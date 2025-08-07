Система внутреннего контроля для налогового мониторинга: формы отчетности для ФНС

Разработка СВК для налогового мониторинга: ключевые этапы

1. Анализ контрольной среды

На первом этапе выполняют диагностику контрольной среды. Это позволяет понять, какие контрольные процедуры существуют в организации. Также собирают информацию, которая в той или иной мере затрагивает внутренние правила компании, политику и протоколы. Собранные сведения используют в качестве основы для создания СВК.

2. Формулирование задач.

Организации обязаны готовить восемь форм отчетов, раскрывающих элементы СВК: это требование содержится в приказе ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-23/518@. По сути, приказ определяет минимум, который должен быть реализован. Он помогает сформулировать, какие задачи предстоит решить.

3. Оценка рисков.

Направления выявления рисков и области рисков, которые влияют на бизнес, зафиксированы в приложениях 20 и 21 к приказу. Опираясь на этот документ, выполняются идентификацию рисков.

4. Классификация рисков.

На следующем этапе анализируют, как выявленные риски влияют на работу бизнеса, к каким последствиям они могут привести, а также определяют уровень каждого риска. Некоторые риски — например, сотрудничество с недобросовестным подрядчиком — можно исключить. Достаточно оформления страховки.

В рамках разработки СВК организация документирует процесс принятия решений о классификации рисков, поскольку это потребуется при предоставлении отчетности в налоговую.

5. Разработка процедур контроля.

Контрольные процедуры — это меры, реализуемые организацией для сокращения рисков или минимизации их негативных последствий. Каждый риск имеет свой «контроль», причем нужно прописать, как оценить эффективность контрольной процедуры. Для этого разрабатывают соответствующие критерии.

6. Оценка уровня системы.

Чтобы оценить уровень СВК, компании придется снова обратиться к вышеуказанному приказу. Форма приложения 14 содержит специальную анкету по каждому из компонентов.

7. Мониторинг и улучшение СВК.

Уже после разработки системы организации отслеживают ее действия и принимают меры по оптимизации СВК.

Через платформу VK Tax Compliance вы сможете не только быстро и эффективно предоставить отчетность в налоговую, но и получить поддержку специалистов VK Tech в разработке системы внутреннего контроля и заполнении форм. VK Tech помогает на всех этапах подключения к налоговому мониторингу, а если вы пока не запустили процедуру перехода, можно реализовать проект под ключ.