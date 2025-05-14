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Тайм-менеджмент

Тайм-менеджмент для бухгалтера на удаленке: как спланировать день, чтобы все успеть

Самое распространенное заблуждение — полагать, что на удаленке у специалиста появляется больше свободного времени. На дорогу и пробки его тратить не нужно, вместо обеда можно перекусить перед компьютером, значит «по логике вещей», день должен стать длиннее. Почему же на практике так не получается? Рассказываем, как оптимально планировать дела, чтобы все успевать.

Правило № 1. Найдите пожирателей времени

Проанализируйте, как обычно проходит ваш день, куда уходит энергия и драгоценное время. Попробуйте отследить, чем занимаетесь в короткие промежутки отдыха между решением рабочих задач. Результаты мониторинга могут удивить. Часто поглотителями времени оказываются: переписки в мессенджерах, в том числе, личного характера, проверка соцсетей каждые 10 минут, скроллинг новостей, бытовые перерывы (разгрузить посудомойку, загрузить стиральную машину, проводить детей в школу — это ведь несложно, «вы все равно дома»).

Рекомендация. Попробуйте в течение нескольких дней фиксировать, на что вы тратите время. Это поможет выявить слабые места и критические точки, с которыми нужно работать, чтобы «перекрыть утечку».

Правило № 2 Определите четкие границы: во сколько заканчивается работа и когда отдых

Когда вы ведете клиентов из дома, граница между «работаю» и «живу» размывается. Члены семьи считают, что можно и отвлечь «на минуточку». Или вы сами вдруг начинаете мыть посуду между двумя отчетами. В итоге эти «минуточки» складываются в часы, наступает ночь, все домашние уходят спать, а вы опять оказываетесь перед монитором с ворохом нерешенных задач за рабочий день. А завтра — все то же самое, и так по кругу.

Рекомендация. Установите рабочие часы — например, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Объясните семье, что в это время вы действительно на работе. Заводите будильник, переодевайтесь, садитесь за отдельное рабочее место. Оптимально, если удастся организовать себе кабинет в пределах квартиры.

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Еще одна проблема удаленщиков — скроллинг ленты, который отнимает добрую половину рабочего времени. 

«Я так разгружаю мозг после сложной задачи, которая требует повышенной концентрации!» — оправдывают себя многие. 

Давайте разберемся, действительно ли это помогает. Ученые давно уже выяснили: «зависание» в соцсетях, тем более просмотр коротких 15-секундных роликов, не дает вам отдохнуть и не способствует перезагрузке. Вместо этого мозг получает лавину несистемной информации — видео, тексты, картинки, заголовки, чужие эмоции. Все это он вынужден обрабатывать. Кажется, что вы расслабляетесь, на деле же — продолжаете тратить ресурс, только в другом режиме.

Рекомендация. Качественный короткий отдых — прогуляться, закрыть глаза и подышать, сделать пару упражнений для шеи, налить себе чаю, полить цветы — все, что не связано с экраном и новой информацией. Даже короткий 5-минутный «офлайн» перерыв даст в разы больше пользы, чем полчаса залипания в ленте.

И вот тут плавно переходим к следующему правилу — методу «Помидоро».

Правило № 3. Используйте метод «Помидоро»

Автор техники — Франческо Чирилло, итальянский студент, придумавший этот метод управления временем в конце 1980-х годов. Вдохновением ему послужил кухонный таймер в форме помидора, которым он пользовался для отсчета времени.

Суть «Помидоро» в том, что вы делите работу на короткие интервалы (обычно по 25 минут) с обязательными перерывами между ними (5–10 минут). Четыре таких цикла — и можно устроить более длительную паузу, если позволяет график. Кажется, ничего хитрого, но такой принцип помогает избежать выгорания, а мозгу — работать в сфокусированном режиме. 

