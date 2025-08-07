Система внутреннего контроля для налогового мониторинга: формы отчетности для ФНС

О том, что представляет собой система внутреннего контроля, как она разрабатывается и какие формы отчетности в отношении СВК предоставляются в налоговую, рассказываем в этом материале.
Система внутреннего контроля: что это и из каких компонентов состоит
СВК — комплекс мер и регламентов, которые позволяют убедиться в эффективности деятельности бизнеса, достоверности его отчетности и соблюдении закона.
В частности, СВК дает возможность удостовериться, что компания:
не допускает ошибок при расчете налогов;
уплачивает налоги полностью и своевременно;
предоставляет корректную отчетность.
СВК включает пять блоков, которые обладают контрольным функционалом:
Контрольная среда. Формирует базу всей СВК, определяет общий подход к контролю и управлению рисками. Те принципы, которые действуют в компании, отражают отношение руководства к внутреннему контролю, а также уровень осведомленности работников.
Система управления рисками. Это набор мер, направленных на распознавание, анализ и снижение потенциальных рисков, связанных с функционированием организации.
Контрольные процедуры. Это мероприятия по проверке достоверности данных и сокращению ущерба. Такие процедуры помогают своевременно выявлять и минимизировать риски, а также обеспечивать прозрачность представляемой информации.
Информационные системы. Занимают важное место в структуре СВК. Их задача — обеспечить сбор, хранение, обработку и предоставление актуальной и надежной информации.
Мониторинг средств контроля. Заключается в регулярном контроле качества и надежности функционирования СВК, а также в совершенствовании системы.
Все компоненты СВК взаимосвязаны и взаимозависимы. Именно в комплексе они обеспечивают всестороннюю защиту и устойчивость бизнеса к всевозможным рискам.
Разработка СВК для налогового мониторинга: ключевые этапы
1. Анализ контрольной среды
На первом этапе выполняют диагностику контрольной среды. Это позволяет понять, какие контрольные процедуры существуют в организации. Также собирают информацию, которая в той или иной мере затрагивает внутренние правила компании, политику и протоколы. Собранные сведения используют в качестве основы для создания СВК.
2. Формулирование задач.
Организации обязаны готовить восемь форм отчетов, раскрывающих элементы СВК: это требование содержится в приказе ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@. По сути, приказ определяет минимум, который должен быть реализован. Он помогает сформулировать, какие задачи предстоит решить.
3. Оценка рисков.
Направления выявления рисков и области рисков, которые влияют на бизнес, зафиксированы в приложениях 20 и 21 к приказу. Опираясь на этот документ, выполняются идентификацию рисков.
4. Классификация рисков.
На следующем этапе анализируют, как выявленные риски влияют на работу бизнеса, к каким последствиям они могут привести, а также определяют уровень каждого риска. Некоторые риски — например, сотрудничество с недобросовестным подрядчиком — можно исключить. Достаточно оформления страховки.
В рамках разработки СВК организация документирует процесс принятия решений о классификации рисков, поскольку это потребуется при предоставлении отчетности в налоговую.
5. Разработка процедур контроля.
Контрольные процедуры — это меры, реализуемые организацией для сокращения рисков или минимизации их негативных последствий. Каждый риск имеет свой «контроль», причем нужно прописать, как оценить эффективность контрольной процедуры. Для этого разрабатывают соответствующие критерии.
6. Оценка уровня системы.
Чтобы оценить уровень СВК, компании придется снова обратиться к вышеуказанному приказу. Форма приложения 14 содержит специальную анкету по каждому из компонентов.
7. Мониторинг и улучшение СВК.
Уже после разработки системы организации отслеживают ее действия и принимают меры по оптимизации СВК.
Отчетность в налоговую: все формы в отношении СВК
Всего существует восемь форм отчетности в налоговую по СВК. Некоторые из них отправляют еще при подаче заявления. Другая часть форм предоставляется ежегодно, а некоторые — ежеквартально.
Форма 1. Риски организации, идентифицируемые в целях налогового мониторинга
В форме указывают риски, идентифицируемые в целях налогового мониторинга. Она должна содержать направление выявления риска и его область, наименование риска, его описание и категорию.
Также выполняется оценка вероятности их наступления и последствия. Кроме того, форма должна содержать наименование налога, который связан с риском.
При заполнении формы следует обращаться к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@. Так, в Приложении №20 содержится полный перечень направлений выявления рисков.
Что касается области риска, то ее выбирают из 15 направлений, которые закреплены в Приложении №21. Это могут быть, например, такие области как неправомерное применение льготы, завышение доходов и так далее.
Полный перечень налогов, сборов и страховых взносов с кодами представлен в Приложении 22. Он потребуется при указании наименования налогов.
Форма
Инструкция по заполнению
Формат
Приложение 1 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Пункты 8.1–8.4 Раздела VIII. «Представление информации о рисках» Требований к СВК
Приложение 2 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Форма 2. Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям
Форма используется для отражения операций, отличающихся от обычных сделок. К ним относят сделки, выходящие за рамки основных направлений деятельности в соответствии с ОКВЭД.
