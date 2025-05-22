Главные изменения в трудовом законодательстве в 2025 году: что нужно знать каждому кадровику

Увеличили МРОТ

С 1 января 2025 года размер МРОТ увеличился: теперь работникам нельзя платить меньше 22 440 рублей. Причем собственные значения МРОТ имеет право устанавливать каждый субъект РФ, но при условии: региональный МРОТ не должен быть меньше федерального. Например, региональный минимум для Москвы в 2025 году составил 32 916 рублей, а для Санкт-Петербурга — 28 750 рублей.

Что делать? Если в компании есть сотрудники, которые получают меньше минимума, скорректируйте их заработную плату. Также изменение затрагивает расчет премий, надбавок и других выплат.