Государственная поддержка в Республике Татарстан 2025: комплексный подход к развитию промышленности и сельского хозяйства

В данной статье рассмотрим, какие конкретные инструменты поддержки доступны сегодня компаниям и какие новые меры принимаются для укрепления позиций республики как лидера экономического роста в Приволжском федеральном округе.
Для общего понимания картины государственной поддержки бизнесу отметим, что на сайте господдержка.рф с помощью удобного навигатора можно по виду деятельности осуществить поиск доступных для субъекта мер господдержки и узнать условия их получения. На текущий момент программа содержит более 3150 налоговых льгот по всем регионам РФ, более 340 федеральных мер поддержки и более 300 региональных мер поддержки по Москве, Московской области, Воронежской области и республике Татарстан.
Основные меры поддержки
Ведущими мерами поддержки в данном регионе являются субсидии и гранты. Более 30 субсидий и грантов на данный момент направлены на развитие сельского хозяйства:
Субсидия на развитие клеточного пушного звероводства. Предоставляется звероводческим хозяйствам для возмещения части затрат. Поддержка распространяется на работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту производственных объектов, а также на приобретение нового технологического и лабораторного оборудования и специальной техники.
Субсидия на строительство молочных комплексов. Предоставляется сельхоз производителям на возмещение части затрат, связанных с проектированием и государственной экспертизой проектно-сметной документации на строительство молочных комплексов с доильным залом на 140 и более голов дойного стада.
Грант на развитие семейной фермы. Предоставляется на развитие семейной фермы, КФХ и индивидуальным предпринимателям, являющимся главами КФХ, для финансового обеспечения их затрат.
Грант «Агростартап». Предоставляется КФХ или индивидуальным предпринимателям, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка сельскохозяйственной продукции, для финансового обеспечения их затрат.
Для оформления субсидий предусмотрен упрощенный электронный документооборот через систему «Электронный бюджет» с необходимостью использования электронной подписи.
Кроме того, в республике реализуются программы льготного займа и гарантийного продукта по основным направлениям развития государственной политики.
Льготный займ — это целевые денежные средства, предоставляемые предпринимателям на специальных выгодных условиях через региональные институты развития. Такой займ характеризуется пониженной процентной ставкой, длительным сроком возврата и часто включает льготный период с отсрочкой платежей. Основными предоставителями являются Фонд развития предпринимательства РТ и Инвестиционно-венчурный фонд РТ.
Примеры льготных займов:
Микрозайм «Кард хасан — Развитие экспорта». Выдается на обоснованные заявителями затраты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности: приобретение оборудования и комплектующих, а также иных основных средств, приобретение товарно-материальных ценностей, приобретение коммерческой недвижимости, приобретение коммерческого транспорта, оплата услуг по ремонту помещений и оборудования.
Займ по программе «Проекты лесной промышленности». Предоставляется субъектам МСП, реализующим проекты в отраслях лесной промышленности, которые направлены на технологическое перевооружение и модернизацию производства.
Льготный гарантийный продукт реализуется Гарантийным фондом Республики Татарстан, который предоставляет заявителю поручительство. Такой продукт позволяет бизнесу получить необходимый кредит или заем без необходимости предоставления полноценного залогового обеспечения. Гарантия предоставляется на льготных условиях с уменьшенной ставкой вознаграждения и упрощенной процедурой рассмотрения. Основной целью продукта является повышение доступности финансирования для малого и среднего бизнеса, а также поддержка предпринимателей, испытывающих сложности с самостоятельным обеспечением по кредиту.
Примеры льготных гарантийных продуктов:
Льготный гарантийный продукт «Поддержка СВО». Поручительство предоставляется в размере до 120 млн. руб., в случае если заявитель направил на военную службу по контракту одного и более военнообязанных работников или ИП, вернулся с военной службы в зоне СВО.
Льготный гарантийный продукт «Стандартный». Поручительство предоставляется в размере до 120 млн. руб., в случае если заявитель зарегистрирован на территории РФ и осуществляет коммерческую или инвестиционную деятельность на территории Республики Татарстан, а также состоит в едином реестре субъектов МСП.
Отрасли экономики, получающие господдержку
Сельское хозяйство (АПК). Растениеводство: поддержка элитного семеноводства, производство овощей защищенного и открытого грунта, зерновых и плодово-ягодных культур.
Животноводство: производство молока, мясное скотоводство, племенное животноводство, поддержка семейных ферм, птицеводство и рыбоводство. Лесное хозяйство: развитие лесной промышленности, лесоводства, лесозаготовок.
Малое и среднее предпринимательство (МСП). Субсидии на приобретение оборудования, участие в выставках, продвижение на маркетплейсах, компенсации расходов и налоговые льготы.
Сфера культуры и спорта. Субсидии на выпуск художественно-анимационных изданий, на организацию мероприятий в сфере культуры и кинематографии.
Личные подсобные хозяйства (ЛПХ). Возмещение затрат на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и модернизацию хозяйства.
Социальная сфера и кадровое обеспечение. Возмещение затрат предприятиям на создание рабочих мест для инвалидов, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование отдельных категорий граждан.
Навигатор мер государственной поддержки
Как найти и получить действующую господдержку
Новые инициативы дополняют уже действующие механизмы господдержки, о некоторых из которых мы рассказывали здесь.
Актуальные меры господдержки для вашего бизнеса можно подобрать на сайте господдержка.рф.
Онлайн-сервис предлагает:
автоматизированный подбор господдержки: система анализирует данные вашей компании и автоматически находит субсидии, льготные займы и иные преференции, доступные для бизнеса;
экспертное сопровождение: наши специалисты и партнеры разрабатывают индивидуальный план получения господдержки и сопровождают вас на всех этапах — от подготовки заявки до сдачи отчетности;
актуальная информация по подписке: вы получаете постоянный доступ к обновляемой базе мер господдержки на выгодных условиях;
решения для консалтинговых компаний и экосистем: мы предлагаем API-интеграцию, позволяющую встраивать функционал онлайн-сервиса в собственные системы и передавать отчеты клиентам в фирменном стиле.
