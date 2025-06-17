Интеграция витрины налогового мониторинга: как успеть до 1 января 2026 года

Этап 1. Оцените готовность компании и разработайте дорожную карту

К диагностике приступают до начала технических работ. Оценка трех основных направлений — учет и отчетность, IT-системы и СВК (система внутреннего контроля) — это возможность объективной диагностики готовности бизнеса к внедрению витрины.

Учет и отчетность

В рамках направления предстоит оценить такие аспекты работы компании, как формирование деклараций, хранение данных, достаточность информации, а также ведение и хранение регистров учета.

Распространенная ситуация: за каждый вид налогов отвечает отдельный сотрудник. В результате система учета находится в беспорядке.

Диагностика направлена на выявление подобных недостатков. Она позволяет увидеть, где именно есть проблемы с раскрытием информации и ее расшифровкой. Данные диагностики в дальнейшем могут стать основой для доработки учетной системы. Также сведения используются в регламенте взаимодействия с налоговиками.