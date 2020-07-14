Возврат налога за строительство дома: как оформить документы

Все о возврате налога за строительство дома: от расчетов до заполнения документов

Из прошлой статьи вы узнали, как получить вычет при покупке квартиры. А если купить или построить дом? Оказывается, и в этом случае можно вернуть 13 % от суммы покупки или расходов на строительство. Давайте разбираться, как это можно сделать.

В каких случаях вы получите вычет

Условия такие же, как при покупке квартиры:

Вы являетесь налоговым резидентом РФ. Официально трудоустроены, и работодатель платит за вас 13% подоходного налога (НДФЛ). Имеете на руках документы, подтверждающие расходы на покупку и строительство. Недвижимость куплена не у взаимозависимого лица (супруг/супруга, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун (попечитель) и подопечный – ст. 105.1 НК РФ). Вы не использовали право на получение вычета или его остаток.

Если с этими условиями проблем не возникло, тогда анализируем объект недвижимости. Вы получите вычет, если:

Купили или построили дом. При этом, совсем не важно, как строили: своими силами или прибегали к помощи наемных рабочих. Главное, сохранить документы, подтверждающие расходы. Купили земельный участок под строительство жилого или садового дома. Чем отличается жилой дом от садового, и может ли садовый дом стать жилым, разберемся ниже.

Какую сумму налога можно вернуть из бюджета

Максимальная сумма вычета за покупку или строительство дома – 2 млн. рублей (пп. 1 п. 3 ст. 220 НК РФ). Это значит, что на ваш счет вернут только 13 % от этой суммы – 260 тыс. рублей.

Если дом куплен в ипотеку, то положен вычет по уплаченным процентам. Таким образом, сумма лимита увеличивается до 3 млн. рублей, а сумма налога к возврату составит – 390 тыс. рублей.

Помните, что вычетом на покупку или строительство можно воспользоваться один раз в жизни, но по нескольким объектам недвижимости. Это новшество работает с 1 января 2014 года. А получить вычет по уплаченным процентам можно также единожды, но строго за один объект недвижимости (пп.1 п.3 и п.8 ст.220 НК ФР).

Если вы состоите в законном браке, то будьте готовы к приятным бонусам. У каждого из супругов есть право на вычет (Письма ФНС от 14.11.17 № ГД-4-11/23004@, ГД-4-11/23003@). Под этим следует понимать, что вместо 260 тыс. рублей, супруги могут вернуть 520 тыс. рублей. При этом, не важно на кого оформлены правоустанавливающие и платежные документы. Собственность – совместно нажитая, деньги получит каждый. Логично, что в таком случае, расходы на покупку и строительство будут составлять 4 млн. рублей.

Важный момент. Суммы, полученные в качестве средств материнского капитала или других государственных субсидий, нельзя учитывать в составе расходов на вычет.

Вычет при покупке или строительстве дома

Получить вычет при покупке дома можно по тому же алгоритму, что и с покупкой квартиры. Об этом вы читали в прошлой статье. Как быть, если дом куплен в стадии строительства, и вы планируете его достроить?

В таком случае, вы покупаете объект незавершенного строительства. Обратите внимание, это уточнение должно быть отражено в договоре купли-продажи. Иначе, вы не получите вычет за строительные работы.

Пример.

Вы купили земельный участок с недостроенным домом. В договоре купли-продажи прописано, что дом является объектом незавершенного строительства.

Только после того, как закончится строительство, и у вас на руках будет выписка из ЕГРН о праве собственности, обращайтесь в налоговую за вычетом. В вычет будут входить расходы на покупку дома и расходы на его дострой.

Особенности получения вычета при покупке земельного участка

Получить вычет за покупку земельного участка нельзя. У земельного участка есть два назначения: участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Второе имеет отношение к садовым и огородным участкам.

Право на вычет появиться, если купить землю под строительство жилого дома, то есть с целевым назначением – ИЖС. Недостаточно купить землю и построить дом, который по документам числиться, как объект незавершенного строительства. У такого дома статус нежилого помещения. Раньше для налоговой наличие статуса «жилой дом» было принципиальным условием. По жилым строениям в вычете отказывали.