В заполнении формы поможет Приложение № 23. В соответствии с ним указывает код вида сделки, в отношении которой выявлен риск (аренда, кредит, внешнеторговая сделка и т.д.).
Форма
Инструкция по заполнению
Формат
Приложение 3 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Пункты 8.3–8.4 Раздела VIII. «Представление информации о рисках» Требований к СВК
Приложение 4 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Форма 3. Контрольные процедуры организации, осуществляемые в целях налогового мониторинга
Отчетная форма содержит сведения о контрольной процедуре, частоте и порядке ее проведения. Такие процедуры осуществляют, чтобы исключить или минимизировать риски, которые негативно влияют на деятельность бизнеса.
Для разработки контрольных процедур (это может быть, например, документирование деятельности) и определения, каким образом будут фиксироваться факты их выполнения, организации используют данные о выявленных рисках, описания бизнес-процессов и структуры. Затем выполняют оценку результатов проведенных мероприятий и, если нужно, вносят корректировки.
Форма
Инструкция по заполнению
Формат
Приложение 5 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Пункты 11.1–11.2 Раздела ХІ. «Представление информации о контрольных процедурах» Требований к СВК
Приложение 6 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Форма 4. Матрица рисков и контрольных процедур организации
Матрица рисков составляется, чтобы систематизировать контрольные процедуры и продемонстрировать их соответствие выявленным рискам. При ее подготовке учитываются результаты анализа и обоснования уровней рисков и оценки контрольных процедур.
Форма
Инструкция по заполнению
Формат
Приложение 7 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Пункты 11.3 — 11.4 Раздела VIII. «Представление информации о рисках» Требований к СВК
Приложение 8 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Форма 5. Результаты выполнения контрольных процедур организации
Форма отчета включает сведения о контрольных процедурах (общих и тех, которые выявили нарушения или отклонения). Помимо этого, указывают общую численность заключенных договоров, первичных учетных документов и проведенных операций за рассматриваемый период и какое количество из них было проверено.
Форма
Инструкция по заполнению
Формат
Приложение 9 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Пункты 11.5–11.6 Раздела VIII. «Представление информации о рисках»Требований к СВК
Приложение 10 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Форма 6. Оценка уровня организации СВК
Отчетная форма предназначена для документального подтверждения информации об уровне организации СВК. К подтверждающим документам относят, например, указы и протоколы.
Форма
Инструкция по заполнению
Формат
Приложение 14 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Пункт 16.1 Раздела XVI. «Представление информации по оценке уровня организации системы внутреннего контроля» Требований к СВК
Приложение 15 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Форма 7. Мероприятия по совершенствованию СВК
При проведении оценки СВК компания может выявить так называемые «зоны роста». Предположим, по итогам анализа стало понятно, что уровень вовлеченности руководителей нуждается в повышении.
В этом случае реализуют мероприятия, направленные на улучшение компонентов системы. Сведения о таких мероприятиях отображаются в соответствующей форме отчетности, которая содержит информацию о поставленных задачах, формате мероприятия и его сроках, а также об ответственных исполнителях.
Форма
Инструкция по заполнению
Формат
Приложение 16 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Пункты 16.3–16.4 Раздела XVI «Представление информации по оценке уровня организации системы внутреннего контроля» Требований к СВК
Приложение 17 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Форма 8. Информация об организации системы внутреннего контроля
Форма в числе других подается при отправке заявления о переходе на налоговый мониторинг и содержит сведения о самой СВК, политиках и процедурах, которые обеспечивают функционирование каждого из ее элементов. Включает шесть глав:
I. Общие положения. Цели и задачи СВК, порядок проведения аудита, ответственные подразделения, регулирующие документы.
II. Контрольная среда организации. Стандарты (профессиональные и этические), разграничения полномочий, требования к квалификации.
III. Система управления рисками организации. Поиск, классификация и минимизация рисков.
IV. Контрольные процедуры организации. Документация, контроли и оценка их эффективности.
V. Информационные системы организации. Правила информационной безопасности и аудит ИТ-систем.
VI. Мониторинг организацией средств контроля. Разработка и осуществление мероприятий по мониторингу СВК.
Форма
Инструкция по заполнению
Формат
Приложение 18 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
Пункты 17.3–17.12 Раздела XVII «Информация о системе внутреннего контроля» Требований к СВК
Приложение 20 к приказу ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@
VK Tax Compliance — это платформа, созданная для решения задач налогового мониторинга. Решение учитывает специфику бизнеса и помогает избежать нарушений. С VK Tax Compliance вы получите поддержку регулятора в переходе на налоговый мониторинг: организация совместно с ФНС прорабатывает все этапы, согласовывает график перехода и дорожную карту.
Хотите узнать о VK Tax Compliance подробнее? Оставляйте заявку, и специалисты VK Tech расскажут обо всех особенностях работы и подберут подходящее решение.
