Интеграция витрины налогового мониторинга: как успеть до 1 января 2026 года

Обмен данными с налоговой с 2026 года: планируйте заранее
В результате поправок по налоговому мониторингу у компаний будет два способа передачи данных:
предоставление налоговой доступа к учетным системам;
использование витрины данных.
Первый способ, предполагающий подключение ФНС к внутренним системам компании, подойдет не всем. Поэтому остается второй вариант — витрина данных.
Использование витрины считается наиболее комфортным и безопасным способом взаимодействия с ФНС. Но ее подключение требует предварительной подготовки. Платформу предстоит интегрировать с имеющейся IТ-инфраструктурой, а также настроить по требованиям налоговой.
Здесь все не так просто:
Во-первых, часто не удается соблюсти сроки: нет нужных систем и исполнителей, не получается найти взаимопонимание с ФНС.
Во-вторых, интеграция включает сразу несколько взаимосвязанных процессов, причем работать над ними нужно параллельно.
В-третьих, следует регулярно сверяться с ФНС — и система, и регламенты должны отвечать требованиям налоговой.
Для более простой интеграции мы рекомендуем предусмотреть все заранее. В планировании и реализации проекта поможет инструкция с комментариями руководителя presale-группы VK Tech Павла Сергеева.
Витрина данных VK Tax Compliance — это IT-система для обмена данными с ФНС в режиме налогового мониторинга. Ее применение помогает соблюдать требования закона при взаимодействии с налоговой. Подключается по модели подписки или по бессрочной лицензии.
Этап 1. Оцените готовность компании и разработайте дорожную карту
К диагностике приступают до начала технических работ. Оценка трех основных направлений — учет и отчетность, IT-системы и СВК (система внутреннего контроля) — это возможность объективной диагностики готовности бизнеса к внедрению витрины.
Учет и отчетность
В рамках направления предстоит оценить такие аспекты работы компании, как формирование деклараций, хранение данных, достаточность информации, а также ведение и хранение регистров учета.
Распространенная ситуация: за каждый вид налогов отвечает отдельный сотрудник. В результате система учета находится в беспорядке.
Диагностика направлена на выявление подобных недостатков. Она позволяет увидеть, где именно есть проблемы с раскрытием информации и ее расшифровкой. Данные диагностики в дальнейшем могут стать основой для доработки учетной системы. Также сведения используются в регламенте взаимодействия с налоговиками.
IT-системы
Цель диагностики направления «IT-системы» — проверка готовности системы к передаче данных в витрину. Убедиться в этом позволяет оценка количества аналитик: они помогают правильно распознавать документы и отправлять в ФНС исключительно необходимые сведения.
Также диагностика IT-систем будет полезна для проектирования витрины данных и интеграции. Информация, полученная в результате их оценки, позволяет выяснить, какие данные и в каком количестве следует направить в витрину.
СВК
В рамках направления «СВК» можно ориентироваться на структуру оценки системы от ФНС. Ключевая задача — оценить, насколько эффективно работает СВК в компании. Также данные применяются при подготовке регламентов для налогового мониторинга и в процессе передачи данных о СВК в витрину.
По итогам диагностики разрабатывается дорожная карта.
Этап 2. Выполните методологическое проектирование
Цель этапа — подготовить описание, демонстрирующее отображение показателей в витрине для ФНС. Также на этом этапе разрабатываем структуру их передачи.
Чек-лист второго этапа:
Выясните, есть ли необходимость в доработке существующих регистров учета.
Проверьте связи всех показателей (финансовые, бухгалтерские, налоговые) и определите, какие документы помогут их дополнить и расшифровать.
Установите, как будет происходить загрузка данных в платформу.
Назначьте сотрудников, определите роли и уровни доступа.
Результат этой работы — модель данных, которая будет разбита по налогам. Такая модель учитывает объем сведений, раскрываемых налоговой. Убедитесь, что модель содержит:
Правила, по которым собираются и расшифровываются налоговые данные.
Форматы форм отчетности.
Понятные требования к сведениям, которые предстоит добавлять в систему.
Роли и уровни доступа (кто из сотрудников будет иметь доступ к документам, кто будет работать с документацией, а кто — ее согласовывать).
