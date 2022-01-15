Обзор разъяснений Минфина: НДС, налог на прибыль, НДФЛ и самозанятые

В обзор писем Минфина за ноябрь 2021 года взяты самые интересные мнения министерства по налогам и сборам:

внесудебное списание налоговой задолженность ИП с личного расчетного счета;

освобождение от НДС для общепита;

расходы на допотпуск сотруднику, переболевшему ковид;

применение УСН адвокатами.

Примечание: в обзор входят письма, попавшие в правовые базы за указанный месяц

Общие вопросы

Письмо от 16 ноября 2021 № 03-02-11/92305

Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда в определении от 23.08.2021 № 305-ЭС21-6579 по делу № А41-19216/2020 разъяснено, что применение порядка внесудебного взыскания, предусмотренного статьей 46 Кодекса, в отношении счетов, открытых гражданином в кредитной организации не в связи с ведением им предпринимательской деятельности и не предназначенных для осуществления расчетов с контрагентами, по общему правилу не может быть признано правомерным. Вывод, изложенный в приведенном определении, будет учтен в нормотворческой деятельности департамента.

Письмо от 29 ноября 2021 № 03-02-11/96240

Налоговым кодексом и Особенностями учета в налоговых органах иностранных организаций, не являющихся инвесторами по соглашению о разделе продукции или операторами такого соглашения, утвержденными приказом Минфина от 28.12.2018 № 293н, регулируются основания учета в налоговых органах иностранных организаций.

Постановка на учет в налоговых органах административно-политических единиц иностранных государств (штатов США) в связи с открытием ими счета в банке на территории России указанными актами не предусмотрена.

Обзор налоговых новостей за декабрь 2021

Налог на добавленную стоимость

Письмо от 2 ноября 2021 № 03-07-11/88699

При осуществлении операций, не являющихся объектом налогообложения НДС в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК, счета-фактуры не составляются.

Письмо от 1 ноября 2021 № 03-01-10/88325

При получении сумм компенсации за изъятие объектов недвижимости для государственных нужд организации и индивидуальные предприниматели, не признаваемые налогоплательщиками НДС в связи с применением УСН, НДС не исчисляют.

Письмо от 12 ноября 2021 № 03-07-11/91447

Услуги по предоставлению имущества во временное пользование (аренду), оказываемые организацией на безвозмездной основе на основании договоров, заключенных с физическими лицами, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость.

При этом налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется на основании пункта 2 статьи 154 НК как стоимость оказанных услуг, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному статьей 105.3 НК, без включения в них налога.

Письмо от 16 ноября 2021 № 03-07-11/92222

Реализация товаров (работ, услуг), изготовленных (выполненных, оказанных) в процессе осуществления хозяйственной деятельности должниками-банкротами, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость не является.

Что касается вопросов, связанных с определением цен (тарифов), установленных в отношении товаров (работ, услуг), реализуемых банкротами, то указанные вопросы НК не регулируются.

Комментарий к налоговым спорам за ноябрь 2021

Письмо от 16 ноября 2021 № 03-07-08/92324

В случае приобретения у иностранной организации как электронных услуг, так и иных услуг, местом реализации которых признается территория Россия, налогоплательщики-покупатели на основании положений пункта 2.1 статьи 171 НК имеют право на вычет налога при наличии договора и (или) расчетного документа с выделением суммы налога и указанием ИНН налогоплательщика и КПП иностранной организации, а также документов на перечисление оплаты, включая сумму налога на добавленную стоимость, иностранной организации.

Письмо от 16 ноября 2021 № 03-07-11/92493

Принятие к вычету налога на добавленную стоимость при приобретении для нужд организации товаров в розничных магазинах на основании кассовых чеков НК не предусмотрено.

Письмо от 16 ноября 2021 № 03-07-08/92483

Российская организация вправе принять к вычету суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные таможенному органу в составе таможенных платежей при ввозе в Россию материального носителя, содержащего коды активации программного обеспечения, в порядке и на условиях, предусмотренных положениями вышеуказанных статей 171 и 172 НК.

Письмо от 18 ноября 2021 № 03-07-11/93155

Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные арендатору в отношении обеспечительного платежа, перечисленного арендодателю в рамках договора аренды и включенного арендодателем в налоговую базу по данному налогу, принимаются к вычету при соблюдении вышеперечисленных условий, установленных статьями 171 и 172 НК.

