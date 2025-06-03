Чек-лист для бухгалтера: что сделать перед уходом в отпуск 2025

Передайте свои полномочия другому сотруднику
Если вы единственный бухгалтер в компании, передать свои функции другому сотруднику, скорее всего, не получится. Тогда придется до отпуска закрыть все срочные задачи и максимально разобраться с текучкой. Но возможно, что и на отдыхе вас будут тревожить по разным текущим вопросам.
Если же у вас есть коллеги или сотрудники в подчинении, на время своего отдыха распределите полномочия между ними:
При наличии заместителя главного бухгалтера, в должностной инструкции которого есть условие об исполнении обязанности главбуха в его отсутствие, издавать приказ о передаче дел не нужно. Не требуется и дополнительное соглашение к трудовому договору, так как такая работа не выходит за рамки обязанностей заместителя и не требует доплаты (письмо Минтруда от 06.04.2018 № 14-2/ООГ-2682).
При отсутствии заместителя, возложите свои полномочия на другого сотрудника бухгалтерии — с его письменного согласия. В этом случае будет иметь место исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы. Компания должна подписать с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору с соответствующей доплатой на период отпуска бухгалтера (ст. 60.2, 151 ТК). Кроме этого подготовьте приказ о передаче этому сотруднику полномочий и права подписи документов на период отпуска. В приказе укажите срок, на который передаются полномочия. Подписывает приказ руководитель компании.
Если необходимо — оформите заранее карточку подписей в банке на временного исполнителя ваших обязанностей, или передайте ему электронный ключ подписи, чтобы в ваше отсутствие компания могла оплачивать счета, отправляя платежные поручения.
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Проинформируйте коллег о своем отсутствии
Если вы трудитесь в относительно большом коллективе, сообщите всем коллегам об уходе в отпуск, указав даты своего отсутствия, а также укажите должность, ФИО и контакты того, кто в этот период будет вас замещать, чтобы сотрудники знали к кому обращаться при необходимости.
Это можно сделать рассылкой по электронной почте или в мессенджере, который используется в вашей компании для коммуникации между сотрудниками и подразделениями.
При необходимости письмом в свободной форме известите о своем временном отсутствии контрагентов.
Подготовьте инструкции для подчиненных
Перед уходом в отпуск желательно составить для сотрудников бухгалтерии письменную инструкцию по различным вопросам. Например, о том, какие платежи нужно сделать в первую очередь или в определенные сроки, какие документы необходимо запросить у контрагентов, что делать при поступлении требований из ИФНС и т.п.
Такие «напоминалки» можно составить отдельно для каждого бухгалтера в пределах его обязанностей, либо сделать один документ с указанием, к сведению каких сотрудников бухгалтерии относится тот или иной пункт.
Обязательно поручите сотрудникам регулярно проверять входящие сообщения от ИФНС и СФР, поступающие по ТКС. Если придет запрос или требование, на него необходимо реагировать в сжатые сроки. Например, на дачу пояснений налоговикам отведено всего пять рабочих дней, и вы можете просто не успеть вернуться из отпуска до истечения этого срока.
Проведите инвентаризацию кассы
Если совмещаете свои функции с обязанностями кассира, являясь материально ответственным лицом, перед отпуском проведите инвентаризацию наличных в кассе.
Инвентаризация при смене материально-ответственного лица обязательна — это требование ФСБУ 28/2023 (пп. «в» п. 15 ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»).
Итоги инвентаризации оформите актом унифицированной формы ИНВ-15.
С замещающим вас сотрудником должен быть заключен договор о полной материальной ответственности.
Сдайте отчетность
Если на период отпуска приходятся сроки сдачи деклараций, расчетов или уведомлений о начислениях, по возможности подготовьте и сдайте их заранее. Но помните, что делать это раньше, чем завершился отчетный период, нельзя.
Если вместо вас остается замещающий сотрудник, поручите представление отчетности ему, а по возвращении проконтролируйте, не нарушены ли сроки сдачи.
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Уплатите налоги
Позаботьтесь о том, чтобы на едином налоговом счете в ваше отсутствие было достаточно средств для погашения обязательств по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых приходится на ваш отпуск.
Это поможет избежать недоимок, начисления пеней и штрафов.
Определитесь с выплатой зарплаты и отпускных
Зарплата должна выдаваться не реже, чем каждые полмесяца — в день, установленный локальным актом работодателя (ст. 136 ТК). Перед своим отпуском проверьте, совпадает ли его период с числами месяца, в которые выдается зарплата сотрудникам.
Дело в том, что согласно трудовому законодательству, выдать зарплату сотрудникам заранее можно только в случае совпадения установленной даты с нерабочим праздничным или выходным днем — тогда выплата делается накануне. Отпуск бухгалтера не является причиной для переноса срока выплаты на более ранний или поздний период — в этом случае будет нарушен интервал между зарплатными платежами, который должен составлять полмесяца.
При наличии бухгалтера по зарплате или иного замещающего сотрудника проблем с выплатами быть не должно.
Но если вы единственный бухгалтер, вам нужно определиться — либо ваш отпуск должен приходиться на период между выплатами аванса и зарплаты за вторую половину месяца, либо, находясь в отпуске, придется «выходить на работу» в удаленном режиме, чтобы в срок рассчитать и выплатить зарплату.
Что касается отпускных — их можно выплачивать не позднее чем за три дня до начала отпуска. При этом ограничений для более ранней выплаты нет.
Работнику, отпуск которого начинается позже вашего, но в том же месяце, вы можете рассчитать и выплатить отпускные до начала своего отдыха. Если же отпуск сотрудника начнется в следующем месяце, не всегда можно заранее правильно определить его средний заработок для отпускных, поэтому есть риск, что после вашего возвращения на работу придется сделать перерасчет.
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