Рекомендация. На смартфон можно скачать мобильное приложение с одноименным названием — для iOS и Android есть разные доступные варианты. Так пользоваться методом будет еще удобнее — в приложениях есть разные режимы таймера, звуковое сопровождение вроде тиканья часов, белого шума или приятной музыки.

Правило № 4. Планируйте не только задачи, но и блоки времени

Не будем даже уточнять, ведете ли вы ежедневник или планер. Мы уверены, что бухгалтеры с ними рождаются (причем уже с заполненными).

Список дел  — это хорошо, но попробуйте усовершенствовать планирование.

Рекомендация. Не просто перечисляйте задачи, а выделите под них конкретные временные отрезки. Например:

  • 9:30–11:30 — подготовка декларации по УСН за I квартал для клиента А, проверка оборотно-сальдовой ведомости, выгрузка данных из банка.

  • 11:30–12:00 — ответы на письма клиентов: запрос по контрагенту, просьба внести правку в акт, уточнение по уплате НДФЛ.

  • 12:00–12:30 — кофе-пауза, чтобы перезагрузиться.

  • 12:30–14:00 — сверка взаиморасчетов клиента B с поставщиками, формирование актов сверки, отправка на согласование, и т.д.

Такой подход помогает избежать перегрузок и не откладывать задачи «на потом». А главное — дает ощущение управляемости дня и контролируемого темпа работы.

Правило № 5. Заводите ритуалы начала и окончания рабочего дня

Еще одна из ловушек удаленки — это ощущение, что работа никогда не заканчивается. Нет дороги домой, никто не выключает свет в офисе, а задачи все капают и капают в мессенджеры и на электронную почту. Очень легко в таком режиме «залипнуть» в бесконечном цикле «еще чуть-чуть поработаю».

Рекомендация. Выстроить четкие рамки помогут простые ритуалы. Создайте определенную последовательность действий на начало и окончание рабочего дня, которой всегда будете придерживаться. Это поможет мягко входить в режим занятости — без сопротивления и прокрастинации, и также из него выходить, не перетруждаясь и не выгорая.

Например, 

  • Начало дня — включение ноутбука, чашка кофе и стакан воды, планирование задач на день, расстановка приоритетов, включение фоновой музыки и т.д.

  • Окончание работы — подведение итогов за день, накидать 2–3 важные задачи на завтра, выключение программ и уведомлений в чатах, смена одежды на «домашнюю». Ваш мозг должен получить сигнал — работа завершена, можно расслабиться.

Правило № 6. Делайте ревизию задач. Автоматизируйте, делегируйте, упрощайте 

Регулярно пересматривайте свой список дел:

  • Что действительно важно и срочно?

  • Что можно делегировать или отложить?

  • От чего вообще стоит отказаться?

Разделяйте задачи по важности, срочности и по тому, где действительно нужно ваше участие. Отдельно выделите рутину — именно с нее нужно начинать процесс делегирования программам и сервисам. 

Например, автоматическая загрузка банковских выписок через Директ.Банк, распознавание документов, интеграция сервисов отчетности — все это не просто облегчает работу, но и экономит часы в неделю.

1С:Фреш — одна из таких возможностей. Это современная облачная версия 1С, с которой можно работать из любой точки мира, не привязываясь к офису. А если подключить ее через Ю-Софт, получите еще и дополнительные преимущества. 

Ю-Софт сопровождает системы 1С уже 30 лет и предлагает не только техническую поддержку, но и консультации по бухгалтерским вопросам. Персональный менеджер, удобная коммуникация через любые каналы, бесплатная настройка синхронизаций, обучение пользователей, отслеживание сроков лицензий — все это уже включено в тариф. 

Дополнительные услуги для клиентов Ю-Софт — на 15% дешевле. 98,5% пользователей остаются с компанией и на второй год.

Помните, бухгалтер — не пожарный. Не нужно постоянно тушить мелкие «пожары». Работайте стратегически: автоматизируйте все, что возможно, и оставьте себе пространство для действительно важных задач.

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