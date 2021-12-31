Обзор писем Минфина за август 2021

В обзоре представлены разъяснения Минфина по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль, страховым взносам, НДПИ и прочим налогам и сборам.

Общие вопросы

Письмо от 5 августа 2021 г. № 03-02-11/63251

Утрата силы государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя является основанием прекращения действия приостановления операций по счетам указанного налогоплательщика в банке. При этом принятия налоговым органом решения об отмене приостановления операций по счетам указанного физического лица не требуется.

Письмо от 12 августа 2021 г. № 03-08-05/64903

Территории, имеющие самостоятельную налоговую систему и на которые не распространяются указанные законы Китая, касающиеся налогообложения, не входят в сферу действия Соглашения. К таким территориям, в частности, относится Тайвань.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 11 августа 2021 г. № 27-01-22/64473

В счете-фактуре, выставляемом лизингодателем лизингополучателю на оплату услуг по договору финансовой аренды (лизинга), реквизиты прослеживаемости не отражаются.

При отсутствии в полученном счете-фактуре РНПТ рекомендуется обратиться к поставщику с просьбой о корректном оформлении счета-фактуры и отражении в выставляемом счете-фактуре реквизитов прослеживаемости, в том числе РНПТ.

Выставление налогоплательщиками счетов-фактур на бумажном носителе при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, не может являться основанием для привлечения к административной ответственности.

Письмо от 3 августа 2021 г. № 03-07-07/62228

Принимая во внимание пункт 1 статьи 39 НК РФ, на основании которого реализацией работ признается передача результатов выполненных работ одним лицом для другого лица, указанные работы, выполняемые застройщиком при строительстве жилого дома, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. При этом денежные средства, полученные застройщиком от участников долевого строительства в порядке возмещения затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства, включаются в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость у застройщика как оплата (частичная оплата), полученная в счет предстоящего выполнения работ.

Письмо от 9 августа 2021 г. № 03-01-10/63879

По сделкам, которые признаны судом недействительными, доходы и расходы не могут быть признаны и учтены для целей налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 10 августа 2021 г. № 03-07-08/64191

Местом реализации услуг по предоставлению выставочной площади, а также организационных услуг, связанных с участием в выставке в целях рекламирования продукции, оказываемых российской организацией по договору с иностранной организацией, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие услуги не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации.

Письмо от 6 августа 2021 г. № 03-07-05/63365

Поскольку особенности определения налоговой базы при уступке первоначальным кредитором денежного требования, вытекающего из договора реализации имущественных прав, статьей 155 НК РФ не установлены, налоговая база по указанным передаваемым имущественным правам определяется в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 153 НК РФ, согласно которому при определении налоговой базы выручка от передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных имущественных прав.

Письмо от 6 августа 2021 г. № 03-07-05/63362

Перечень операций, не признаваемых объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость и не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) налогом на добавленную стоимость, установлен пунктом 2 статьи 146 и статьей 149 НК РФ. Поскольку оказываемые налогоплательщиком услуги эскроу-агента, непосредственно связанные с оказанием этим налогоплательщиком депозитарных услуг, в указанных перечнях не поименованы, такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Письмо от 23 августа 2021 г. № 27-01-22/67650

Приобретения товара подотчетным лицом в интересах организации не является основанием прекращения прослеживаемости товара. В этой связи для возможности соблюдения положений законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров и корректного оформления продавцом товаров, подлежащих прослеживаемости, документов организации, приобретающей товары через подотчетное лицо, покупатель в соответствии со статьей 169 НК РФ должен обеспечить получение электронного счета-фактуры по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.

Обзор налоговых новостей за октябрь 2021

Письмо от 13 августа 2021 г. № 03-07-11/65170

Особенностей уплаты налога на добавленную стоимость при реализации федеральными государственными унитарными предприятиями прав ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитута) указанным пунктом 3 статьи 161 НК РФ не установлено. В связи с этим при реализации вышеназванных прав налогоплательщиками налога на добавленную стоимость являются федеральные государственные унитарные предприятия и, соответственно, покупатели таких прав налоговыми агентами не признаются.

Письмо от 11 августа 2021 г. № 03-07-11/64478

Сумма налога на добавленную стоимость, выделенная в счете-фактуре, выставленном хозяйственным обществом участнику хозяйственного общества при передаче ему исключительных прав на программное обеспечение в счет выплаты при уменьшении уставного капитала хозяйственного общества, и подлежащая уплате в бюджет хозяйственным обществом, принимается к вычету участником хозяйственного общества в случае использования указанных прав в операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость.

