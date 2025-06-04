Переход на другой КЭДО: пошаговая инструкция по смене сервиса кадрового документооборота

Любые проблемы в работе с КЭДО требуют незамедлительной реакции. Внедрение системы кадрового электронного документооборота должно упрощать, а не усложнять работу компании.

Наличие скрытых дополнительных платежей за базовые функции. Здесь все понятно: скрытые платежи — крайне неприятная ситуация для бизнеса, особенно если платить приходится за базовые функции.

Медленная работа техподдержки. Долгое устранение неисправностей и отсутствие реакции на вопросы пользователей негативно отражаются на производительности сотрудников.

Проблемы с обменом данными с 1С. Сложности могут возникать по различным причинам — от несоответствия версий конфигурации до конфликтов формата данных и невысокой пропускной способности канала. Но в любом случае это приводит к снижению эффективности.

Недостаточно настроек ролевых моделей. Они нужны, чтобы обеспечить безопасность и четкого распределить полномочия пользователей внутри компании. Отсутствие гибких настроек снижает управляемость кадровыми процессами и препятствует надлежащему внутреннему контролю.

Не предусмотрено подписание всего пакета документов одним кликом. Кадровые службы работают с большим количеством бумаг, и переход на КЭДО нужен, чтобы ускорить и упростить процесс подписания. Но если в системе приходится подписывать каждый документ отдельно — это долго и неудобно.

Переход на новую систему КЭДО практически всегда обусловлен объективными причинами. Часто проблемы начинаются еще на этапе внедрения, и тогда компания не может начать полноценную работу с КЭДО. Сложности могут возникнуть и в процессе использования системы, когда становится понятно, что имеющегося функционала недостаточно и сам сервис работает не лучшим образом. Среди самых распространенных проблем:

Единая модульная платформа с набором готовых сервисов для повышения эффективности работы и развития сотрудников компании

Безопасное хранение данных в нескольких ЦОД на территории РФ и стабильная работа.

Два способа размещения — в облаке VK и на серверах компании.

Отказоустойчивость сервиса. Как правило, если среди клиентов сервиса есть крупные компании с большим оборотом кадровой документации, это подтверждает способность системы выдерживать значительные нагрузки. Также следует уточнить, как платформа справляется с атаками и сохраняется ли работоспособность системы при возникновении проблем.

Безопасность хранения данных. Убедитесь, что система способна обеспечить безопасное хранение данных. Обязательно уточните, как и где хранятся файлы, внесен ли поставщик решения в реестр операторов персональных данных, проверьте номер сертификата: это действительно важно.

Удобство интерфейса. Простой и интуитивно понятный интерфейс — обязательное условие комфортной работы сотрудников. Процесс адаптации к новому сервису в этом случае займет минимум времени. Плюсом будет наличие мобильного приложения.

Соответствие потребностям бизнеса. Когда у компании уже есть опыт внедрения КЭДО, определиться с необходимым функционалом будет проще. Базовые функции — это создание, подписание и отправка документов, маршруты согласования и архив, интеграция с другими системами и проверка действительности ЭП в момент подписания. В целом, чем больше возможностей, тем лучше. Даже если сейчас ваша компания не нуждается в какой-то опции, возможно, потребность в ней возникнет в будущем.

Как начать работу на новой системе КЭДО

Пошаговая инструкция, которая поможет перейти на КЭДО VK HR Tek.

Шаг 1. Зафиксируйте минусы текущего решения и требования к новому

В первую очередь рекомендуем разобраться, что вас не устраивает в текущем решении. Это должен быть не просто ответ из серии «неудобно работать», а подробный перечень всех недостатков. После систематизации существующих проблем вы сможете легко сформулировать требования к новой системе КЭДО. Обязательно обсудите их со специалистом VK HR Tek: это позволит убедиться, что новая система отвечает потребностям вашей компании.

