Главные изменения в трудовом законодательстве в 2025 году: что нужно знать каждому кадровику

Увеличили МРОТ
С 1 января 2025 года размер МРОТ увеличился: теперь работникам нельзя платить меньше 22 440 рублей. Причем собственные значения МРОТ имеет право устанавливать каждый субъект РФ, но при условии: региональный МРОТ не должен быть меньше федерального. Например, региональный минимум для Москвы в 2025 году составил 32 916 рублей, а для Санкт-Петербурга — 28 750 рублей.
Что делать? Если в компании есть сотрудники, которые получают меньше минимума, скорректируйте их заработную плату. Также изменение затрагивает расчет премий, надбавок и других выплат.
Запретили заключать срочные трудовые договоры с руководителями
Нововведение распространяется на руководителей структурных подразделений и их замов. Суть изменения в том, что если ранее статья 59 ТК не запрещала заключать срочный трудовой договор с такими сотрудниками, то теперь можно заключить договор или на неопределенный срок, или на срок, который установили сами стороны по соглашению. Основание — закон от 13.12.2024 № 470-ФЗ.
Что делать? Когда заключаете трудовой договор, ориентируйтесь на актуальные законодательные нормы: налоговая внимательно следит за такими соглашениями.
Сняли ограничения при совместительстве
С 2025 года закон от 13.12.2024 № 470-ФЗ допускает совмещение должностей в любом количестве компаний без ограничений. По прежним правилам можно было работать по совместительству не более четырех часов в день и не более половины рабочего времени.
Что делать? Учтите, что изменения не касаются порядка оформления сотрудников, которые работают по совместительству. Правильно регламентируйте сотрудничество в зависимости от разновидности совмещения — внешнего или внутреннего.
Обновили информацию о работодателях с категориями риска
Роструд обновил сведения о работодателях с категориями риска на основании приказа Минтруда № 640н. Если работодатель не будет соответствовать требованиям, он попадет в открытый реестр. Частота проверок таких организаций зависит от статуса риска. Работодателей с высоким уровнем ожидает повышенное внимание со стороны инспекторов.
Важный момент: в большинстве случаев группа риска выставляется по оценке охраны труда.
Что делать? Как можно скорее исправьте недочеты именно в области охраны труда. Это позволит минимизировать количество проверок.
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Ввели правовое регулирование института наставничества
С 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе появилась новая статья — 351.8 ТК. Она направлена на регулирование трудовых отношений наставников: теперь в ТК появилось не только само понятие «наставник», но и критерии оценки его деятельности. Назначение наставников происходит исключительно через трудовой договор или дополнительное соглашение. Также новая норма фиксирует, что наставничество носит добровольный характер. Основание — закон от 09.11.2024 № 381-ФЗ.
Еще один важный момент — оплата наставничества. В ТК есть только общие рекомендации и разграничения по правилам расчета в зависимости от формы собственности организации. Сам размер вознаграждения в статье не указан. При этом отказ оплачивать работу наставника расценивается как нарушение трудового законодательства и влечет за собой штраф для компании.
Что делать? Теперь в трудовом договоре или дополнительном соглашении указывайте все условия наставничества, а назначение наставников возможно только с их письменного согласия. Установите условия и размеры выплат для наставников.
Изменили правила обеспечения сотрудников СИЗ и смывающими средствами
Выдача СИЗ и смывающих средств до 2025 года регламентировалась двумя вариантами ЕТН — от 29.10.2021 и более ранними нормами. 1 января 2025 года переходный период завершился.
Теперь действуют новые Правила в части обеспечения работников СИЗ. Основание — приказ Минтруда от 29.10.2021 № 767н. В частности, работодатели по своей инициативе не вправе уменьшать объем СИЗ.
Что делать? Приведите локальные акты в сфере охраны труда в соответствие с новыми правилами.
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Увеличили штрафы за квоты по инвалидам
Новые размеры административных штрафов за невыполнение квоты затронули ИП, юрлиц и должностных лиц. Теперь неисполнение обязанности повлечет за собой штрафы:
Для ИП — от 30 000 до 50 000 рублей.
Для юрлиц — от 50 000 до 100 000 рублей.
Для должностных лиц — от 20 000 до 30 000 рублей.
Резервировать места для инвалидов должны организации со штатом от 100 работников (это обязательное правило) и организации со штатом свыше 35 работников (по решению субъекта РФ).
Что делать? Чтобы избежать штрафов, создайте или выделите рабочие места для граждан с инвалидностью и не отказывайте им в приеме на работу в рамках квоты.
Обновили перечень индикаторов риска для проверок ГИТ
Роструд добавил несколько новых индикаторов риска нарушений. С 2025 года в качестве таких критериев Роструд также будет учитывать сотрудничество с самозанятыми и показатель о зарплате ниже МРОТ. Основание — приказ Минтруда от 28.11.2024 № 640н.
Внимание контролирующего органа привлекут компании, у которых больше 35 самозанятых с вознаграждением свыше 35 тысяч рублей (или если вознаграждение превышает 90% их дохода), а само сотрудничество длится дольше трех месяцев.
Что касается показателя по заработной плате ниже МРОТ, его суть заключается в следующем: если каждый месяц предыдущего квартала больше чем 60 работников получали зарплату ниже МРОТ, а их доля — не менее половины от общего количество сотрудников, это станет индикатором риска нарушений.
Что делать? Перепроверьте договоры с самозанятыми и трудовые договоры работников.
Ввели правовое регулирование отношений в особых случаях
Внесение изменений в Трудовой кодекс раньше допускалось исключительно через ФЗ. Теперь нормы трудового права может корректировать правительство с помощью поправок. Но есть нюанс: такая возможность будет действовать в особых случаях, например, при эпидемии, землетрясении, наводнении и других подобных ситуациях.
По мнению законодателя, новшество обеспечит оперативную реакцию и позволит быстро адаптировать нормы трудового права. Продолжительность действия принятых в новом порядке поправок по умолчанию составляет год, но с возможностью продления.
Что делать? Следите за изменениями законодательства и будьте готовыми к изменениям условий труда, порядка расчета заработной платы, продолжительности рабочего времени и другим нововведениям при возникновении нестандартных ситуаций.
Запустили Реестр работодателей с признаками нелегальной занятости
С 1 января 2025 года Роструд ведет список работодателей, у которых замечены случаи теневой занятости — злоупотребление договорами ГПХ, уклонение от заключения трудовых договоров и т.д. Нужно учитывать, что признать отношения с подрядчиком трудовыми инспектор вправе в одностороннем порядке, и это влечет за собой попадание компании или ИП в Реестр. Продолжительность нахождения нарушителя в Реестре составляет год, после чего он автоматически из перечня исключается.
Что делать? Проверьте договоры с самозанятыми подрядчиками и при наличии в них признаков трудовых отношений заключите с такими сотрудниками трудовые договоры.
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