Письмо от 16 августа 2021 г. № 03-07-13/1/65849

При реализации российской организацией физическим лицам, являющимся гражданами Киргизской Республики, товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, нулевая ставка не применяется и, соответственно, такие операции облагаются по ставкам налога на добавленную стоимость, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 164 НК РФ, в размере 10 (20) процентов.

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-03-06/1/68356

Услуги, оказываемые организацией сверх предельной цены контракта, облагаются налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Акцизы

Письмо от 20 августа 2021 г. № 03-13-08/67363

В отношении используемых в качестве бункерного топлива объемов средних дистиллятов, в том числе изготовленных путем смешения средних дистиллятов, для целей заявления налоговых вычетов с коэффициентом 2 налогоплательщикам необходимо представить наряду с иными документами, предусмотренными пунктами 22 - 24 статьи 201 Кодекса, вышеуказанные документы, подтверждающие исчисление суммы акциза производителями соответствующих средних дистиллятов.

Комментарий к налоговым спорам за сентябрь 2021

Налог на прибыль

Письмо от 4 августа 2021 г. № 03-03-06/1/62339

Амортизируемое имущество, полученное в порядке приватизации при преобразовании унитарного предприятия в акционерное общество, принимается к налоговому учету у акционерного общества по остаточной стоимости, определенной по данным налогового учета реорганизованного унитарного предприятия.

Положения абзаца седьмого пункта 1 статьи 277 НК РФ применяются в отношении имущества, которое получено налогоплательщиком в порядке приватизации путем внесения государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ.

Письмо от 3 августа 2021 г. № 03-03-06/1/62164

Передача залогового имущества для реализации в рамках исполнительного производства на основании Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" не может быть истолкована как реализация залогового имущества.

Доходы, полученные налогоплательщиком от реализации залогового имущества в рамках исполнительного производства, признаются для целей налогообложения прибыли в составе доходов от реализации в общеустановленном порядке, то есть на дату реализации такого имущества.

Письмо от 4 августа 2021 г. № 03-03-06/1/62502

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в случае реализации прочего имущества следует руководствоваться подпунктом 2 пункта 1 статьи 268 НК РФ.

Письмо от 10 августа 2021 г. № 03-03-06/2/64104

Размер убытка для целей применения пункта 1 статьи 279 НК РФ может быть определен налогоплательщиком исходя из максимальной ставки процента по долговому обязательству, рассчитанному в соответствии с пунктом 1.2 статьи 269 НК РФ, в зависимости от вида валюты, в котором заключено соответствующее уступаемое долговое обязательство.

Письмо от 10 августа 2021 г. № 03-03-06/1/64096

Численность работников медицинской организации, являющихся внешними совместителями, для целей выполнения условий, установленных в подпунктах 3 и 4 пункта 3 статьи 284.1 НК РФ, не учитывается.

Письмо от 10 августа 2021 г. № 03-03-06/2/64043

Если договором уступки права требования предусмотрена уплата суммы реализации права требования частями или в зависимости от наступления определенных событий (отложенный платеж), то налогообложение таких сумм для целей главы 25 НК РФ производится в общеустановленном положениями данной главы порядке вне зависимости от фактической даты поступления денежных средств.

Если сумма дохода от уступки права требования будет в дальнейшем изменяться, то в этом случае следует руководствоваться положениями статьи 54 НК РФ.

Письмо от 19 августа 2021 г. № 03-03-06/1/66876

Расходы на приобретение, создание, сооружение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение объекта основных средств, в отношении которых налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в соответствии со статьей 286.1 НК РФ (понесенные в период использования указанного права в отношении данного объекта основных средств), не учитываются в общем порядке, установленном главой 25 НК РФ, даже в случае, если после окончания использования налогоплательщиком указанного права, в том числе в связи с отменой соответствующего закона субъекта Российской Федерации, данные расходы полностью или частично не были использованы для уменьшения сумм налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации.

Учитывая то, что с 01.01.2028 условие применения права, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 268 НК РФ, не может быть выполнено в связи с утратой силы пунктом 12 статьи 286.1 НК РФ, начиная с указанной даты у налогоплательщика отсутствуют основания для реализации указанного права в части уменьшения дохода от реализации соответствующего объекта основных средств на его первоначальную стоимость.

Дайджест налоговых новостей за сентябрь 2021

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-03-06/1/67714

Расходы по рекультивации земель, которая проведена на промышленно освоенных и введенных в эксплуатацию месторождениях, не отвечают требованиям, предъявляемым к расходам, используемым в статье 261 НК РФ, следовательно, приравниваются для целей налогообложения к материальным расходам на основании подпункта 1 пункта 7 статьи 254 НК РФ.

