Государственная поддержка в Республике Татарстан 2025: комплексный подход к развитию промышленности и сельского хозяйства

Основные меры поддержки

Ведущими мерами поддержки в данном регионе являются субсидии и гранты. Более 30 субсидий и грантов на данный момент направлены на развитие сельского хозяйства:

Субсидия на развитие клеточного пушного звероводства. Предоставляется звероводческим хозяйствам для возмещения части затрат. Поддержка распространяется на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту производственных объектов, а также на приобретение нового технологического и лабораторного оборудования и специальной техники. Субсидия на строительство молочных комплексов. Предоставляется сельхоз производителям на возмещение части затрат, связанных с проектированием и государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство молочных комплексов с доильным залом на 140 и более голов дойного стада. Грант на развитие семейной фермы. Предоставляется на развитие семейной фермы, КФХ и индивидуальным предпринимателям, являющимся главами КФХ, для финансового обеспечения их затрат. Грант «Агростартап». Предоставляется КФХ или индивидуальным предпринимателям, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, для финансового обеспечения их затрат.

Для оформления субсидий предусмотрен упрощенный электронный документооборот через систему «Электронный бюджет» с необходимостью использования электронной подписи.

Кроме того, в республике реализуются программы льготного займа и гарантийного продукта по основным направлениям развития государственной политики.

Льготный займ — это целевые денежные средства, предоставляемые предпринимателям на специальных выгодных условиях через региональные институты развития. Такой займ характеризуется пониженной процентной ставкой, длительным сроком возврата и часто включает льготный период с отсрочкой платежей. Основными предоставителями являются Фонд развития предпринимательства РТ и Инвестиционно-венчурный фонд РТ.

Примеры льготных займов:

Микрозайм «Кард хасан — Развитие экспорта». Выдается на обоснованные заявителями затраты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности: приобретение оборудования и комплектующих, а также иных основных средств, приобретение товарно-материальных ценностей, приобретение коммерческой недвижимости, приобретение коммерческого транспорта, оплата услуг по ремонту помещений и оборудования. Займ по программе «Проекты лесной промышленности». Предоставляется субъектам МСП, реализующим проекты в отраслях лесной промышленности, которые направлены на технологическое перевооружение и модернизацию производства.

Льготный гарантийный продукт реализуется Гарантийным фондом Республики Татарстан, который предоставляет заявителю поручительство. Такой продукт позволяет бизнесу получить необходимый кредит или заем без необходимости предоставления полноценного залогового обеспечения. Гарантия предоставляется на льготных условиях с уменьшенной ставкой вознаграждения и упрощенной процедурой рассмотрения. Основной целью продукта является повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса, а также поддержка предпринимателей, испытывающих сложности с самостоятельным обеспечением по кредиту.

Примеры льготных гарантийных продуктов: