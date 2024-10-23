Основные изменения налоговой реформы 2025: как сэкономить в новых реалиях

Учитывая масштаб и сложность нововведений, уже сейчас рекомендуется начать консультации с бухгалтерами, финансистами и налоговыми юристами, чтобы минимизировать возможные потери к 2025 году.
В рамках новой налоговой реформы произойдут следующие изменения:
НДФЛ: введена одна пятиступенчатая шкала и две двухступенчатые шкалы. Размеры детских вычетов будут изменены, а также будет введен новый вычет для тех, кто сдал нормы ГТО.
Налог на прибыль организаций: ставка вырастет с 20% до 25%, но появятся новые налоговые льготы.
Страховые взносы для индивидуальных предпринимателей: они увеличатся, а срок уплаты фиксированной части перенесут на 28 декабря.
Малые и средние предприятия в обрабатывающей промышленности: им будет разрешено применять пониженные тарифы на взносы за сотрудников.
Упрощенная система налогообложения: ставки 8% и 20% будут отменены, а лимиты для применения специального режима будут увеличены. Упрощенцы с годовыми доходами свыше 60 миллионов рублей будут обязаны уплачивать НДС одним из следующих способов: по ставке 20% с правом на вычеты или по ставкам 5-7% без права на вычеты.
Новый туристический налог: планируется повышение госпошлин и акцизов, а также введение амнистии за дробление бизнеса.
Нововведения в правилах уплаты НДФЛ
С появлением новой пятиступенчатой шкалы для большинства доходов налоговых резидентов России будут действовать следующие ставки:
Годовой доход до 2,4 миллиона рублей: 13%.
От 2,4 до 5 миллионов рублей: 15%.
От 5 до 20 миллионов рублей: 18%.
От 20 до 50 миллионов рублей: 20%.
Свыше 50 миллионов рублей: 22%.
Каждая ставка применяется в своем диапазоне дохода. Например, если годовой доход физического лица составляет 3 миллиона рублей, то налог по ставке 13% будет взиматься с первых 2,4 миллиона рублей, а оставшиеся 0,6 миллиона рублей облагаются по ставке 15%.
Новая шкала будет применяться к следующим категориям доходов: базовые доходы физических лиц, такие как заработная плата и другие выплаты сотрудникам, гонорары по гражданским договорам; выручка индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения (ОСНО), доходы от аренды, проценты по займам; выигрыши в азартных играх; доходы от инвестиционных товариществ; а также прибыль контролируемых иностранных компаний (КИК).
Следует отметить, что новая шкала не затронет доходы, облагаемые по другим ставкам, например, материальную выгоду от экономии на процентах, с которой НДФЛ удерживается по ставке 35%. Также в новую шкалу не входят нетрудовые доходы, «северные» надбавки и выплаты участникам специальной военной операции (СВО).
Двухступенчатая шкала НДФЛ будет применяться к нетрудовым доходам физических лиц, таким как дивиденды, проценты по вкладам, а также доходы от продажи или получения в дар имущества и долей в бизнесе. Все эти доходы суммируются и формируют отдельную налоговую базу, на которую будет действовать двухступенчатая шкала.
Годовой доход
Ставка НДФЛ
В пределах 2,4 миллиона рублей
13%
Более 2,4 миллиона рублей
15%
Таким образом, при трудовых доходах свыше 5 миллионов рублей ставка НДФЛ окажется выше, чем для дивидендов в той же сумме.
Это может увеличить риск претензий со стороны ФНС: если участники или акционеры компании работают в ней же, инспекторы в некоторых случаях могут переквалифицировать дивиденды в трудовые выплаты.
В такой ситуации бизнесу следует действовать осторожно, соблюдая закон и процедуры, а также быть готовым отстаивать свою позицию в суде. Кроме того, важно помнить, что в отличие от зарплаты, дивиденды не учитываются в расходах для расчета налога на прибыль.
Изменения по налогу на прибыль
Налог на прибыль для компаний увеличится с 20% до 25%. Из этой суммы 8% будет направлено в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.
Новая ставка будет действовать до конца 2030 года. В этот же период для IT-компаний будет действовать повышенная ставка налога, которая увеличится с 0% до 5%, и также будет уплачиваться в федеральный бюджет.