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-03-07/67751

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется при их реализации (погашении) или ином выбытии. Расходы в виде комиссии депозитария, брокера и биржи являются расходами, связанными с приобретением ценных бумаг, и учитываются для целей налогообложения в момент их реализации (погашения) или иного выбытия.

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-03-06/1/68416

В случае отсутствия у организации и обособленного подразделения амортизируемого имущества доля прибыли, приходящаяся на обособленное подразделение, рассчитывается по формуле, установленной статьей 288 НК РФ, с учетом того, что показатель удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения будет равен нулю, а в формуле будет участвовать лишь показатель удельного веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда).

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-03-06/1/68414

В случае закрытия обособленных подразделений расчет доли прибыли по обособленным подразделениям и головной организации за последующие отчетные периоды и за текущий налоговый период определяется без учета показателей закрытого обособленного подразделения. При этом, в случае если обособленное подразделение ликвидировано и головная организация осуществляет выплаты бывшим сотрудникам данного обособленного подразделения, по нашему мнению, расходы на оплату труда указанных сотрудников учитываются в расчете доли прибыли головной организации.

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-03-06/1/67715

Если договором страхования, заключенным на срок более одного отчетного периода, предусмотрена уплата страховой премии в рассрочку, то расходы по каждому платежу признаются равномерно в течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу), пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.

Письмо от 30 августа 2021 г. № 03-07-11/69770

Средства, полученные юридическими лицами, в составе которых образованы в установленном порядке постоянно действующие третейские суды, за разрешение в третейском суде споров, возникающих между сторонами третейского разбирательства, являются выручкой от реализации услуг, оказываемых третейскими судами на платной основе, и, соответственно, прибыль, полученная от указанной деятельности, учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в порядке, установленном главой 25 НК РФ.

Письмо от 31 августа 2021 г. № 03-03-06/1/70159

Суммы непогашенной задолженности по долговому обязательству присоединяемой организации перед присоединяющей организацией, образовавшиеся до присоединения, доходами для целей исчисления налога на прибыль не признаются.

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-03-07/68395

Произведенные налогоплательщиком расходы в виде единовременного платежа за пользование земельными участками распределяются с учетом принципа равномерности в течение периода, указанного в соглашении.

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-03-06/1/68356

При оказании услуг на безвозмездной основе доход по таким операциям не определяется для целей налогообложения прибыли организаций.

Письмо от 31 августа 2021 г. № 03-03-05/70803

Капитальные вложения, осуществленные участником РИП в арендованный им объект основных средств, учитываются участником РИП при определении объема капитальных вложений.

Письмо от 29 июля 2021 г. № 03-03-06/1/60734

Если законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность организации по утилизации отделочных материалов для мебели, то расходы на утилизацию такого имущества могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ при условии, что данные расходы экономически обоснованны, а также при условии надлежащего документального подтверждения процедур, предусмотренных законодательством для такой утилизации.

Налоговые споры за 2020

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 5 августа 2021 г. № 03-04-06/63067

В статье 219.1 НК РФ не предусмотрено особенностей определения срока нахождения акций, в том числе иностранных организаций, в собственности налогоплательщика в случае их консолидации или дробления. Соответственно, срок нахождения акций в собственности налогоплательщика определяется в общеустановленном порядке с момента их приобретения.

Письмо от 9 августа 2021 г. № 03-04-05/63656

Доходы физического лица - исполнителя по гражданско-правовому договору, предметом которого является оказание юридических услуг для арбитражного управляющего, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в общем порядке.

Письмо от 6 августа 2021 г. № 03-04-05/63407

Сумма денежных средств, полученная физическим лицом - продавцом имущественного права и фактически возвращенная покупателю в связи с изменением условий договора купли-продажи, не является доходом и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 13 августа 2021 г. № 03-04-05/65180

При соблюдении условий, установленных абзацем восемнадцатым подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК РФ, облагаемый налогом доход от продажи недвижимого имущества, полученного в порядке дарения, может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы дарителя на приобретение этого недвижимого имущества, в том числе если указанные расходы учитывались дарителем при получении имущественных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в соответствии с подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ.

Письмо от 20 августа 2021 г. № 03-04-05/67412

Для целей налогообложения доходов физических лиц минимальный предельный срок владения жилым помещением, полученным налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве, права и обязанности по которому перешли в порядке наследования, исчисляется со дня открытия наследства при условии, что наследодателем осуществлена полная оплата стоимости жилого помещения в соответствии с указанным договором участия в долевом строительстве.