Письмо от 23 ноября 2021 № 03-07-11/94566

При передаче арендатором арендодателю результатов работ по улучшению арендованного имущества, то есть при совершении операции, подлежащей налогообложению налогом на добавленную стоимость, суммы налога, ранее принятые к вычету по этим работам, в порядке, предусмотренном НК, восстанавливать не следует.

Письмо от 25 ноября 2021 № 03-07-07/95283

Организация, приобретающая у третьих лиц продукцию общественного питания и осуществляющая реализацию данной продукции физическим лицам через вышепоименованные объекты общественного питания, вправе с 1 января 2022 года применять освобождение от НДС в отношении услуг общественного питания в случае соблюдения вышеуказанных условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 305-ФЗ.

Письмо от 25 ноября 2021 № 03-07-11/95280

В случае, если организация является инвестором, заказчиком и застройщиком при осуществлении строительства объекта подрядными организациями без производства строительно-монтажных работ собственными силами, то расходы этой организации на содержание подразделения, осуществляющего контроль за ходом строительства и технический надзор, включаемые в первоначальную стоимость объекта, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость не признаются.

Письмо от 23 ноября 2021 № 03-07-11/94601

Организация, оказывающая услуги общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также осуществляющая реализацию произведенных ею полуфабрикатов через поименованные объекты общественного питания, вправе применять предусмотренное пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 305-ФЗ освобождение от НДС при соблюдении вышеуказанных условий.

Письмо от 23 ноября 2021 № 03-07-11/94606

Вознаграждение, получаемое агентом на основании агентского договора, предусматривающего оказание агентом услуг по организации и доставке корпоративным клиентам и физическим лицам продукции общественного питания, произведенной предприятиями общественного питания, облагается налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке.

Дайджест налоговых новостей за декабрь 2021

Налог на прибыль

Письмо от 8 ноября 2021 № 03-03-07/89757

В том случае, если реализуемые ценные бумаги ранее были получены организацией в счет погашения обязательств по выплате причитающихся ей дивидендов, цену приобретения таких ценных бумаг для целей налогообложения прибыли организаций следует определить в размере, равном сумме дохода, ранее учтенной для целей налогообложения прибыли.

Письмо от 1 ноября 2021 № 03-03-07/88370

Предусмотренный абзацем третьим пункта 4.1 статьи 271 НК порядок включения в состав внереализационных доходов денежных средств, полученных от публичного партнера по соглашению о государственно-частном партнерстве, соглашению о муниципально-частном партнерстве, подлежит применению при реализации, ликвидации или ином выбытии имущества, указанного в данной норме, и не распространяется на случаи передачи имущества в безвозмездное пользование.

Письмо от 1 ноября 2021 № 03-03-07/88201

Средства, полученные по судебному решению в качестве компенсации за исключенное из конкурсной массы должника-банкрота имущество для муниципальных нужд, не поименованы в статье 251 НК.

Следовательно, они подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

При этом такие доходы по общему правилу могут быть уменьшены на величину произведенных расходов при их соответствии требованиям статьи 252 НК. Данная позиция Департамента по аналогичному обращению направлялась письмом Минфина от 07.10.2021 № 03-03-07/81144.

Письмо от 1 ноября 2021 № 03-15-06/88336

Доходы в виде субсидий, которые не поименованы в статье 251 НК, не учитываются в общей сумме доходов при расчете доли доходов, необходимой для применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций, предусмотренной пунктом 1.15 статьи 284 НК, и пониженных тарифов страховых взносов, предусмотренных пунктом 5 статьи 427 НК.

Письмо от 1 ноября 2021 № 03-01-10/88325

Доходы в виде компенсации, полученной в связи с изъятием недвижимого имущества, не поименованы в статье 251 НК. Эти доходы учитываются в составе доходов при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке.

Налоговые споры за 2020

Письмо от 2 ноября 2021 № 03-04-06/88946

Отнесение форвардных договоров к производным финансовым инструментам, не обращающимся на организованном рынке, в целях главы 23 НК не предусмотрено.

Письмо от 9 ноября 2021 № 03-03-06/1/90180

Оплата налогоплательщиком штрафов (санкций), налагаемых на третьих лиц государственными организациями, уполномоченными осуществлять надзор в установленной сфере, не может рассматриваться как оплата расходов, произведенных для осуществления деятельности самого налогоплательщика.

Следовательно, такие расходы не могут учитываться при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций у налогоплательщика.

