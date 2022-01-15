Обзор писем Минфина: НДС и взносы с подарков, НДФЛ при продаже наследства, площадь объектов для ПСН и другие вопросы по налогам

В обзоре представлены письма Минфина по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, НПД, местным налогам, страховым взносам и другим вопросам налоговой сферы.

Общие вопросы

Письмо от 4 октября 2021 № 07-01-09/80036

Срок аренды для целей бухгалтерского учета рассчитывается исходя из сроков и условий, установленных договором аренды (включая периоды, не предусматривающие арендных платежей). При этом учитываются возможности сторон изменять указанные сроки и условия и намерения реализации таких возможностей.

Помимо указанного, при определении срока аренды для целей бухгалтерского учета, следует принимать во внимание наличие достаточной уверенности в продлении или прекращении аренды, уместные факты и обстоятельства, которые приводят к возникновению экономического стимула для продления или прекращения аренды, в том числе прошлую практику организации в отношении периода, в течение которого обычно используются определенные виды активов (предоставленные в аренду или находящиеся в собственности), а также экономические причины такой практики.

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 12 октября 2021 № 03-07-05/82509

В случае исполнения должником денежного обязательства перед новым кредитором по первоначальному договору реализации товаров (работ, услуг), лежащему в основе договора уступки, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется новым кредитором на день прекращения данного обязательства и как сумма превышения сумм дохода, полученного новым кредитором при прекращении соответствующего обязательства, над суммой расходов на приобретение указанного требования.

Письмо от 12 октября 2021 № 03-07-11/82455

Суммы налога на добавленную стоимость, ранее правомерно принятые к вычету по основным средствам, не относящимся к объектам недвижимости, в случае дальнейшего использования таких основных средств в течение нескольких налоговых периодов для операций, не подлежащих налогообложению, подлежат восстановлению.

При этом восстановлению подлежат суммы налога в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости основных средств без учета переоценки. Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором основные средства начинают использоваться налогоплательщиком для операций, не подлежащих налогообложению.

Порядок определения суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей восстановлению по вышеуказанным объектам основных средств, согласно которому при расчете учитываются суммы амортизации, начисленные за налоговый период, в котором объекты основных средств используются для операций, не подлежащих налогообложению налогом на добавленную стоимость, в НК не предусмотрен.

Письмо от 8 октября 2021 № 03-07-07/81801

Освобождение от НДС в отношении покупных товаров, реализуемых предприятиями общественного питания через вендинговые аппараты на вышепоименованных объектах общественного питания, не применяется.

Письмо от 13 октября 2021 № 03-07-11/82830

При реализации медицинских изделий, на которые регистрационные удостоверения отсутствуют, в том числе по причинам истечения срока действия регистрационного удостоверения, пониженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 10 процентов не применяется.

Обзор налоговых новостей за ноябрь 2021

Письмо от 11 октября 2021 № 03-07-10/82426

Услуги застройщика, оказываемые по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу застройщиком участнику долевого строительства объекта по договору участия в долевом строительстве в виде нежилых помещений в многоквартирном доме, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании вышеуказанного подпункта 23.1 пункта 3 статьи 149 НК.

При этом необходимо отметить, что освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость работ по строительству (созданию) объекта долевого строительства, выполняемых застройщиком при строительстве жилых домов, в НК не предусмотрено.

Письмо от 8 октября 2021 № 03-07-14/81999

В случае когда из условий заключенных договоров следует, что полученные продавцом денежные средства представляют собой компенсацию недополученной продавцом выручки от реализации товаров (работ, услуг), то есть связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), то на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК суммы таких денежных средств включаются продавцом товаров (работ, услуг) в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость.

Письмо от 1 октября 2021 № 03-07-11/79734

В случае если налогоплательщиком у поручителя, к которому в установленном порядке перешли права кредитора по обязательствам, вытекающим из кредитных договоров, на основании договора уступки приобретены данные права требования, вытекающие из кредитных договоров, то на основании подпункта 26 пункта 3 статьи 149 НК при дальнейшей переуступке таких прав требования, а также при исполнении заемщиком обязательств перед каждым новым кредитором по первоначальному кредитному договору, лежащему в основе договора уступки, налог на добавленную стоимость не исчисляется.

Письмо от 5 октября 2021 № 03-07-14/80344

Как показывает практика применения НДС, отмена данного налога не приводитк существенному снижению уровня розничных цен, поскольку в условиях рыночных отношений ценообразование зависит в основном от складывающегося соотношения спроса и предложения на товары (работы, услуги).