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-04-05/67771

Наследование имущества, обремененного ипотекой, обусловлено принятием на себя обязанностей наследодателя по ипотечному займу (кредиту). Если при наследовании недвижимого имущества одновременно наследуются обязательства по погашению ипотечного кредита, взятого на его приобретение, расходы наследника по погашению такого кредита могут быть отнесены к расходам на приобретение такого недвижимого имущества. Имущественный налоговый вычет, установленный подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ, может быть предоставлен налогоплательщику-наследнику в размере фактически произведенных им расходов на погашение процентов по ипотечному кредиту после перезаключения кредитного договора с учетом ограничений, установленных указанным подпунктом.

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-04-05/67768

Уменьшение суммы облагаемых налогом доходов на сумму расходов на риелторские услуги положениями пункта 2 статьи 220 НК РФ не предусмотрено.

Письмо от 18 августа 2021 г. № 03-01-10/66518

Сумма уплаченного за налогоплательщика налога иным лицом не признается доходом этого налогоплательщика только в том случае, если указанный налог уплачен за налогоплательщика иным физическим лицом. Если уплата НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей за патент осуществлена юридическим лицом, у физического лица возникает налогооблагаемый доход в виде экономической выгоды в денежной форме в размере уплаченных за него юридическим лицом соответствующих сумм налога.

Письмо от 27 августа 2021 г. № 03-04-05/69183

Если недвижимое имущество приобретено налогоплательщиком в собственность в результате приватизации, то в случае нахождения такого недвижимого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет доходы от его продажи не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 26 августа 2021 г. № 03-04-06/68983

При отсутствии информации о величине доходов каждого физического лица полагаем, что при исчислении налога налоговым агентом (депозитарием) с учетом положений статьи 214.6 НК РФ применяется налоговая ставка в размере 13 процентов. Согласно подпункту 4 пункта 1 и пункту 2 статьи 228 НК РФ физические лица, получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, за исключением доходов, сведения о которых представлены налоговыми агентами в порядке, установленном пунктом 5 статьи 226 и пунктом 14 статьи 226.1 НК РФ, самостоятельно производят исчисление и уплату налога на доходы физических лиц исходя из сумм таких доходов.

Письмо от 27 августа 2021 г. № 03-04-05/69398

Денежные средства, безвозмездно полученные от физического лица, в том числе банковским переводом, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Кроме того, сам по себе факт банковского перевода денежных средств между физическими лицами не является объектом налогообложения.

Денежные средства, поступившие на счет налогоплательщика - физического лица, например, в качестве оплаты проданного имущества или, например, в качестве вознаграждения за оказанные услуги, признаются доходом такого физического лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Письмо от 27 августа 2021 г. № 03-04-05/69469

Расходы, принимаемые к вычету в соответствии со статьей 221 НК РФ, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату несения расходов по оплате товаров.

Письмо от 31 августа 2021 г. № 03-04-05/70358

Для целей применения подпункта 4 пункта 3 статьи 217.1 НК РФ налогоплательщик учитывает все жилые помещения, находящиеся как в его единоличной собственности, так и в совместной собственности с супругом (супругой). При этом жилое помещение (доля в праве собственности на жилое помещение), находящееся в единоличной собственности супруга (супруги) налогоплательщика, при налогообложении соответствующих доходов налогоплательщика не учитывается.

Письмо от 31 августа 2021 г. № 03-04-05/70318

Доходы в виде действительной стоимости доли участия в уставном капитале организации, полученные наследником участника организации, подавшего заявление о выходе из состава участников организации, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц, в случае если они входят в состав наследуемого имущества.

Письмо от 31 августа 2021 г. № 03-04-05/70305

При наличии у налогоплательщика права на получение дивидендов день отказа налогоплательщика от причитающихся дивидендов в пользу организации, которая их выплачивает, является датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде дивидендов. При этом указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 11 августа 2021 г. № 03-11-11/64601

Относительно правовой квалификации договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции имеется противоречивая судебная практика.

Так, согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 02.06.2017 N 307-ЭС17-5578, из положений Федерального закона N 38-ФЗ следует, что владельцы рекламных конструкций не приобретают каких-либо прав на земельные участки под рекламными конструкциями, а приобретают лишь право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Так, заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не является нарушением прав арендатора, поскольку не затрагивает прав на земельный участок.

Вместе с тем в пункте 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" отмечено, что ввиду отсутствия в законодательстве соответствующего регулирования смена собственника рекламной конструкции не приводит к перемене лиц в обязательстве из договора на установку рекламной конструкции в силу закона, однако с согласия собственника вещи, к которой прикреплена рекламная конструкция, может быть осуществлена замена стороны в указанном договоре (по правилам о перенайме (статья 615 "Пользование арендованным имуществом" Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, в данном случае судом прямо применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации об аренде.

