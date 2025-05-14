Тайм-менеджмент для бухгалтера на удаленке: как спланировать день, чтобы все успеть

Правило № 2 Определите четкие границы: во сколько заканчивается работа и когда отдых

Когда вы ведете клиентов из дома, граница между «работаю» и «живу» размывается. Члены семьи считают, что можно и отвлечь «на минуточку». Или вы сами вдруг начинаете мыть посуду между двумя отчетами. В итоге эти «минуточки» складываются в часы, наступает ночь, все домашние уходят спать, а вы опять оказываетесь перед монитором с ворохом нерешенных задач за рабочий день. А завтра — все то же самое, и так по кругу.

Рекомендация. Установите рабочие часы — например, с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00. Объясните семье, что в это время вы действительно на работе. Заводите будильник, переодевайтесь, садитесь за отдельное рабочее место. Оптимально, если удастся организовать себе кабинет в пределах квартиры.

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Еще одна проблема удаленщиков — скроллинг ленты, который отнимает добрую половину рабочего времени.

«Я так разгружаю мозг после сложной задачи, которая требует повышенной концентрации!» — оправдывают себя многие.

Давайте разберемся, действительно ли это помогает. Ученые давно уже выяснили: «зависание» в соцсетях, тем более просмотр коротких 15-секундных роликов, не дает вам отдохнуть и не способствует перезагрузке. Вместо этого мозг получает лавину несистемной информации — видео, тексты, картинки, заголовки, чужие эмоции. Все это он вынужден обрабатывать. Кажется, что вы расслабляетесь, на деле же — продолжаете тратить ресурс, только в другом режиме.

Рекомендация. Качественный короткий отдых — прогуляться, закрыть глаза и подышать, сделать пару упражнений для шеи, налить себе чаю, полить цветы — все, что не связано с экраном и новой информацией. Даже короткий 5-минутный «офлайн» перерыв даст в разы больше пользы, чем полчаса залипания в ленте.

И вот тут плавно переходим к следующему правилу — методу «Помидоро».