Письмо от 15 ноября 2021 № 03-03-07/91904

Расходы в виде надбавок за профессиональное мастерство могут быть учтены в целях налогообложения прибыли организаций в случае, если порядок, размер и условия их выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими нормы трудового права, и при условии, что подобные расходы не поименованы в статье 270 НК.

Письмо от 12 ноября 2021 № 03-03-07/91479

На основании пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК с целью применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий ИТ-организация вправе учесть, в частности, доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ на основании договора с заказчиком.

Доходы от предоставления ИТ-организацией прав использования программ для ЭВМ по сублицензионным договорам в доле ее доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий не учитываются.

Письмо от 18 ноября 2021 № 07-01-09/93330

Когда управленческие расходы непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг, они включаются в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции. При этом организация самостоятельно определяет, какие расходы непосредственно связаны с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

Письмо от 18 ноября 2021 № 03-03-07/93276

Если авиабилет приобретен в электронном виде, то оправдательными документами, подтверждающими расходы на приобретение авиабилета для целей налогообложения, являются сформированная автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета), в которой указана стоимость перелета, подтверждающая перелет подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту, соответствующая требованиям статьи 252 НК.

Таким образом, в случае подтверждения расходов на приобретение авиабилета вышеуказанными документами для целей налогообложения прибыли организаций дополнительных документов, подтверждающих оплату билета, в том числе выписки, подтверждающей оплату банковской картой, не требуется.

Обращаем внимание, что НК не устанавливает конкретный перечень документов, которые подтверждают произведенные расходы, тем самым не ограничивает налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности учета соответствующих расходов.

С учетом гражданского законодательства при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является супруг (супруга) подотчетного лица, слипы и чеки электронных терминалов с такой банковской карты могут являться подтверждением расходов подотчетного лица.

Письмо от 23 ноября 2021 № 03-03-07/94646

Если нормы гражданского законодательства позволяют формировать уставный капитал организации-должника путем зачета требований по долговому обязательству, то в этом случае могут применяться положения подпункта 3 пункта 1 статьи 251 НК.

Письмо от 22 ноября 2021 № 03-03-07/94088

В том случае если согласно Закону № 127-ФЗ начисляемые проценты в мировом соглашении подпадают под квалификацию начисляемых на сумму требований конкурсного кредитора, то к ним применима норма подпункта 2 пункта 4 статьи 271 НК. В противном случае признание процентов осуществляется по методу начисления в общеустановленном порядке.

Письмо от 30 ноября 2021 № 03-03-07/96925

При списании задолженности налогоплательщик может отнести ее к безнадежной задолженности по каждому из перечисленных в пункте 2 статьи 266 НК оснований в отдельности. Вместе с тем отмечаем, что каждое из перечисленных в пункте 2 статьи 266 НК оснований для признания задолженности безнадежной является самостоятельным. В случае наличия нескольких оснований для признания задолженности безнадежной она признается таковой в том периоде, в котором возникло первое по времени основание для признания задолженности безнадежной.

Письмо от 26 ноября 2021 № 03-03-06/1/95940

В случае если между новым кредитором, ранее купившим право требования, и должником заключается соглашение о новации долга, то такое соглашение, не приводит к возникновению доходов и расходов от реализации финансовых услуг у нового кредитора для целей налогообложения прибыли организаций.

В случае прощения новым кредитором части долга должнику расходы, связанные с приобретением указанной части долга, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании пункта 16 статьи 270 НК.

Письмо от 22 ноября 2021 № 03-03-06/1/94254

Если дополнительные отпуска предоставляются в соответствии с требованиями законодательства, то расходы, связанные с ними, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов на оплату труда при соответствии указанных расходов положениям статьи 252 НК. В противном случае такие затраты не уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организаций.

Если дополнительный отпуск сотруднику на реабилитацию после вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) будет предоставляться в соответствии с требованиями законодательства, налогоплательщик сможет учесть для целей налогообложения прибыли организаций расходы, связанные с таким отпуском.

В связи с этим внесение изменений требуется в трудовое законодательство Российской Федерации, а не в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах.

Письмо от 10 ноября 2021 г. № 03-03-07/90601

Налог на прибыль организаций при реализации организацией-банкротом имущества в ходе процедур банкротства уплачивается в общеустановленном положениями главы 25 НК порядке.

ТОП-10 Налоговых споров за 2020

НДФЛ для налоговых агентов

Письмо от 3 ноября 2021 № 03-01-10/89249

Доход в виде сумм оплаты организацией стоимости услуг такси, используемых сотрудниками для проезда от места жительства до места работы и обратно, подлежит обложению НДФЛ в порядке, предусмотренном статьей 211 НК.

