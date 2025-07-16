Налоговый мониторинг — 2026: полный пакет документов, который нужно подать до 1 сентября 2025

Что подготовить для перехода на налоговый мониторинг с 2026 года
До 1 сентября 2025 года компании, которые планируют перейти на налоговый мониторинг, должны собрать комплект обязательных документов и подать их в ИФНС. Применять новую форму налогового контроля они начнут с 2026 года, но готовиться нужно уже сейчас.
Вот полный список документов:
Заявление о проведении налогового мониторинга — обращение в ФНС с просьбой включить компанию в режим налогового мониторинга.
Регламент информационного взаимодействия — компания и налоговый орган определяют, как именно будет происходить обмен информацией в рамках мониторинга: в каком формате, с какой периодичностью, через какие каналы.
Сведения о взаимозависимых лицах — эти данные помогают ФНС оценивать сделки и операции, которые совершает компания.
Учетная политика для целей налогообложения — описание вариантов учета. Документ показывает, как организация формирует налоговую базу.
Информация об организации системы внутреннего контроля — контрольных процедурах, критериях оценки контроля, ответственных лицах за СВК.
Заявление о проведении налогового мониторинга
В заявлении компания выражает просьбу включить ее в реестр участников мониторинга с 2026 года. В документе нужно указать:
сумму уплаченных налогов за 2024 год;
объем доходов за 2024 год;
стоимость активов на 31 декабря 2024 года.
По этим данным ФНС поймет, что компания соответствует критериям для перехода на новую форму контроля.
Регламент информационного взаимодействия
В нем организация прописывает: как будет делиться информацией, какие данные готова раскрывать, как устроена система внутреннего контроля.
Документ состоит из четырех разделов, у каждого — своя задача:
Глава I. «Порядок представления налоговому органу документов»
Компания заполняет восемь приложений с важной для ФНС информацией:
какие использует учетные системы;
куда будет предоставлен доступ представителям налогового органа, какие будут учетные записи, как будет устроена техническая и информационная поддержка;
каковы функциональные возможности систем.
Глава II. «Раскрытие показателей налоговой отчетности»
Раздел устанавливает порядок раскрытия информации в рамках бухгалтерского и налогового учета — перечень форм, накопленные данные, корректность операций.
Глава III. «Информация о системе внутреннего контроля»
Организация готовит специальные приложения о ключевых аспектах СВК — какие процессы автоматизированы, как отслеживает налоговые риски, как обеспечивает точность данных при передаче через информационные системы. Раздел показывает, насколько устойчива система внутреннего контроля компании.
Глава IV. «Информация о порядке внесения изменений»
Компания информирует, как будет реагировать на изменения в нормативно-правовом регулировании или внутренних политиках.
Информация о взаимосвязанных лицах
В документе нужно указать всех лиц, которые прямо или косвенно владеют компанией, если их доля участия равна или превышает 25%. Налоговая видит общую картину — кто входит в бизнес-структуру, как распределяются потоки, какие возможны риски.
Учетная политика для целей налогообложения
Документ представлен в виде таблицы с перечнем всех видов учета согласно Налоговому кодексу. Напротив каждого — нужно отметить, используется ли данный метод в организации. Таблица помогает ФНС понять, как компания рассчитывает налоговую базу, на какие нюансы стоит обратить внимание при мониторинге.
Информация об организации системы внутреннего контроля
Весь комплект документов, который организация должна подготовить и направить в ИФНС, включает восемь файлов — это сведения в отношении системы внутреннего контроля. До 1 сентября 2025 года вместе с Заявлением о проведении налогового мониторинга нужно успеть подать только три.
Вот что включает этот минимальный пакет:
Таблица контрольных процедур — какие контрольные процедуры проводит компания, насколько автоматизированы процессы, кто за них отвечает.
Оценка уровня организации СВК — насколько эффективно работает внутренний контроль компании: какие компоненты охватывает, какие есть пробелы, насколько зрелая и устойчивая система в целом.
Информация об организации системы внутреннего контроля — зачем она внедрена, какие у нее цели, кто за нее отвечает, какие политики и процедуры есть. Нужно раскрыть пять ключевых аспектов:
контрольная среда — как руководство задает тон контроля;
система управления рисками — как компания выявляет и оценивает налоговые риски;
контрольные процедуры — действия, которые позволяют управлять рисками;
информационные системы — какие IT-решения поддерживают контрольные процессы;
мониторинг средств контроля — как оценивается эффективность всей системы.
VK Tax Compliance — платформа для решения задач налогового мониторинга. Специалисты окажут поддержку на любом этапе подключения к НМ. Оценка готовности вашего бизнеса к переходу, подготовка документов, выбор технического взаимодействия с ФНС — все это станет вам доступно после подключения платформы. Если вы еще не запустили процедуру перехода, то реализуем этот проект «под ключ».
Перечень утвержденных форм при подаче заявления о переходе на НМ и требования ФНС*:
№
Документ
Форма
Формат
Требования
1
Заявление о проведении налогового мониторинга
Приложение 1 к приказу ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@
Приложение 2 к приказу ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@
Приложение 8 к приказу ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@
2
Регламент информационного взаимодействия:
Приложение 7 к приказу ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@
Приложение 9 к приказу ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@
3
Информация о взаимосвязанных лицах
Приложение 10 к приказу ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@
Приложение 11 к приказу ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@
4
Учетная политика для целей налогообложения
Приложение 12 к приказу ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23/476@
5
СВК: Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга
Приложение 5 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Приложение 6 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
6
СВК: Оценка уровня организации системы внутреннего контроля
Приложение 14 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Приложение 15 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
7
СВК: Информация об организации системы внутреннего контроля:
Приложение 18 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Приложение 19 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
* Информация в таблице актуальна на 01.07.2025
VK Tax Compliance
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Сложности при переходе на налоговый мониторинг
1. Недостаточная оценка готовности организации
Проблема. Переход к налоговому мониторингу предполагает наличие выстроенных процессов в части учета, контроля и IT-систем. Без предварительной диагностики состояния бизнес-процессов и учета компания рискует не пройти отбор ФНС.
