Чек-лист для бухгалтера: что сделать перед уходом в отпуск 2025

Передайте свои полномочия другому сотруднику

Если вы единственный бухгалтер в компании, передать свои функции другому сотруднику, скорее всего, не получится. Тогда придется до отпуска закрыть все срочные задачи и максимально разобраться с текучкой. Но возможно, что и на отдыхе вас будут тревожить по разным текущим вопросам.

Если же у вас есть коллеги или сотрудники в подчинении, на время своего отдыха распределите полномочия между ними:

При наличии заместителя главного бухгалтера , в должностной инструкции которого есть условие об исполнении обязанности главбуха в его отсутствие, издавать приказ о передаче дел не нужно. Не требуется и дополнительное соглашение к трудовому договору, так как такая работа не выходит за рамки обязанностей заместителя и не требует доплаты (письмо Минтруда от 06.04.2018 № 14-2/ООГ-2682).

При отсутствии заместителя, возложите свои полномочия на другого сотрудника бухгалтерии — с его письменного согласия. В этом случае будет иметь место исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы. Компания должна подписать с сотрудником дополнительное соглашение к трудовому договору с соответствующей доплатой на период отпуска бухгалтера (ст. 60.2, 151 ТК). Кроме этого подготовьте приказ о передаче этому сотруднику полномочий и права подписи документов на период отпуска. В приказе укажите срок, на который передаются полномочия. Подписывает приказ руководитель компании.

Если необходимо — оформите заранее карточку подписей в банке на временного исполнителя ваших обязанностей, или передайте ему электронный ключ подписи, чтобы в ваше отсутствие компания могла оплачивать счета, отправляя платежные поручения.