Письмо от 11 ноября 2021 № 03-04-06/91099

Документ, оформленный при зачете встречного однородного требования, подтверждает факт осуществления налогоплательщиком расходов.

Соответственно, налогоплательщик в этом случае при определении налоговой базы по доходам от продажи квартиры, приобретенной по договору купли-продажи, обязательство по которому прекращено зачетом, вправе учесть сумму зачтенных однородных требований к продавцу указанной квартиры.

Письмо от 12 ноября 2021 № 03-04-05/91569

Если единовременное пособие, выплачиваемое при увольнении со службы в органах внутренних дел на основании пункта 7 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ, а также единовременное пособие, выплачиваемое при увольнении с военной службы на основании части 3 статьи 3 Федерального закона № 306-ФЗ, относятся к государственным пособиям или компенсационным выплатам, связанным с увольнением работников, то в этом случае вышеуказанные выплаты освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 1 статьи 217 НК.

По мнению Департамента, вопросы определения правового статуса вышеуказанных выплат, производимых в соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона № 247-ФЗ, а также на основании части 3 статьи 3 Федерального закона № 306-ФЗ, относятся к компетенции соответственно МВД и Минобороны.

Письмо от 12 ноября 2021 № 03-07-11/91447

При получении физическим лицом от организации права пользования транспортным средством на основании договора безвозмездного пользования у налогоплательщика возникает доход в натуральной форме, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 15 ноября 2021 № 03-04-05/91781

В случае заключения между физическими лицами соглашения о расторжении договора дарения, зарегистрированного в органе, уполномоченном осуществлять на территории субъекта России государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в общем случае соответствующего дохода, подлежащего налогообложению, у одаряемого не возникает.

Письмо от 16 ноября 2021 № 03-04-05/92257

В случае, если решением суда сделка по отчуждению недвижимого имущества признана недействительной и применены последствия ее недействительности, то минимальный предельный срок владения таким недвижимым имуществом для целей налогообложения исчисляется с даты первичной государственной регистрации на него права собственности.

Письмо от 18 ноября 2021 г. № 03-04-05/93333, от 22 ноября 2021 г. № 03-04-05/94162

Сумма денежных средств, в полной сумме возвращенная продавцом покупателю в связи с расторжением в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, договора купли-продажи, не приводит к возникновению у покупателя дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 18 ноября 2021 № 03-04-05/93310

Для целей налогообложения доходов физических лиц минимальный предельный срок владения жилым помещением, полученным налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве, права и обязанности по которому перешли в порядке наследования, исчисляется со дня открытия наследства при условии, что наследодателем осуществлена полная оплата стоимости жилого помещения в соответствии с указанным договором участия в долевом строительстве.

Передача заемщиком заимодавцу права собственности на квартиру в счет погашения займа (в качестве отступного) приводит к возникновению у заемщика дохода от реализации квартиры.

Письмо от 18 ноября 2021 № 03-04-05/93214

При продаже доли в квартире, находившейся в собственности налогоплательщика, не являющегося налоговым резидентом России, более минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, доход, полученный от ее продажи, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 29 ноября 2021 № 03-04-05/96411

При освобождении работников организации от обязанности по внесению платы за оформление трудовой книжки, в случае если такая обязанность предусмотрена действующим законодательством, у указанных лиц возникает доход в натуральной форме, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 24 ноября 2021 № 03-04-06/95080

Оплата организацией за физических лиц, являющихся исполнителями по гражданско-правовым договорам, стоимости проезда к месту выполнения работ (оказания услуг) и проживания в данном месте, производимая в интересах указанных лиц, признается доходом налогоплательщиков, полученным в натуральной форме.

При этом оплата организацией за налогоплательщика товаров (работ, услуг) или имущественных прав не в интересах этого лица не признается доходом, полученным этим налогоплательщиком в натуральной форме.

Письмо от 29 ноября 2021 № 03-04-05/96523

Безвозмездная передача организацией налогоплательщику имущественных прав приводит к возникновению дохода в натуральной форме.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

Налог на профессиональный доход (НПД)

Письмо от 1 ноября 2021 № 03-11-11/88397

При условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 422-ФЗ, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, физическое лицо, выступающее в качестве третейского судьи для разрешения конкретного спора и получающее вознаграждение в рамках гражданско-правового договора, вправе применять специальный налоговый режим НПД.

