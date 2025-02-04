Как в пару кликов оформлять авансовые отчеты, расчетные листки и заявки на путевые листы

Система КЭДО VK HR Tek упрощает взаимодействие между сотрудниками. Она позволяет:

Быстро создавать кадровые документы. Например, автоматически заполняет поля приказа данными сотрудника, что помогает избежать ошибок при составлении документа.

Автоматизировать прием сотрудника на работу. Соискатель заполняет, подписывает и загружает сканы паспорта, СНИЛС и ИНН в личный кабинет кандидата, а специалист отдела кадров или другие сотрудники согласовывают его кандидатуру и оформляют нужную документацию. Карточка нового физического лица создается и заполняется в 1С-ЗУП автоматически.

Подписывать документы электронной подписью. Каждому сотруднику выдается УНЭП, с помощью которой он подписывает кадровые документы. С электронной подписью они равнозначны бумажным. В системе можно подписывать сразу несколько документов и скачивать их.

Знакомить сотрудников с локальными нормативными актами. Решение позволяет размещать и хранить ЛНА, автоматически напоминает персоналу о необходимости изучить документы. Так, система КЭДО помогает избежать нарушений: ознакомление всех сотрудников с ЛНА — требование трудового законодательства.

Настраивать маршруты согласования документов. VK HR Tek позволяет быстро согласовывать документы со всеми ответственными лицами. Процесс прозрачен и не требует лишних действий.

Чтобы настроить его, в системе КЭДО нужно сформировать организационную структуру. Это иерархическое древо, где видно, какое подразделение какому подчиняется. С ее помощью легко автоматизировать процесс согласования документов.

Планировать и согласовывать отпуска. Вести график отпусков, избегать пересечений и учитывать неиспользованные дни — трудоемкая задача для кадрового специалиста. Система КЭДО автоматизирует этот процесс, а также подачу заявлений на отпуск и их согласование.

VK HR Tek позволяет не только перевести кадровые процессы в цифровой вид, но и подключить личные кабинеты для руководителей, сотрудников и специалистов отдела кадров. Вы можете работать со всеми документами и заявлениями в одном окне — переключаться между программами не придется. Также в системе можно вести некоторые бухгалтерские процессы.

VK HR Tek предлагает более 50 типовых коробочных процессов для работы с документами, которые подходят большинству компаний. При необходимости мы подберем решение, которое будет учитывать индивидуальные особенности вашего бизнеса и отвечать его уникальным потребностям.