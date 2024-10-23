Основные изменения налоговой реформы 2025: как сэкономить в новых реалиях

С появлением новой пятиступенчатой шкалы для большинства доходов налоговых резидентов России будут действовать следующие ставки:

Годовой доход до 2,4 миллиона рублей: 13% .

От 2,4 до 5 миллионов рублей: 15% .

От 5 до 20 миллионов рублей: 18% .

От 20 до 50 миллионов рублей: 20% .

Свыше 50 миллионов рублей: 22%.

Каждая ставка применяется в своем диапазоне дохода. Например, если годовой доход физического лица составляет 3 миллиона рублей, то налог по ставке 13% будет взиматься с первых 2,4 миллиона рублей, а оставшиеся 0,6 миллиона рублей облагаются по ставке 15%.

Новая шкала будет применяться к следующим категориям доходов: базовые доходы физических лиц, такие как заработная плата и другие выплаты сотрудникам, гонорары по гражданским договорам; выручка индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения (ОСНО), доходы от аренды, проценты по займам; выигрыши в азартных играх; доходы от инвестиционных товариществ; а также прибыль контролируемых иностранных компаний (КИК).

Следует отметить, что новая шкала не затронет доходы, облагаемые по другим ставкам, например, материальную выгоду от экономии на процентах, с которой НДФЛ удерживается по ставке 35%. Также в новую шкалу не входят нетрудовые доходы, «северные» надбавки и выплаты участникам специальной военной операции (СВО).

Двухступенчатая шкала НДФЛ будет применяться к нетрудовым доходам физических лиц, таким как дивиденды, проценты по вкладам, а также доходы от продажи или получения в дар имущества и долей в бизнесе. Все эти доходы суммируются и формируют отдельную налоговую базу, на которую будет действовать двухступенчатая шкала.

Годовой доход Ставка НДФЛ В пределах 2,4 миллиона рублей 13% Более 2,4 миллиона рублей 15%

Таким образом, при трудовых доходах свыше 5 миллионов рублей ставка НДФЛ окажется выше, чем для дивидендов в той же сумме.

Это может увеличить риск претензий со стороны ФНС: если участники или акционеры компании работают в ней же, инспекторы в некоторых случаях могут переквалифицировать дивиденды в трудовые выплаты.

В такой ситуации бизнесу следует действовать осторожно, соблюдая закон и процедуры, а также быть готовым отстаивать свою позицию в суде. Кроме того, важно помнить, что в отличие от зарплаты, дивиденды не учитываются в расходах для расчета налога на прибыль.