Существуют различные льготы по налогу на прибыль, такие как инвестиционные вычеты и амортизационные премии. Налоговая ставка 0% может применяться медицинскими и образовательными учреждениями, организациями социального обслуживания, участниками проекта «Сколково» и резидентами Арктической зоны. Эти льготы сохранятся и в 2025 году.
Также, расширится еще одна льгота: участники региональных инвестиционных проектов будут освобождены от уплаты 8% налога на прибыль в федеральный бюджет, независимо от объема инвестиций в проект, и это правило станет бессрочным.
Закон о налоговой реформе также вводит две новые льготы по налогу на прибыль. В частности, будут установлены специальные ставки для малых технологических компаний. Регионы получат возможность вводить пониженные ставки налога на прибыль, которые будут направляться в региональные бюджеты, что позволит снижать их ниже уровня 17%.
Кроме того, с 2025 года начнет действовать новый федеральный инвестиционный налоговый вычет, который позволит снижать налог на расходы по основным средствам или нематериальным активам, уплачиваемый в федеральный бюджет.
Предел для уменьшения «федеральной» части налога в период с 2025 по 2030 годы составит 8% до 3%. На данный момент детали этой льготы еще не определены, и правительство уточнит, кто сможет ее применять, на каких условиях и по каким основным средствам или нематериальным активам.
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Изменения для упрощенной системы налогообложения (УСН)
В рамках упрощенной системы налогообложения отменяются повышенные ставки 8% и 20%. С 2025 года будут действовать только базовые ставки 6% и 15%, при этом регионы сохранят право вводить пониженные ставки.
Лимиты для применения УСН также изменятся. Каждое год лимиты будут индексироваться. Для 2025 года установлены следующие значения:
Годовой доход — 450 миллионов рублей вместо 265,8 миллиона рублей в 2024 году.
Доход за 9 месяцев для перехода на УСН со следующего года — 337,5 миллиона рублей вместо 149,5 миллиона рублей в 2024 году.
Остаточная стоимость основных средств — 200 миллионов рублей вместо 150 миллионов рублей в 2024 году.
Среднесписочная численность сотрудников — 130 человек, как и в 2024 году, при повышенной ставке УСН.
Упрощенцы, чей годовой доход превышает 60 миллионов рублей, будут обязаны работать с НДС: уплачивать налог, выставлять счета-фактуры и отправлять декларации по НДС.
Новые нормы будут действовать во всех регионах страны, исключений не предусмотрено. НДС для УСН будет применяться по всей России.
Кроме того, упрощенцы получат право использовать особый порядок: работать с НДС без применения вычетов, но по сниженным ставкам. Это означает, что поставщик выставляет счет-фактуру с НДС и полностью перечисляет налог в бюджет. При покупке товаров и услуг нельзя будет принять к вычету входящий НДС, но его можно будет учесть в расходах по УСН.
Ставки НДС будут зависеть от дохода: 5% — при доходе по УСН за прошлый и текущий год до 250 миллионов рублей; 7% — при доходе за прошлый или текущий год более 250 миллионов рублей.
Уведомление об особом порядке уплаты НДС подавать не нужно, достаточно указать сниженную ставку налога в декларации.
Новое в туристическом налоге
С 2025 года в стране вводится туристический налог, в то время как эксперимент с курортным сбором завершится. Налог будут уплачивать компании и индивидуальные предприниматели в сфере гостеприимства — с каждого гостиничного номера или места в хостеле.
Ставки налога будут определяться местными властями, но не могут превышать: 1% в 2025 году; 2% в 2026 году; 3% в 2027 году; 4% в 2028 году и 5% начиная с 2029 года.
Минимальная сумма налога составит 100 рублей. Например, если стоимость гостиничного номера составляет 6 000 рублей за сутки, то по ставке 1% налог составит 60 рублей, однако владелец гостиницы заплатит минимальную сумму в 100 рублей.
Налог необходимо уплачивать не позднее 28 числа месяца, следующего за окончанием квартала: в январе, апреле, июле и октябре. Декларацию следует подавать не позднее 25 числа в те же месяцы.
Подводя итог, можно сказать, что налоговая реформа 2025 года вносит значительные изменения в налоговую систему России.
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