Рекомендация. Проведите внутреннюю оценку готовности по ключевым направлениям: учетная политика, система внутреннего контроля, IT-инфраструктура, регламент взаимодействия с налоговой. При необходимости привлекайте сторонних специалистов.
2. Слабая организация внутренних процессов
Проблема. Формат налогового мониторинга требует слаженного взаимодействия между бухгалтерией, IT-службой, юристами и внутренним контролем. При отсутствии четкого распределения ролей подготовка может затянуться или пройти с ошибками.
Рекомендация. Назначьте ответственных за каждый блок подготовки. Утвердите план-график работ и систему внутренней отчетности по ключевым этапам.
3. Сложности при подготовке документов
Проблема. Каждый из обязательных документов требует точности и соответствия требованиям ФНС. Ошибки в форме, неполные данные или противоречия между документами могут привести к отказу со стороны налогового органа.
Рекомендация. Разработайте внутренний чек-лист по каждому документу (заявление, регламент, СВК и др.). Подготовьте черновые версии заранее — до официального дедлайна 1 сентября 2025 года.
4. Дополнительные расходы
Проблема. Подготовка к налоговому мониторингу требует вложений — на доработку IT-систем, разработку регламентов, обучение сотрудников.
Рекомендация. Заложите бюджет на подготовку к вступлению в налоговый мониторинг. Оцените варианты снижения затрат: возможность использования текущих ресурсов, привлечение внутренних специалистов.
5. Недооценка рисков
Проблема. Налоговый мониторинг предполагает постоянный доступ налоговых органов к данным. Если процессы не отлажены, это может привести к претензиям со стороны ФНС и штрафам.
Рекомендация. Проведите предварительную оценку налоговых рисков: проверьте корректность учета, соответствие отчетности, прозрачность операций с взаимозависимыми лицами. Устраните недочеты до подачи заявления.
Специалисты VK Tax Compliance оценят готовность компании к переходу на налоговый мониторинг и помогут с подготовкой комплекта документов для подачи заявления в ФНС. Подключайтесь к передовой платформе для решения задач налогового мониторинга, которая включена в реестр отечественных ПО. Работайте в удобном интерфейсе и взаимодействуйте с налоговой без нарушения законодательных требований.
Плюсы и минусы налогового мониторинга
Плюсы
Отсутствие выездных и камеральных проверок
ФНС получает доступ к данным в режиме реального времени — это снижает административную нагрузку на компанию
Взаимодействие с ФНС
Налоговый орган составляет мотивированное мнение — по собственной инициативе или по запросу организации. Это возможность решить спорные вопросы и исправить недостатки при расчете и уплате налогов и сборов
Снижение налоговых рисков
Благодаря постоянному контролю ошибок становится меньше
Формирование положительной репутации
Контрагенты воспринимают участие в мониторинге как признак надежности и зрелости компании
Минусы
Высокие требования к уровню автоматизации
Участие в мониторинге невозможно без развитой IT-инфраструктуры
Сложность выхода из мониторинга
Если ФНС одобрила заявление компании на подключение к НМ, то придется участвовать в процедуре контроля. Выход из системы налогового мониторинга может спровоцировать выездные проверки
Строгий контроль
Постоянный мониторинг увеличивает вероятность выявления недочетов и доначислений
Часто задаваемые вопросы
Какой способ взаимодействия с ФНС в режиме налогового мониторинга отменяется с 2026 года?
Сейчас есть три варианта информационного взаимодействия с налоговыми органами:
Через учетную программу — 1С или любую другую.
Через витрину данных — инспекторы видят только те данные, доступ к которым открыла организация.
По телекоммуникационным каналам связи — передача данных происходит через оператора ЭДО.
С 1 января 2026 года способ взаимодействия по ТКС больше не будет действовать. Останется только два способа взаимодействия с ФНС — доступ к витрине данных и интеграция учетных систем с АИС «Налог–3».
Переход на налоговый мониторинг — это обязанность всех компаний?
Вступать или нет в налоговый мониторинг — компания решает на свое усмотрение. Исключение — участники СЗПК (п. 7.1 ч. 8 ст. 10 закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ).
Но установленные критерии позволяют перейти на НМ только крупному бизнесу: совокупная сумма налогов — не менее 80 млн руб., суммарный доход за календарный год — не менее 800 млн руб., совокупная стоимость активов — не менее 800 млн руб. (ст. 105.26 НК). Примечание: перейти на налоговый мониторинг без соблюдения суммовых критериев могут налогоплательщики из перечня ч. 3.1 ст. 105.26 НК.
В каких случаях ФНС может отказать в переходе на налоговый мониторинг?
Налоговый орган вправе отказать по следующим причинам:
предоставлен неполный комплект документов;
компания не подходит под установленные критерии — совокупная сумма налогов, доходов и активов за 2024 год;
не соблюдена форма РИВ или требования ФНС в отношении регламента информационного взаимодействия;
система внутреннего контроля компании-заявителя не соответствует требованиям, установленным в отношении СВК.
Если ИФНС еще не вынесла решение, то заявление можно отозвать. Форма и формат заявления утверждены приказом ФНС от 11.05.2021 № ЕД-7-23-476 (приложения 5 и 6).
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