале сотрудничества с компанией:
📍 Шаг 1. Получите Выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП. Если клиента нет в реестре, он, скорее всего, не зарегистрирован и ведет бизнес незаконно.
В выписке из ЕГРЮЛ может быть указан адрес массовой регистрации или массовый директор, что говорит о недобросовестности клиента. Проверить это можно сайте ФНС в сервисе Прозрачный бизнес.
Изучите ОКВЭД и режим налогообложения компании. Это поможет лучше понять специфику бизнеса и особенности налогового учета.
Если организация только начинает свою деятельность, обговорите с руководителем, кто будет заниматься подготовкой учредительных документов, регистрацией в ФНС, получением разрешений и лицензий.
После регистрации новой компании в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, главный бухгалтер готовит учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету, инструкции, составляет штатное расписание, принимает новых сотрудников, начинает учет в новой базе. В этом случае остальные шаги чек-листа выполнять не нужно.
Начните вести учет новой компании в 1С:Фреш от сертифицированного партнера 1С Ю-Софт и работайте из любой точки мира с любого устройства. Помимо стандартных преимуществ в этом случае вы сможете получить дополнительные возможности: персонального менеджера, синхронизацию между базами и настройку системы, консультации экспертов по техническим и бухгалтерским вопросам.
📍 Шаг 2. Изучите особенности работы компании. Узнайте, чем она занимается, как выстроен документооборот, какие существуют бизнес-процессы.
📍 Шаг 3. Изучите учетную политику организации. Убедитесь, что она соответствует нормам бухгалтерского учета и налогового кодекса.
📍 Шаг 4. Ознакомьтесь с бухгалтерской программой. Обратите внимание на версию программы и распределение обязанностей по ведению учета. Важно понять, кто вносит первичные документы и нужно ли восстанавливать бухгалтерскую базу.
📍 Шаг 5. Проверьте отчетность. Цифры в отчетах должны совпадать с данными в бухгалтерской программе. Иногда бухгалтеры вносят ручные корректировки в отчеты, что бывает обосновано, но также это может говорить о попытке скрыть ошибки.
Чтобы избежать проблем, запросите у предыдущего бухгалтера пояснительную записку о любых несоответствиях. Если есть возможность, сверьтесь с налоговой службой по поводу сданной отчетности и выполнения обязательств.
Если организация применяет общую систему налогообложения, проанализируйте расчет основных налогов — НДС и налога на прибыль. Убедитесь, что есть оригиналы всех счетов-фактур и документы по крупным сделкам.
Можно проверить некоторые контрольные соотношения в декларациях. Например, выручка от реализации в декларации по НДС должна совпадать с аналогичной суммой в декларации по налогу на прибыль (учитывая, что декларация по прибыли сдается нарастающим итогом).
📍 Шаг 6. Проверьте наличие долгов у компании. Запросите справку о состоянии расчетов с бюджетом и сверьте данные с учетом. Большая задолженность перед бюджетом может говорить о недобросовестности клиента или скором банкротстве.
Узнайте, нет ли судебных процессов и исполнительных листов. Это можно сделать, например, через картотеку Высшего Арбитражного Суда.
📍 Шаг 7. Сверьте остатки на расчетных счетах и в кассе с данными учета. Это поможет выявить возможные расхождения и проблемы. Проверьте соблюдение лимита кассы.
📍 Шаг 8. Проведите инвентаризацию имущества. Это позволит получить реальное представление о финансовом состоянии компании.
Оборотно-сальдовую ведомость в разрезе по субсчетам нужно анализировать детально. Например, остатки по счетам учета основных средств и материалов можно сверить с инвентаризационными описями. Рекомендуется сопоставлять данные описей с остатками в учетной программе, чтобы выявить проблемные участки.
Часто проблемы возникают в учете поставщиков и покупателей. Проверьте самых крупных дебиторов и кредиторов — остатки по счетам 60, 62, 76 должны совпадать с результатами актов сверок. Если актов нет, постарайтесь их запросить.
Шаг 9. Сделайте экспресс-проверку учета в 1С.
Проверьте, есть ли остатки на нулевом счете, нет ли минусовых остатков и т. д.
Если пройдете эти шаги, сможете оценить состояние учета в компании и провести четкую границу между периодом работы предыдущего бухгалтера и вами.
Подробный список документов и материалов
При передаче дел от предыдущего главного бухгалтера нужно запросить следующие документы и материалы:
учредительные и регистрационные бумаги, включая устав, свидетельства о регистрации и постановке на учет;
учетную политику организации со всеми приложениями;
финансовую отчетность — бухгалтерский баланс, налоговые декларации, книги покупок и продаж, отчеты в государственные фонды, статистическую отчетность;
результаты инвентаризаций в виде описей;
корреспонденцию с контролирующими органами, акты сверки по налогам и сборам, требования и заключения проверок;
должностные инструкции сотрудников бухгалтерии;
договоры с контрагентами, такими как поставщики, покупатели, а также соглашения с работниками, банками, учредителями и прочими партнерами;
документы по заработной плате и кадрам, включая штатное расписание, табели учета рабочего времени и другие;
кассовые и банковские документы;
акты сверки с дебиторами и кредиторами;
первичные бухгалтерские документы;
доверенности;
пароли и ключи электронной подписи для интернет-банка, если директор предоставит к нему доступ;
оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета.
доступ к бухгалтерской программе или базе данных.
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Когда необходимо восстановление учета
Необходимо ли исправлять ошибки предыдущего главного бухгалтера? И кто этим должен заниматься? Это зависит от вида ошибок и возможных последствий.
Если при приемке дел вы обнаружите нехватку первичных документов или договоров, сообщите об этом клиенту. Также сообщите, если найдете ошибки в учете или оформлении документов, которые могут привести к налоговым санкциям.
Все недочеты отразите в акте передачи дел и объясните директору возможные риски. После оценки рисков можно обсуждать восстановление учета.
Если есть ошибки, которые могут исказить текущую отчетность, хорошо их устранить. Например, если новый бухгалтер принимает компанию в середине года, а его предшественник допустил ошибки при расчете налоговой базы по налогу на прибыль в первом квартале, они будут влиять на расчет налога до конца года, так как налог на прибыль считается нарастающим итогом.
Также стоит исправить неверное сальдо по денежным счетам (банк, касса). Рекомендуется восстановить недостающую первичку за последние три года.
Стоимость восстановления учета считается индивидуально и зависит от системы налогообложения, оборотов компании и количества операций. Большинство аутсорсинговых компаний рассчитывают стоимость восстановления учета исходя из стоимости часа работы бухгалтера или опираясь на количество документов в квартал.
Если вы решите лично восстановить учет, оцените объемы работы и примерные трудозатраты. Также можно поинтересоваться стоимостью восстановления в специализированной фирме. Если учет не велся или сильно запущен, стоимость восстановления будет соразмерна стоимости обычного ведения учета.
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