С 1 января 2019 года вышел новый закон – № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В нем говорится, что постройки на садовых и дачных участках, зарегистрированные до 1 января 2019 года с назначением «жилое» или «жилое строение», с указанной даты считаются жилыми домами. Налог вернут только в том случае, если дом построен с правом регистрации (прописки) и зарегистрирован в Росреестре.

Вычет при покупке садового дома

Не путайте, в жилом доме живут круглый год, в садовом – когда наступает пора сажать картошку. Если вы купили дачный участок с садовым домом, который не признан жилым – в вычете откажут. Но если набраться терпения и перевести его в статус жилого, то получите вычет не только за дом, но и за купленную землю (Письмо ФНС России №ЕД-4-3/20904@ от 10.12.12 г.).

С 1 января 2019 года по 1 марта 2021 года дачники и садоводы могут перерегистрировать свою недвижимость по упрощенному порядку (Федеральный закон от 02.08.2019 № 267-ФЗ).

Главное, чтобы садовый дом соответствовал требованиям жилого (п.4 Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением…» (ред. от 24.12.2018 г.). А именно, построен из прочного фундамента и обеспечен необходимыми коммуникациями: канализация, отопление, электричество.

Пример 1.

В 2016 году вы построили дом на садовом участке. В ЕГРН дом зарегистрирован как «нежилой». Летом вы с удовольствием проводите в нем время с семьей. С 1 января 2019 года этот дом официально считается садовым. И если вы хотите за него вычет, то необходимо перерегистрировать назначение дома на «жилой».

Пример 2.

В 2009 году вы купили земельный участок с назначением ИЖС. Построили дом только в 2016 году, тогда же и получили правоустанавливающие документы. А про возможность получения вычета узнали в 2020 году. В 2020 году вы подаете декларацию и заявляете вычет как по строительству дома, так и по приобретенному земельному участку.

Какие расходы входят в состав вычета

Не стоит думать, что в вычет включаются абсолютно все расходы по строительству дома. В налоговом кодексе указываются только расходы:

на разработку проектной и сметной документации;

на покупку строительных и отделочных материалов;

на строительные и отделочные работы;

на подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации.

Помните, что если вы купили построенный дом и сделали в нем перепланировку, то заявить вычет по строительным расходам не получится. Для этой цели дом должен иметь статус объекта незавершенного строительства.

Документы для оформления вычета

Как только ваш дом стал жилым, вы имеете полное право подать в налоговую инспекцию декларацию 3-НДФЛ на возврат налога. Как и с вычетом по квартире, декларация подается после окончания налогового периода (п.7 ст.220 НК РФ).

Если правоустанавливающие документы на дом получены в 2019 году, то право на вычет появится в 2019 году. Но подать декларацию вы сможете только в 2020 году.

Для оформления вычета подготовьте следующие копии документов:

документы о праве собственности на дом и на земельный участок (свидетельство или выписка из ЕГРН);

договор купли-продажи дома и земельного участка (если оформляете вычет на участок);

платежные документы на покупку дома и земельного участка;

платежные документы на покупку дома, земельного участка, строительных и отделочных материалов (банковские выписки, чеки, квитанции, акты о закупке материалов и.т.п.);

договор ипотеки и справка с банка об уплаченных процентах (если покупаете дом в ипотеку).

Из оригиналов вам потребуется паспорт, справка 2-НДФЛ за год оформления вычета (дает работодатель, или выгружаете на сайте nalog.ru) и заполненная декларация 3-НДФЛ.

Как быстро и недорого оформить вычет

Вы можете подать документы лично в налоговую инспекцию, дистанционно через личный кабинет налогоплательщика или оформить вычет через своего работодателя. Никто не даст вам гарантию, что налоговая беспроблемно примет ваши документы, и на протяжении трех месяцев камеральной проверки не побеспокоит вас.

Неоднократно придется тратить время и силы, доказывая налоговой правомерность включения тех или иных строительных работ в состав расходов для вычета. Возможно, и возврат налога придется ждать больше трех месяцев. Таковы суровые реалии работы налоговых органов. Но все решается.

Меньше чем за 24 часа специалисты компании Верните.налог проконсультируют вас по вычетам, заполнят декларацию, подготовят и подадут документы в налоговую. От вас потребуется минимальное участие. Стоимость оформления вычета за один календарный год по пакету «Стандарт» – 1690 рублей.

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