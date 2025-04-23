В какие сроки отвечать на требование налоговой в 2025 году, чтобы не получить штраф

В какой срок нужно ответить на требование ФНС
Налоговая может запросить пояснения, информацию и документы по разным основаниям, поэтому и сроки ответа на требование отличаются в зависимости от статьи Налогового кодекса, по которой ФНС прислала требование.
1. Камеральная проверка
При несоответствиях или подозрении на занижение налога, налоговая запрашивает пояснения или предлагает подать уточненную декларацию.
Срок на ответ — 5 дней (п. 3 ст. 88 НК).
2. Документы при камеральной проверке
Налоговая может запросить документы, которые подтверждают:
льготы;
право уменьшить налог в уточненной декларации, которая сдана позже двух лет;
необлагаемые суммы взносов;
вычеты по НДС;
при противоречиях в данных по НДС или прослеживаемым товарам, налогам на природные ресурсы.
Срок на ответ — 10 дней в общем случае, 20 дней для консолидированных групп, 30 дней для иностранных организаций с электронными услугами и по НДС 0% (п. 1, 3 ст. 93 НК).
3. Проверка контрагента
Если налоговая проверяет вашего контрагента, она может запросить у вас документы.
Срок на ответ — 5 дней (п. 1, 5 ст. 93.1 НК).
4. Без проверки
Налоговая может запросить документы по конкретной сделке, если есть обоснованная необходимость.
Срок на ответ — 10 дней (п. 2, 5 ст. 93.1 НК).
Игнорировать запросы налоговой нельзя, иначе последует штраф. Чтобы не пропустить срок ответа, нужно разобраться — по какой статье ФНС направила требование. А если возникли сложности, эксперты Ю-Софт помогут разобраться в вопросе. Сопровождение 1С от Ю-Софт помогает решить не только технические задачи, но и включает консультации по широкому спектру бухгалтерских вопросов. На всем пути сотрудничества вас сопровождает один и тот же эксперт, который хорошо знает ваш проект и может предложить комплексные и эффективные решения.
От какой даты считать срок на ответ по требованию ФНС
С 5 февраля 2025 года отменили обязанность налогоплательщика, который должен работать с ФНС по ЭДО (электронный документооборот), подтверждать приемку требования отправкой квитанции (п. 8 ст. 1 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ, письмо от 11.02.2025 № ЕА-4-15/1253@).
Теперь, если налоговая отправила, например, требование, оно считается полученным на шестой день после отправки. Дату отправки смотрите в подтверждении оператора электронного документооборота.
Для бумажного документооборота правило такое же — шестой день со дня отправки письма.
При этом ФНС будет считать, что электронный документ получен налогоплательщиком на шестой день после отправки, даже если компания подтвердила его получение раньше или позже. Этот шестидневный срок нужно отсчитывать в рабочих днях, начиная со дня, следующего за днем отправки документа налоговой.
Пример расчета срока на ответ по требованию ФНС
07.04.2025 ФНС направила налогоплательщику требование о предоставлении документов по п. 1, 3 ст. 93 НК. Срок на ответ — 10 дней. Считаем срок:
07.04.2025 — день отправки.
08.04.2025 — начало отсчета шестидневного срока на подтверждение получения.
15.04.2025 — шестой рабочий день со дня получения требования. В этот день требование считается полученным.
16.04.2025 — начало отсчета десятидневного срока на ответ по требованию.
30.04.2025 — последний (десятый) день на исполнение требования.
Какой штраф за нарушение срока ответа на требование ФНС
За пропуск срока на подачу информации ФНС выпишет штраф организации или ИП в размере 5 000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК).
Если налогоплательщик второй раз за год нарушил срок, штраф составит 20 000 рублей (п. 2 ст. 129.1 НК).
Если пропустить срок предоставления документов, штраф составит:
200 руб. — за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК);
10 000 руб. — если инспекция запросила документы в ходе встречной проверки (п. 2 ст. 126 НК).
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