Письмо от 15 октября 2021 № 03-01-10/83519

Товары, безвозмездно переданные работникам в качестве ценных подарков, являются объектом налогообложения НДС.

Письмо от 13 октября 2021 № 03-07-11/82621

Налоговая база по налогу на добавленную стоимость в отношении строительных работ, цена которых формируется в том числе с учетом стоимости услуг по страхованию гражданской ответственности, определяется как договорная цена этих работ. При этом исчисление налога на добавленную стоимость по отдельным составляющим договорной цены в НК не предусмотрено.

Письмо от 20 октября 2021 № 03-07-08/84834

При уступке иностранным лицом другому иностранному лицу денежного требования, вытекающего из договора оказания услуг российской организации, объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость в РФ не возникает.

Письмо от 29 октября 2021 № 03-07-07/87746

Суммы вознаграждений, получаемые участником договора инвестиционного товарищества — управляющим товарищем при оказании услуг по ведению общих дел товарищей по договору инвестиционного товарищества, в налоговую базу по НДС участником договора инвестиционного товарищества управляющим товарищем не включаются в случае, если суммы таких вознаграждений связаны с оплатой не облагаемых налогом услуг по ведению общих дел товарищей по договору инвестиционного товарищества, оказываемых этим участником договора инвестиционного товарищества.

Письмо от 5 октября 2021 № 03-07-05/80519

Комиссии, получаемые банком от заемщиков за изменение условий залога, предусмотренных как смешанным договором кредитования и залога, так и отдельным договором залога, подлежат налогообложению НДС в общеустановленном порядке.

Письмо от 24 сентября 2021 № 03-07-05/78041

Положения подпункта 6 пункта 1 статьи 164 НК на налогоплательщиков, принимающих участие в добыче и производстве драгоценных металлов, но не имеющих лицензии на право пользования недрами, не распространяются.

Комментарий к налоговым спорам за октябрь 2021

Налог на прибыль

Письмо от 8 октября 2021 № 03-03-06/1/81707

Скидка, предоставленная покупателю путем изменения (снижения) цены товара, не учитывается покупателем в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В этом случае приобретенный товар учитывается покупателем в налоговом учете по цене с учетом предоставленной скидки.

Письмо от 1 октября 2021 № 03-03-06/1/79626, от 24 сентября 2021 № 03-03-06/1/77583

Суммы непогашенной задолженности по долговому обязательству присоединяемой организации перед присоединяющей организацией, образовавшиеся до реорганизации путем присоединения, доходами для целей исчисления налога на прибыль у реорганизуемых указанным способом организаций не признаются.

Письмо от 8 октября 2021 № 03-03-06/2/81646

Для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций факт оказания услуги определяет возникновение дохода от реализации (предоставления) услуги. Квалификация для целей налогообложения прибыли сумм возврата клиенту банка при расторжении договора возмездного оказания услуг и отражение соответствующего результата такой операции в налоговом учете будут зависеть от квалификации гражданско-правовых отношений, возникающих на основании соответствующего договора об оказании услуг.

Письмо от 22 октября 2021 № 03-03-07/85491

Все доходы, полученные агентом при выполнении поручений агентского договора, являются доходами принципала. При этом процентный доход, начисляемый на остаток по расчетному счету агента, не является результатом выполнения агентом поручений по агентскому договору.

Письмо от 22 октября 2021 № 03-03-06/1/85469

В том случае когда российская организация ошибочно получила сумму дивидендов без удержания налога на прибыль при их выплате налоговым агентом, а в дальнейшем налог на прибыль был уплачен в бюджет Российской Федерации, то российская организация, распределяющая дивиденды своим акционерам, при определении показателя Д2 вправе учесть такие дивиденды в сумме дивидендов после уплаты с них налога на прибыль организаций.

Дайджест налоговых новостей за ноябрь 2021

Письмо от 22 октября 2021 № 03-03-06/2/85549

Если в результате объединения нескольких объектов основных средств образуется новый (вновь созданный) объект основных средств, то в налоговом учете его первоначальная стоимость определяется исходя из остаточной стоимости каждого объекта основных средств, входящих в него, а норма амортизации — в общеустановленном порядке.

