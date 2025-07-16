Налоговый мониторинг — 2026: полный пакет документов, который нужно подать до 1 сентября 2025

Что подготовить для перехода на налоговый мониторинг с 2026 года

До 1 сентября 2025 года компании, которые планируют перейти на налоговый мониторинг, должны собрать комплект обязательных документов и подать их в ИФНС. Применять новую форму налогового контроля они начнут с 2026 года, но готовиться нужно уже сейчас. Вот полный список документов: Заявление о проведении налогового мониторинга — обращение в ФНС с просьбой включить компанию в режим налогового мониторинга.

Регламент информационного взаимодействия — компания и налоговый орган определяют, как именно будет происходить обмен информацией в рамках мониторинга: в каком формате, с какой периодичностью, через какие каналы.

Сведения о взаимозависимых лицах — эти данные помогают ФНС оценивать сделки и операции, которые совершает компания.

Учетная политика для целей налогообложения — описание вариантов учета. Документ показывает, как организация формирует налоговую базу.

Информация об организации системы внутреннего контроля — контрольных процедурах, критериях оценки контроля, ответственных лицах за СВК.

Заявление о проведении налогового мониторинга

В заявлении компания выражает просьбу включить ее в реестр участников мониторинга с 2026 года. В документе нужно указать: сумму уплаченных налогов за 2024 год;

объем доходов за 2024 год;

стоимость активов на 31 декабря 2024 года. По этим данным ФНС поймет, что компания соответствует критериям для перехода на новую форму контроля.

Регламент информационного взаимодействия

В нем организация прописывает: как будет делиться информацией, какие данные готова раскрывать, как устроена система внутреннего контроля. Документ состоит из четырех разделов, у каждого — своя задача: Глава I. «Порядок представления налоговому органу документов» Компания заполняет восемь приложений с важной для ФНС информацией: какие использует учетные системы;

куда будет предоставлен доступ представителям налогового органа, какие будут учетные записи, как будет устроена техническая и информационная поддержка;

каковы функциональные возможности систем. Глава II. «Раскрытие показателей налоговой отчетности» Раздел устанавливает порядок раскрытия информации в рамках бухгалтерского и налогового учета — перечень форм, накопленные данные, корректность операций. Глава III. «Информация о системе внутреннего контроля» Организация готовит специальные приложения о ключевых аспектах СВК — какие процессы автоматизированы, как отслеживает налоговые риски, как обеспечивает точность данных при передаче через информационные системы. Раздел показывает, насколько устойчива система внутреннего контроля компании. Глава IV. «Информация о порядке внесения изменений» Компания информирует, как будет реагировать на изменения в нормативно-правовом регулировании или внутренних политиках.

Информация о взаимосвязанных лицах

В документе нужно указать всех лиц, которые прямо или косвенно владеют компанией, если их доля участия равна или превышает 25%. Налоговая видит общую картину — кто входит в бизнес-структуру, как распределяются потоки, какие возможны риски.

Учетная политика для целей налогообложения

Документ представлен в виде таблицы с перечнем всех видов учета согласно Налоговому кодексу. Напротив каждого — нужно отметить, используется ли данный метод в организации. Таблица помогает ФНС понять, как компания рассчитывает налоговую базу, на какие нюансы стоит обратить внимание при мониторинге.