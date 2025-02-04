Как в пару кликов оформлять авансовые отчеты, расчетные листки и заявки на путевые листы

Система КЭДО VK HR Tek ускоряет кадровые процессы
Система КЭДО VK HR Tek упрощает взаимодействие между сотрудниками. Она позволяет:
Быстро создавать кадровые документы. Например, автоматически заполняет поля приказа данными сотрудника, что помогает избежать ошибок при составлении документа.
Автоматизировать прием сотрудника на работу. Соискатель заполняет, подписывает и загружает сканы паспорта, СНИЛС и ИНН в личный кабинет кандидата, а специалист отдела кадров или другие сотрудники согласовывают его кандидатуру и оформляют нужную документацию. Карточка нового физического лица создается и заполняется в 1С-ЗУП автоматически.
Подписывать документы электронной подписью. Каждому сотруднику выдается УНЭП, с помощью которой он подписывает кадровые документы. С электронной подписью они равнозначны бумажным. В системе можно подписывать сразу несколько документов и скачивать их.
Знакомить сотрудников с локальными нормативными актами. Решение позволяет размещать и хранить ЛНА, автоматически напоминает персоналу о необходимости изучить документы. Так, система КЭДО помогает избежать нарушений: ознакомление всех сотрудников с ЛНА — требование трудового законодательства.
Настраивать маршруты согласования документов. VK HR Tek позволяет быстро согласовывать документы со всеми ответственными лицами. Процесс прозрачен и не требует лишних действий.
Чтобы настроить его, в системе КЭДО нужно сформировать организационную структуру. Это иерархическое древо, где видно, какое подразделение какому подчиняется. С ее помощью легко автоматизировать процесс согласования документов.
Планировать и согласовывать отпуска. Вести график отпусков, избегать пересечений и учитывать неиспользованные дни — трудоемкая задача для кадрового специалиста. Система КЭДО автоматизирует этот процесс, а также подачу заявлений на отпуск и их согласование.
VK HR Tek позволяет не только перевести кадровые процессы в цифровой вид, но и подключить личные кабинеты для руководителей, сотрудников и специалистов отдела кадров. Вы можете работать со всеми документами и заявлениями в одном окне — переключаться между программами не придется. Также в системе можно вести некоторые бухгалтерские процессы.
VK HR Tek предлагает более 50 типовых коробочных процессов для работы с документами, которые подходят большинству компаний. При необходимости мы подберем решение, которое будет учитывать индивидуальные особенности вашего бизнеса и отвечать его уникальным потребностям.
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Работа бухгалтера тоже становится проще
VK HR Tek автоматизирует не только работу с кадровыми документами. Рассказываем о трех процессах, которые наиболее часто используют наши клиенты в системе КЭДО.
Публикация расчетных листков
При выплате зарплаты работодатель обязан уведомлять каждого сотрудника в письменной форме о ее составных частях и прочих выплатах (ч. 1 ст. 136 ТК). Это уведомление оформляют в виде расчетного листка, который нужно выдавать работнику в электронной форме или на бумаге. Обычно это трудоемкий процесс, особенно в крупных компаниях с большим количеством персонала.
Система VK HR Tek позволяет автоматически или вручную публиковать расчетные листки из 1С в личном кабинете каждого сотрудника. Вместо ручной подготовки и выдачи бумажных расчетных листков бухгалтерам достаточно загрузить данные в систему.
Формирование заявок на путевые листы
В бухгалтерском учете путевые листы нужны, чтобы корректно списать затраты на покупку ГСМ и начислить зарплату водителям. В налоговом учете они служат первичными документами, которые подтверждают расходы на топливо для целей налогообложения.
Если у компании большой автопарк, бухгалтеру приходится тратить много времени, чтобы проконтролировать заполнение путевых листов, рассчитать ГСМ по нормам расхода и внести эту информацию в 1С.
С помощью VK HR Tek процесс становится проще:
Сотрудники самостоятельно создают заявку на путевой лист в личном кабинете системы КЭДО. Они заполняют данные отправления, назначения и другие поля. Можно скопировать данные из предыдущего путевого листа, чтобы сэкономить время.
Печатную форму путевого листа подписывает уполномоченный сотрудник.
В системе КЭДО заявка проходит по настроенному маршруту — в процессе ее согласовывают ответственные.
После согласования данные из заявки автоматически переносятся в систему 1С, где на их основе создается путевой лист.
Оформление авансовых отчетов по командировкам (и не только)
Нередко бухгалтеру сложно собрать все документы от сотрудников после командировки. Приносят не все чеки, долго оформляют авансовый отчет, о котором приходится несколько раз напоминать. В итоге бухгалтерия не может своевременно отразить расходы в учетной программе.
С VK HR Tek оформлять авансовые отчеты гораздо удобнее:
Сотрудник загружает чеки и другие подтверждающие документы непосредственно в систему КЭДО — они не задерживаются и не теряются.
Чеки проверяются в ФНС. Это позволяет убедиться, что они корректны и соответствуют требованиям налогового учета.
После проверки документы проходят согласование. На их основе автоматически создается авансовый отчет в 1С, бухгалтеру не нужно вводить данные вручную.
Печатную форму проверенного и проведенного авансового отчета можно отправить в ту же заявку в КЭДО на подписание.
VK HR Tek — больше, чем система КЭДО. Благодаря ей бухгалтеры упростят и ускорят оформление авансовых отчетов, работу с расчетными листками и учет путевых листов. Также вы получите множество других полезных функций: возможность управлять всеми кадровыми документами в личном кабинете, трудоустраивать сотрудников за пять минут, автоматически отправлять сотрудникам уведомления, настраивать маршруты согласования, составлять график отпусков и др.
Решение гибкое. Вы можете быстро запустить систему КЭДО в формате SaaS — тогда платформа размещается в облаке. Не нужно устанавливать ПО, тратить время и ресурсы на обслуживание серверного оборудования. Для компаний, которые хранят большие объемы данных, подойдет решение On-Premises. Система развертывается в вашей инфраструктуре: вы можете настроить ее по индивидуальным требованиям и внедрять свои протоколы безопасности.
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