Письмо от 7 октября 2021 № 03-03-07/81144

Средства, полученные по судебному решению в качестве компенсации за исключенное из конкурсной массы должника-банкрота имущество для муниципальных нужд, в статье 251 НК не поименованы и подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Письмо от 19 октября 2021 № 03-08-05/88509

При перечислении иностранной организации денежных средств в виде возврата предоплаты в связи с непоставкой товара по договору реализации, ранее полученной от этой иностранной организации, у индивидуального предпринимателя отсутствует обязанность по представлению в налоговую в соответствии с пунктом 4 статьи 310 НК Налогового расчета в отношении указанной выплаты.

Письмо от 27 октября 2021 № 07-01-09/86948

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина от 15 ноября 2019 № 180н, в себестоимость приобретаемых (создаваемых) запасов не включаются управленческие расходы.

Исключение —случаи, когда они непосредственно связаны с приобретением (созданием) запасов.

Письмо от 7 октября 2021 № 03-03-06/2/81135

В случае размещения государственных ценных бумаг государств — участников Союзного государства за пределами РФ к полученному российской организацией процентному доходу по таким ценным бумагам применяется общая ставка налога на прибыль в размере 20 процентов.

Письмо от 25 октября 2021 № 03-03-06/1/86111

Расходы на утилизацию медицинской продукции с истекшим сроком годности могут уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК. При условии, что данные расходы произведены в рамках предпринимательской деятельности и документально подтверждены надлежащим образом.

Достаточным документальным подтверждением расходов на уничтожение продукции с истекшим сроком годности может являться:

акты (журналы) изменения статуса товара, в которых отражены причины отнесения продукции к некачественной (окончание срока годности);

акты приемки товаров при их возврате;

акты о проведении инвентаризации; акты уничтожения некачественной продукции, в которых содержится информация о наименованиях и количестве уничтоженных товаров, дате уничтожения;

выписки из регистров налогового учета по учету товара, списанного в связи с его уничтожением.

Постановление ФАС Московского округа от 01.02.2008 № КА-А40/14839-07-2.

Письмо от 22 октября 2021 № 03-03-07/85516

При определении непогашенной задолженности по сопоставимым долговым обязательствам в целях применения пункта 8 статьи 269 НК следует применять положения статьи 105.5 НК.

Письмо от 7 октября 2021 № 03-03-06/1/81244

По истечении периода применения пониженных ставок по налогу на прибыль, установленных для резидентов ОЭЗ, налогоплательщик не обязан вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) при реализации инвестиционного проекта, и доходов (расходов), полученных (произведенных) при осуществлении иной хозяйственной деятельности.

При этом в случае получения резидентом ОЭЗ суммы убытка от реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ, которая не была им учтена в уменьшение налоговой базы, сформированной от реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ, в период применения пониженных ставок налога на прибыль такая сумма убытка может учитываться в общеустановленном порядке в соответствии с положениями статьи 283 НК.

Налоговые споры за 2020 год

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Письмо от 11 октября 2021 № 03-04-05/82044

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, приобретенным в собственность в порядке наследования, в целях налогообложения составляет три года независимо от того, являются ли наследодатель и наследник членами одной семьи и (или) близкими родственниками.

У наследника, вступившего в права наследства, право собственности на наследованное имущество возникает со дня открытия наследства независимо от даты государственной регистрации этих прав.

В этой связи, если со дня открытия наследства до момента государственной регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество от наследника к другому лицу прошло три года и более, полученный от продажи наследованного недвижимого имущества доход освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 13 октября 2021 № 03-04-05/82818

Предоставление каждому из супругов указанных вычетов в отношении квартиры, приобретенной по договору долевого строительства, возможно, если договор долевого строительства заключен в период брака и оплата по договору произведена за счет общих доходов супругов.

Письмо от 22 октября 2021 № 03-04-06/85660

Доход наследника умершего участника общества в виде действительной стоимости доли, выплаченной ему обществом в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ в связи с отсутствием согласия участников общества на переход к нему доли в обществе, не является доходом, полученным в порядке наследования. Соответственно, положения пункта 18 статьи 217 НК в этом случае не применяются.

При выплате физическому лицу, не получившему согласие участников общества на переход к нему в порядке наследования доли или части доли в обществе, действительной стоимости доли в уставном капитале общества суммы такой выплаты подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях в установленном порядке.

Письмо от 13 октября 2021 № 03-03-06/1/82929

В случае отсутствия документов, подтверждающих расходы сотрудника по обустройству на новом месте жительства, оснований для освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц сумм выплаченных подъемных не имеется.