Шаг 2. Пересмотрите бизнес-процессы

Нужно описать, как будут работать процессы в новом решении. Тогда вы поймете, какие моменты предстоит трансформировать. Разобраться помогут ответы на вопросы: Кто будет участвовать в описываемых бизнес-процессах? Как разграничить права доступа между сотрудниками? Как будет происходить движение документов? Как система КЭДО будет взаимодействовать с другими сервисами компании? Нужна ли интеграция с учетной системой? На этом этапе составляют «дорожную карту», которая включает описание всех этапов перехода на новую систему КЭДО и сроки реализации. При выборе платформы VK HR Tek сотрудникам компании не придется заниматься этим самостоятельно: составление документа специалисты VK HR Tek возьмут на себя. Также в «дорожной карте» будет зафиксировано, какие бизнес-процессы предстоит доработать. Предположим, в текущей системе компанию не устраивает длинный маршрут согласования документов. Для решения этой проблемы в новом сервисе настраивают короткий маршрут, предполагающий несколько уровней подтверждения для важной документации.

Шаг 3. Переместите архив в новую систему КЭДО

Решить вопрос с архивом нужно до начала работы в новой системе КЭДО: определитесь, есть ли необходимость его переноса. Если ответ будет положительным, предоставьте архив специалистам нового сервиса в формате, соответствующем приказу Минтруда от 20.09.2022 № 578н. Один из плюсов КЭДО VK HR Tek — система позволяет перенести данные за весь период, на протяжении которого вы работали с предыдущим сервисом. Так VK HR Tek помогает обеспечить непрерывную деятельность вашей компании и сохранить доступ к документации. Если для текущей системы предусмотрен механизм миграции, перенести архив реально всего за 1 день. В других случаях нужна индивидуальная доработка. Обратите внимание: переносить архив в новую систему необязательно. Вы можете обеспечить хранение ранее подписанных документов у себя.

Шаг 4. Подпишите новые документы по КЭДО с сотрудниками

При смене системы нужно внести изменения в локальные нормативные акты — регламент КЭДО, согласие на обработку ПД, соглашение об УНЭП. Подготовьте новую редакцию Регламента КЭДО. В нем пропишите: Изменения информационной системы и набора процессов, которые определяет регламент.

Новые сроки подписания документов.

Порядок доступа к системе.

Виды используемых ЭП. Если в новом решении появляются функции, которых ранее не было, это тоже пропишите в новой редакции Регламента. Повторно получите от сотрудников согласие на обработку персональных данных (ПД). Документ будет содержать наименование и адрес поставщика новой системы КЭДО — это требование закона. Согласие включает указание третьих лиц, которые занимаются обработкой ПД (пп. 6 п. 4 ст. 9 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Повторно заключите с сотрудниками соглашение об УНЭП. В тексте нового соглашения зафиксируйте процедуру проверки ЭП, соответствующую требованиям новой системы и Удостоверяющего центра. Повторно собирать согласия на КЭДО не нужно, так как в законе нет требований к форме и содержанию этого документа. То есть нет указания, что в тексте согласия на КЭДО должны быть сведения об используемой системе. И даже если в ранее подписанном документе указана предыдущая система, оформлять новый не потребуется.

Шаг 5. Обучите сотрудников, которым предстоит работать с новой системой

Обучение сотрудников — в первую очередь работников кадровой службы и руководителей подразделений — обязательный этап. Для беспроблемного внедрения нового решения мы рекомендуем подготовить подробные инструкции и объяснить, чем новая система отличается от старой. Сервис КЭДО VK HR Tek позаботился о максимально безболезненном переходе на новую систему. Видеоуроки и подробные инструкции в формате базы знаний со сквозным поиском помогут быстро разобраться во всех нюансах работы. Для удобства пользователей ссылку на базу знаний возможно разместить на главной странице ЛК. Важно! При смене системы КЭДО обязательно проведите информационную кампанию. Об изменении системы должен знать каждый сотрудник. Также необходимо обеспечить ознакомление персонала с новыми правилами.

Шаг 6. Проведите тестирование и финальное внедрение сервиса