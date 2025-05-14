Тайм-менеджмент для бухгалтера на удаленке: как спланировать день, чтобы все успеть

Правило № 1. Найдите пожирателей времени
Проанализируйте, как обычно проходит ваш день, куда уходит энергия и драгоценное время. Попробуйте отследить, чем занимаетесь в короткие промежутки отдыха между решением рабочих задач. Результаты мониторинга могут удивить. Часто поглотителями времени оказываются: переписки в мессенджерах, в том числе, личного характера, проверка соцсетей каждые 10 минут, скроллинг новостей, бытовые перерывы (разгрузить посудомойку, загрузить стиральную машину, проводить детей в школу — это ведь несложно, «вы все равно дома»).
Рекомендация. Попробуйте в течение нескольких дней фиксировать, на что вы тратите время. Это поможет выявить слабые места и критические точки, с которыми нужно работать, чтобы «перекрыть утечку».
Правило № 2 Определите четкие границы: во сколько заканчивается работа и когда отдых
Когда вы ведете клиентов из дома, граница между «работаю» и «живу» размывается. Члены семьи считают, что можно и отвлечь «на минуточку». Или вы сами вдруг начинаете мыть посуду между двумя отчетами. В итоге эти «минуточки» складываются в часы, наступает ночь, все домашние уходят спать, а вы опять оказываетесь перед монитором с ворохом нерешенных задач за рабочий день. А завтра — все то же самое, и так по кругу.
Рекомендация. Установите рабочие часы — например, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Объясните семье, что в это время вы действительно на работе. Заводите будильник, переодевайтесь, садитесь за отдельное рабочее место. Оптимально, если удастся организовать себе кабинет в пределах квартиры.
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Еще одна проблема удаленщиков — скроллинг ленты, который отнимает добрую половину рабочего времени.
«Я так разгружаю мозг после сложной задачи, которая требует повышенной концентрации!» — оправдывают себя многие.
Давайте разберемся, действительно ли это помогает. Ученые давно уже выяснили: «зависание» в соцсетях, тем более просмотр коротких 15-секундных роликов, не дает вам отдохнуть и не способствует перезагрузке. Вместо этого мозг получает лавину несистемной информации — видео, тексты, картинки, заголовки, чужие эмоции. Все это он вынужден обрабатывать. Кажется, что вы расслабляетесь, на деле же — продолжаете тратить ресурс, только в другом режиме.
Рекомендация. Качественный короткий отдых — прогуляться, закрыть глаза и подышать, сделать пару упражнений для шеи, налить себе чаю, полить цветы — все, что не связано с экраном и новой информацией. Даже короткий 5-минутный «офлайн» перерыв даст в разы больше пользы, чем полчаса залипания в ленте.
И вот тут плавно переходим к следующему правилу — методу «Помидоро».
Правило № 3. Используйте метод «Помидоро»
Автор техники — Франческо Чирилло, итальянский студент, придумавший этот метод управления временем в конце 1980-х годов. Вдохновением ему послужил кухонный таймер в форме помидора, которым он пользовался для отсчета времени.
Суть «Помидоро» в том, что вы делите работу на короткие интервалы (обычно по 25 минут) с обязательными перерывами между ними (5–10 минут). Четыре таких цикла — и можно устроить более длительную паузу, если позволяет график. Кажется, ничего хитрого, но такой принцип помогает избежать выгорания, а мозгу — работать в сфокусированном режиме.
Рекомендация. На смартфон можно скачать мобильное приложение с одноименным названием — для iOS и Android есть разные доступные варианты. Так пользоваться методом будет еще удобнее — в приложениях есть разные режимы таймера, звуковое сопровождение вроде тиканья часов, белого шума или приятной музыки.
Правило № 4. Планируйте не только задачи, но и блоки времени
Не будем даже уточнять, ведете ли вы ежедневник или планер. Мы уверены, что бухгалтеры с ними рождаются (причем уже с заполненными).
Список дел — это хорошо, но попробуйте усовершенствовать планирование.
Рекомендация. Не просто перечисляйте задачи, а выделите под них конкретные временные отрезки. Например:
9:30–11:30 — подготовка декларации по УСН за I квартал для клиента А, проверка оборотно-сальдовой ведомости, выгрузка данных из банка.
11:30–12:00 — ответы на письма клиентов: запрос по контрагенту, просьба внести правку в акт, уточнение по уплате НДФЛ.
12:00–12:30 — кофе-пауза, чтобы перезагрузиться.
12:30–14:00 — сверка взаиморасчетов клиента B с поставщиками, формирование актов сверки, отправка на согласование, и т.д.
Такой подход помогает избежать перегрузок и не откладывать задачи «на потом». А главное — дает ощущение управляемости дня и контролируемого темпа работы.
Правило № 5. Заводите ритуалы начала и окончания рабочего дня
Еще одна из ловушек удаленки — это ощущение, что работа никогда не заканчивается. Нет дороги домой, никто не выключает свет в офисе, а задачи все капают и капают в мессенджеры и на электронную почту. Очень легко в таком режиме «залипнуть» в бесконечном цикле «еще чуть-чуть поработаю».
Рекомендация. Выстроить четкие рамки помогут простые ритуалы. Создайте определенную последовательность действий на начало и окончание рабочего дня, которой всегда будете придерживаться. Это поможет мягко входить в режим занятости — без сопротивления и прокрастинации, и также из него выходить, не перетруждаясь и не выгорая.
Например,
Начало дня — включение ноутбука, чашка кофе и стакан воды, планирование задач на день, расстановка приоритетов, включение фоновой музыки и т.д.
Окончание работы — подведение итогов за день, накидать 2–3 важные задачи на завтра, выключение программ и уведомлений в чатах, смена одежды на «домашнюю». Ваш мозг должен получить сигнал — работа завершена, можно расслабиться.
Правило № 6. Делайте ревизию задач. Автоматизируйте, делегируйте, упрощайте
Регулярно пересматривайте свой список дел:
Что действительно важно и срочно?
Что можно делегировать или отложить?
От чего вообще стоит отказаться?
Разделяйте задачи по важности, срочности и по тому, где действительно нужно ваше участие. Отдельно выделите рутину — именно с нее нужно начинать процесс делегирования программам и сервисам.
Например, автоматическая загрузка банковских выписок через Директ.Банк, распознавание документов, интеграция сервисов отчетности — все это не просто облегчает работу, но и экономит часы в неделю.
1С:Фреш — одна из таких возможностей. Это современная облачная версия 1С, с которой можно работать из любой точки мира, не привязываясь к офису. А если подключить ее через Ю-Софт, получите еще и дополнительные преимущества.
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Дополнительные услуги для клиентов Ю-Софт — на 15% дешевле. 98,5% пользователей остаются с компанией и на второй год.
Помните, бухгалтер — не пожарный. Не нужно постоянно тушить мелкие «пожары». Работайте стратегически: автоматизируйте все, что возможно, и оставьте себе пространство для действительно важных задач.
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