Письмо от 30 июня 2021 № 03-04-06/51747

Обложение налогом на доходы физических лиц доходов в виде процентов по вкладам в банках по договорам, заключенным доверительным управляющим, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 214.2 НК.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 12 октября 2021 № 03-11-11/82468

Доходы от реализации, в том числе ценных бумаг и производных финансовых инструментов, не признаются объектом налогообложения НПД.

Налог на имущество

Письмо от 14 октября 2021 № 03-05-05-01/83082

Акт ввода в эксплуатацию опасного производственного объекта подтверждает его готовность для использования в деятельности организации и, следовательно, учета его в качестве основных средств.

Земельный налог

Письмо от 12 октября 2021 № 03-05-06-02/82446

Земельный налог в отношении земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по земельному налогу и занятых водными объектами, уплачивается налогоплательщиками в общеустановленном порядке.

Транспортный налог

Письмо от 25 октября 2021 № 03-05-05-04/85937

Испытательные транспортные средства относятся к транспортным средствам, подлежащим государственной регистрации в соответствии с законодательством. Следовательно, если в отношении испытательных транспортных средств осуществлена государственная регистрация, то они признаются объектом обложения транспортным налогом.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020 год

Страховые взносы

Письмо от 15 октября 2021 № 03-01-10/83519

В случае передачи организацией работнику подарка стоимостью свыше трех тысяч рублей без оформления в письменной форме договора дарения в нарушение ГК сумма стоимости такого подарка будет облагаться страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в иной форме, в том числе в натуральной, производимая в рамках трудовых отношений. Вопрос правомерности замены письменного оформления договоров дарения на размещение публичной оферты на внутреннем электронном ресурсе организации и ее акцепта работником не относится к компетенции Департаментов.

Письмо от 29 октября 2021 № 03-03-06/1/87677

Доходы ИТ-организации в виде компенсации, полученной от нарушителей авторских прав на программное обеспечение, в долю доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий в целях применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов не включаются.

В связи с этим доходы ИТ-организации в виде компенсации, полученной от нарушителей авторских прав на программное обеспечение, включаются в общую сумму доходов ИТ-организации.

Письмо от 13 октября 2021 № 03-03-06/1/82929

Учитывая, что подъемные, выплачиваемые организацией работнику, приглашенному на работу из другого региона или города, в фиксированном размере без документального подтверждения, не являются возмещением расходов по переезду и обустройству на новом месте жительства, то такие выплаты не являются компенсационными и подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплаты в рамках трудовых отношений.

Комментарий к практике Верховного Суда за 2020 года

УСН

Письмо от 12 октября 2021 № 03-11-06/2/82454

В этой связи организация, осуществляющая добычу и реализацию общераспространенных полезных ископаемых, вправе перейти на УСН с 1 января 2022 года при соблюдении требований главы 26.2 НК.

Письмо от 27 октября 2021 № 03-11-11/86919

Индивидуальные предприниматели, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на сумму страховых взносов, уплаченных до даты прекращения предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Страховые взносы, уплаченные после даты прекращения предпринимательской деятельности, при уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не учитываются.

Письмо от 14 октября 2021 № 03-11-11/83922

Расходы на обучение физического лица в иностранном образовательном учреждении учитываются индивидуальным предпринимателем при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 264 НК.

Патент

Письмо от 13 октября 2021 № 03-11-11/82743

Если согласно инвентаризационным и правоустанавливающим документам специализированные отделы по торговле товарами, размещенные на арендуемой площади магазина, соответствуют определениям магазина или павильона, то в целях применения ПСН эти отделы следует рассматривать как отдельные торговые объекты.

ККТ

Письмо от 16 июля 2021 № 30-01-15/57180

Если право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права, при получении оплаты по договору у организаций или индивидуальных предпринимателей отсутствует обязанность применять контрольно-кассовую технику.

В случае если цена договора уступки прав требований превышает цену первоначального договора, то организации или индивидуальные предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую технику в момент расчета на сумму, превышающую такую цену.

Госпошлина

Письмо от 19 октября 2021 № 03-05-04-03/84257

Государственная пошлина за государственную регистрацию доверительного управления, возникающего на основании договора, должна уплачиваться с учетом положений пункта 2 статьи 333.18 Кодекса в зависимости от количества плательщиков, обращающихся за совершением юридически значимого действия.

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