Письмо от 12 ноября 2021 № 03-11-11/91474

Положения Федерального закона № 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для лиц, осуществляющих деятельность, связанную с реализацией товаров собственного производства, при условии соблюдения ограничений, предусмотренных Федеральным законом № 422-ФЗ, а также иных федеральных законов, регулирующих ведение соответствующих видов деятельности, и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов.

Налог на имущество

Письмо от 11 ноября 2021 № 03-05-05-01/91322

При рассмотрении вопроса об отнесении привокзальной площади к сооружениям инфраструктуры воздушного транспорта в целях применения пункта 6 статьи 376 НК необходимо руководствоваться позицией Минтранса в письме от 01.11.2021 № Д7/27453-И), согласно которой при установлении налоговой базы по налогу на имущество организаций требуется исходить из целевого назначения объектов, указанных в части 3 статьи 40 ВК, положений законодательства относительно порядка отнесения объекта к единому недвижимому комплексу, а также информации, содержащейся в проектной документации и разрешении на ввод в эксплуатацию соответствующего объекта.

Транспортный налог

Письмо от 1 ноября 2021 № 03-05-05-04/88248

В случае если ввезенные на территорию России транспортные средства будут зарегистрированы в соответствии с законодательством, то у лица, на которое зарегистрированы транспортные средства, возникает обязанность по уплате транспортного налога.

Страховые взносы

Письмо от 3 ноября 2021 № 03-01-10/89249

Суммы расходов организации по оплате услуг такси/каршеринга для работников не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, указанных в статье 422 НК.

Эти суммы облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

Письмо от 12 ноября 2021 № 03-03-07/91479

На основании пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК с целью применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий ИТ-организация вправе учесть, в частности, доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке программ для ЭВМ на основании договора с заказчиком.

Доходы от предоставления ИТ-организацией прав использования программ для ЭВМ по сублицензионным договорам в доле ее доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий не учитываются.

Письмо от 24 ноября 2021 № 03-04-06/95080

Суммы расходов организации на оплату стоимости авиабилетов и проживания на месте проведения обучающего семинара физическому лицу в рамках ГПД не облагаются страховыми взносами в соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 422 НК.

Письмо от 25 ноября 2021 № 03-15-05/95331

Организация, получившая документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, имеющая среднюю (среднесписочную) численность работников не менее семи человек, с целью применения упомянутых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в необходимой доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий вправе учесть, в частности, доходы от оказания услуг (выполнения работ) по сопровождению только тех программ для ЭВМ, баз данных, разработка или адаптация, или модификация которых осуществлялась самой ИТ-организацией, что должно быть документально подтверждено.

Письмо от 2 ноября 2021 № 03-03-06/1/88835

С целью применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий организация вправе учесть доходы от предоставления прав использования по лицензионному договору разработанных этой организацией программ для ЭВМ, баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и иные информационно-телекоммуникационные сети, соответствующие определению, предусмотренному пунктом 4 статьи 2 Федерального закона № 149-ФЗ.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

УСН

Письмо от 1 ноября 2021 № 03-01-10/88325

Сумма возмещения, полученная за изъятие находящихся в собственности земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд, учитывается в составе доходов при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.

Письмо от 22 ноября 2021 г. № 03-07-08/94080

Операции по реализации товаров организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость. Поэтому налог на добавленную стоимость такой организацией, в том числе по ставке в размере 0 процентов, не исчисляется.

Письмо от 23 ноября 2021 № 03-11-11/94584

Применение УСН адвокатами НК не разрешается.

Патент

Письмо от 12 ноября 2021 № 03-11-11/91364

Индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по изготовлению, продаже и установке на кладбищах надгробных памятников, надгробных цветников и надгробных оград собственного производства из натурального камня по индивидуальным заказам населения, вправе применять ПСН на основании подпункта 61 пункта 2 статьи 346.43 НК.

Письмо от 15 ноября 2021 № 03-11-11/92059

В связи с тем, что склад не указан в перечне торговых объектов, применяемом в целях подпунктов 45 и 46 пункта 2 статьи 346.43 НК, применение ПСН в отношении осуществляемой в нем торговой деятельности не предусмотрено.

Письмо от 17 ноября 2021 № 03-11-11/93010

Индивидуальный предприниматель, получивший патент на осуществление розничной торговли через объекты стационарной или нестационарной торговой сети, в целях применения ПСН самостоятельно определяет ассортимент реализуемых товаров, за исключением товаров, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 346.43 НК.

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