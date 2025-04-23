В какие сроки отвечать на требование налоговой в 2025 году, чтобы не получить штраф

От какой даты считать срок на ответ по требованию ФНС

С 5 февраля 2025 года отменили обязанность налогоплательщика, который должен работать с ФНС по ЭДО (электронный документооборот), подтверждать приемку требования отправкой квитанции (п. 8 ст. 1 закона от 08.08.2024 № 259-ФЗ, письмо от 11.02.2025 № ЕА-4-15/1253@).

Теперь, если налоговая отправила, например, требование, оно считается полученным на шестой день после отправки. Дату отправки смотрите в подтверждении оператора электронного документооборота.

Для бумажного документооборота правило такое же — шестой день со дня отправки письма.