Этап 3. Работаем с СВК, матрицей рисков и контрольными процедурами
Этот этап не следует путать с диагностикой. На данном этапе команда занимается описанием СВК и выявляет контрольные процедуры. Также составляем матрицу рисков.
VK Tax Compliance
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Этап 4. Спроектируйте архитектуру витрины данных
Цель этого этапа — разработка архитектуры платформы. Для этого:
Проектируем интеграцию с IT-инфраструктурой.
Определяем структуру БД платформы.
Разрабатываем требования к передаче сведений из учетных систем и ЭХД.
На этапе проектирования также выясняем, есть ли потребность в дополнительном оборудовании.
Этап 5. Настройте витрину
Этап настройки витрины можно назвать одним из главных. Он предполагает развертывание платформы на серверах компании и последующую адаптацию. Учитывают все, включая специфику работы компании, ее потребности, модели данных.
На этом этапе выполняется настройка раскрытия форм отчетности, интеграция с системами, являющимися источниками данных, а также визуализация отчетов.
Не упустить ничего важного поможет чек-лист. Проверьте, что:
Произведена настройка форм отчетности.
Имеется визуализация показателей учета.
Настроены сервисы детализации данных drill-down.
Обеспечены передача и структурирование данных в модели данных.
Настроены формы по СВК.
Выполнено тестирование настроек.
Этап 6. Используйте платформу в режиме опытного применения
Для начала работы загружаем тестовые данные и производим настройку ролей. Затем тестируем функциональность платформы.
Вторая составляющая этого этапа предполагает демонстрацию работы платформы сотрудникам компании и представителям ФНС, а также их обучение. Причем в отношении инспекторов в первую очередь внимание акцентируется на соответствии витрины данных требованиям регламента.
Как оценить объем предстоящей работы
Определяющее значение имеют ресурсы и сроки.
Ресурсное обеспечение
Ключевой момент здесь — состав команды в сочетании с реальной вовлеченностью участников. Без этого рассчитывать на успех практически невозможно. Как показывает опыт реализации подобных проектов, со стороны заказчика принимать участие должны:
Руководитель. На него возлагается ответственность за организацию работы. Также руководитель контролирует все этапы.
Сотрудники бухгалтерии. В их задачи входит не только предоставление документации, но и участие в оценке и проектировании модели. Сотрудники бухгалтерии также принимают участие в настройке платформы и ее последующем тестировании.
Специалисты СВК. Им предстоит работать со сведениями по части СВК, предоставлять данные для тестирования, принимать участие в процессах по своему направлению.
IT-специалисты. В задачи IT-специалистов входит работа над архитектурой, доработка систем-источников данных, подготовка и передача инфраструктуры, обеспечение доступов и согласование документации.
Сроки
Интеграция витрины — это не только само подключение и настройка, но и дополнительные этапы, на которые также нужно время. Несколько месяцев уйдет на диагностику, доработку СВК, подготовку дорожной карты и другие обязательные процессы.
Так, опыт внедрения витрины VK Tax Compliance показывает, что диагностика занимает от 3 месяцев, разработка СВК — от 3 месяцев, автоматизация взаимодействия с налоговой — до полугода.
Главное об интеграции витрины
Компаниям, которые до 1 января 2026 года не успеют внедрить витрину, предстоит предоставлять ФНС доступ к учетным системам.
На каждом из этапов интеграции рекомендуется взаимодействовать с налоговой: это поможет избежать проблем на финальной стадии проекта.
Эффективность внедрения витрины зависит от команды. Обязательные участники — руководитель, представители бухгалтерии, IT-специалисты, сотрудники, занимающиеся системой внутреннего контроля.
Ориентировочно интеграция займет не менее 6 месяцев: учитывайте этот момент при планировании.
Платформа VK Tax Compliance — передовое ИТ-решение, которое позволяет бизнесу работать с ФНС по-новому. Это не просто программа: при выборе платформы пользователи получают поддержку по всем направлениям. Если вы хотите узнать о витрине подробнее — оставляйте заявку, и специалисты подробно расскажут обо всех особенностях и преимуществах решения.
VK Tax Compliance
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