В отношении доходов, полученных по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, могут быть применены иные режимы налогообложения.

Письмо от 23 августа 2021 г. № 03-11-11/67755

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, оказывающих услуги по пошиву одежды, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом.

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-11-11/68515

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

Налог на имущество

Письмо от 9 августа 2021 г. № 03-01-10/63879

Между поступлением обществу объекта недвижимого имущества по договору в счет оплаты акций и выбытием с баланса на дату вступления решения суда о признании сделки недействительной налог на имущество организаций обществом не пересчитывается.

Письмо от 16 августа 2021 г. № 03-05-05-01/65819

Неотделимые капитальные вложения в объекты недвижимого имущества не являются самостоятельными недвижимыми вещами, а представляют собой неотъемлемую составную часть объекта недвижимого имущества. В этой связи капитальные вложения, произведенные арендатором в виде неотделимых улучшений в арендованные объекты недвижимого имущества, учтенные в качестве основных средств арендатора, подлежат налогообложению налогом на имущество организаций до их выбытия.

При этом с учетом положений пункта 29 ПБУ 6/01 под выбытием указанных капитальных вложений можно также понимать окончание договора аренды или возмещение арендодателем стоимости произведенных арендатором улучшений.

Торговый сбор

Письмо от 2 августа 2021 г. № 03-11-06/4/61694

В случае если передача продуктов питания из паевых фондов пайщику осуществляется организацией потребительской кооперации с использованием объектов осуществления торговли, такая организация признается плательщиком торгового сбора.

Страховые взносы

Письмо от 9 августа 2021 г. № 03-04-05/63656

Арбитражный управляющий, производящий выплаты и иные вознаграждения физическому лицу по гражданско-правовому договору, предметом которого является оказание юридических услуг, уплачивает страховые взносы по двум основаниям - с сумм выплат и иных вознаграждений в пользу указанного физического лица, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование за себя.

Письмо от 12 августа 2021 г. № 03-15-06/64793

Если российские граждане - работники филиала российской организации, расположенного в Венгрии, не командированные головной российской организацией в Венгрию, не являются застрахованными лицами по законодательству Российской Федерации об обязательном пенсионном и социальном страховании, то с выплат таким лицам не уплачиваются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с положениями статьи 420 НК РФ.

Письмо от 4 августа 2021 г. № 03-15-05/62566

Специальной нормы о включении в перечень не облагаемых страховыми взносами сумм денежных компенсаций работнику за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в статье 422 НК РФ не предусмотрено.

Денежная компенсация, предусмотренная работнику в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса за нарушение работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное медицинское страхование в общеустановленном порядке как выплата в рамках трудовых отношений.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

УСН

Письмо от 27 августа 2021 г. № 03-11-06/2/69265

Расходы на приобретение услуг сторонней организации по приему и очистке сточных вод, в том числе с предельно превышающими концентрациями загрязняющих веществ, могут быть учтены при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в случае если указанные расходы непосредственно связаны с осуществляемой предпринимательской деятельностью.

ЕСХН

Письмо от 9 августа 2021 г. № 03-11-06/1/63689

Доходы, полученные от переуступки права аренды земельных участков третьим лицам, подлежат включению в состав общего объема доходов от реализации товаров (работ, услуг) при определении вышеуказанного ограничения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.2 НК РФ.

НДПИ

Письмо от 25 августа 2021 г. № 03-06-05-01/68465

Определение налоговой базы по НДПИ, а также исчисление суммы данного налога и представление налоговой декларации по НДПИ прежним владельцем лицензии на пользование недрами осуществляются до даты государственной регистрации лицензии на пользование недрами на нового пользователя недр, а новым пользователем недр - с даты государственной регистрации переоформленной лицензии на пользование недрами.

Госпошлина

Письмо от 24 августа 2021 г. № 03-05-05-03/68261

Если соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в соответствии с федеральным законом, за совершение юридически значимого действия (государственную регистрацию такого соглашения) должна уплачиваться государственная пошлина в размерах, установленных подпунктами 22 и 25 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.

Письмо от 27 августа 2021 г. № 03-05-05-03/69512

Если соглашение о расторжении договора аренды недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в соответствии с федеральным законом, то за совершение юридически значимого действия (государственную регистрацию такого соглашения) должна уплачиваться государственная пошлина в размерах, установленных подпунктами 22 и 25 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ.

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