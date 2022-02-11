Топ-10 разъяснений по НДФЛ

Рассказываем про наиболее интересные позиции Минфина по налогу на доходы физических лиц за 2021 год: бесплатная газификация, продажа жилого дома семьями с детьми, командировочные расходы дистанционщиков и другое.

1. Минимальный срок владения наследуемым жильем при долевом строительстве

Для целей налогообложения доходов физических лиц минимальный предельный срок владения жилым помещением, полученным налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве, права и обязанности по которому перешли в порядке наследования, исчисляется со дня открытия наследства при условии, что наследодателем осуществлена полная оплата стоимости жилого помещения в соответствии с указанным договором участия в долевом строительстве.

Передача заемщиком заимодавцу права собственности на квартиру в счет погашения займа (в качестве отступного) приводит к возникновению у заемщика дохода от реализации квартиры.

Письмо от 18 ноября 2021 № 03-04-05/93310, от 20 августа 2021 № 03-04-05/67412, от 8 июня 2021 № 03-04-05/44981.

2. НДФЛ с бесплатной газификации

При осуществлении газораспределительными организациями в рамках догазификации в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих физическими лицам, без взимания платы с физических лиц, установленного для неограниченного круга лиц и не носящего характера индивидуальной льготы, экономической выгоды и, соответственно, дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не возникает.

Вместе с тем в связи с возможными рисками в правоприменительной практике в целях безусловного освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц указанных доходов полагаем целесообразным законодательно закрепить такое освобождение путем внесения соответствующих изменений в статью 217 НК.

Письмо от 24 сентября 2021 № 03-04-09/77438.

3. Уплата налога за третьих лиц

Сумма уплаченного за налогоплательщика налога иным лицом не признается доходом этого налогоплательщика только в том случае, если указанный налог уплачен за налогоплательщика иным физическим лицом.

Если уплата НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей за патент осуществлена юридическим лицом, у физического лица возникает налогооблагаемый доход в виде экономической выгоды в денежной форме в размере уплаченных за него юридическим лицом соответствующих сумм налога.

Письмо от 18 августа 2021 № 03-01-10/66518.

4. Отказ от дивидендов и НДФЛ

При наличии у налогоплательщика права на получение дивидендов день отказа налогоплательщика от причитающихся дивидендов в пользу организации, которая их выплачивает, является датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде дивидендов. При этом указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц на общих основаниях.

Письмо от 31 августа 2021 № 03-04-05/70305.

5. Командировочные дистанционщикам

Если в соответствии с положениями Трудового кодекса поездка работника, выполняющего работу дистанционно, для выполнения служебного поручения работодателя признается командировкой, к суммам возмещения командировочных расходов работника применяются нормы пункта 1 статьи 217 НК.

Письмо от 23 июля 2021 № 03-04-05/59241.

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6. НДФЛ с процентов по вкладу, полученных наследником

В случае выплаты наследнику доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках после открытия наследства, которые не относятся к наследуемому имуществу, информация о суммах выплаченных процентов предоставляется банком в налоговый орган согласно пункту 4 статьи 214.2 НК.

Письмо от 23 июня 2021 № 03-04-06/49373, от 25 июня 2021 № 03-04-05/50404, от 25 июня 2021 № 03-04-05/50404.

6.1. Проценты по вкладу, начисленные до смерти вкладчика

Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, начисленных до смерти вкладчика и включенных в состав наследства, не подлежат налогообложению при их получении наследником согласно пункту 18 статьи 217 НК. Представление в налоговый орган сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 214.2 НК, в отношении указанных доходов не требуется.

Письмо от 15 декабря 2021 № 03-04-06/102056.

7. Семьи с двумя и более детьми: НДФЛ при продаже лично построенного жилого дома

Положения пункта 2.1 статьи 217 НК разработаны во исполнение пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам участия Президента Российской Федерации в заседании XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» 19 июня 2021 от 15.07.2021 № Пр-1249, предусматривающего освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов, получаемых семьями с двумя и более детьми от продажи жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий.

В этой связи при подготовке соответствующих изменений в НК случаи возникновения права собственности в результате строительства жилого дома не учитывались.

Письмо от 15 декабря 2021 № 03-04-09/102271.

8. Минимальный срок владения жильем, полученным по брачному договору

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для супруги, которой указанный объект перешел в единоличную собственность в связи с заключением брачного договора, который впоследствии расторгнут, исчисляется с даты возникновения права совместной собственности на такое имущество до заключения указанного брачного договора.

При этом для второго супруга минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, перешедшего из единоличной собственности одного из супругов в совместную собственность супругов в связи с расторжением брачного договора, исчисляется с даты расторжения указанного брачного договора.

Письмо от 28 декабря 2021 № 03-04-05/106746

9. НДФЛ с компенсации за оформление трудовой

При освобождении работников организации от обязанности по внесению платы за оформление трудовой книжки, в случае если такая обязанность предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, у указанных лиц возникает доход в натуральной форме, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Письмо от 29 ноября 2021 № 03-04-05/96411.

10. НДФЛ, проценты по вкладу и управляющий

Обложение налогом на доходы физических лиц доходов в виде процентов по вкладам в банках по договорам, заключенным доверительным управляющим, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 214.2 НК.

Письмо от 30 июня 2021 № 03-04-06/51747.

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