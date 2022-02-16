Обзор разъяснений Минфина: электронные образы первички, НДФЛ по валютным вкладам, патент для интернет-торговли, НПД для директора и многое другое

Письма Минфина по налогам в новом обзоре: НДФЛ, патент, налог на прибыль, НДС, самозанятые и др.

Общие вопросы

Расчет алиментов с доходов сотрудника

В связи с обращениями от 25 ноября 2021 сообщаем, что постановлением Правительства от 2 ноября 2021 № 1908 утвержден перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Обращаем внимание, что указанный перечень сформирован вне зависимости от применяемой системы налогообложения.

Взыскание (уплата) алиментов с сумм заработной платы и иного дохода, причитающихся лицу, уплачивающему алименты, производится после удержания (уплаты) из этой заработной платы и иного дохода налогов в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

Письмо от 10 декабря 2021 № 03-11-11/100584.

Виды дохода, с которых списывается задолженности при блокировке банковских счетов

Как отметил Верховный Суд в определении от 23.08.2021 № 305-ЭС21-6579 по делу № А41-19216/2020, в условиях действующего правового регулирования практическая возможность соблюдения требований законодательства об исполнительном производстве при обращении взыскания на денежные средства на основании решения налогового органа и приостановлений операций по текущему счету гражданина исключается, поскольку в силу пункта 4 статьи 46, пункта 6 статьи 76 НК кредитная организация обязана обеспечить исполнение решений налогового органа об обращении взыскания, о приостановлении расходных операций по счету налогоплательщика без каких-либо дополнительных условий, в том числе не имея права запросить у гражданина документы, подтверждающие действие исполнительского иммунитета.

Департаментом совместно с Федеральной налоговой службой в настоящее время прорабатывается возможность внесения изменений в НК, направленных на обеспечение реализации приведенной позиции Верховного Суда.

Письмо от 21 декабря 2021 № 03-02-11/104175.

Арбитражный управляющий не может обращаться к налоговикам за получением справок

Не усматривается право арбитражного управляющего на получение от налогового органа сведений о доходах и суммах подлежащего уплате физическим лицом налога согласно выпискам из налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) и справке о доходах и суммах налога физического лица (2-НДФЛ). Указанный вывод подтверждается судебной практикой (определения Верховного Суда Российской Федерации от 09.01.2020 N 302-ЭС19-24500, от 01.12.2021 N 305-ЭС21-21992).

Письмо от 28 декабря 2021 № 03-02-10/106961.

Комментарий к налоговым спорам за декабрь 2021

Налог на добавленную стоимость

НДС с консультационных услуг иностранному контрагенту

Местом реализации консультационных услуг, оказываемых российской организацией, в том числе в электронной форме, казахстанскому хозяйствующему субъекту, признается территория Республики Казахстан. Соответственно, такие услуги не облагаются налогом на добавленную стоимость в РФ.

Письмо от 8 декабря 2021 № 03-07-13/1/99724.

НДС и мед. изделия

Абзацем 4 подпункта 1 пункта 2 статьи 149 НК определено, что реализация таких медицинских изделий не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) при представлении в налоговый орган регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза, или регистрационного удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения (медицинскую технику)), выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Что касается иных работ и услуг, связанных с услугами лизинга медицинского оборудования, то в отношении них налогообложение налогом на добавленную стоимость производится в общеустановленном порядке.

Письмо от 9 декабря 2021 № 03-07-07/100216.

НДС с рекламных конструкций в общественных местах

Особенности уплаты налога на добавленную стоимость при реализации прав на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях общего пользования пунктом 3 статьи 161 НК не установлены. В связи с этим при реализации указанных имущественных прав налог на добавленную стоимость уплачивается в общеустановленном порядке, то есть лицами, осуществляющими реализацию имущественных прав. При этом на основании абзаца первого пункта 1 статьи 168 НК при передаче имущественных прав налогоплательщик дополнительно к цене передаваемых имущественных прав обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму налога.

Письмо от 7 декабря 2021 № 03-07-11/99219.

Передача прав на селекционные достижения

Поскольку права на селекционные достижения не поименованы в вышеуказанном подпункте 26.1 пункта 2 статьи 149 НК, передача прав на селекционные достижения по лицензионным договорам подлежит налогообложению в соответствии с пунктом 3 статьи 164 НК по ставке налога на добавленную стоимость в размере 20%.

Письмо от 20 декабря 2021 № 03-07-07/103874.

НДС с поступивших на расчетный счет денег

Получение денежных средств на счет в банке не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, и, соответственно, налог не исчисляется.

Письмо от 20 декабря 2021 № 03-03-06/1/103598.

Доход от уступки прав на заключение договора

При уступке иностранным лицом прав, связанных с правом заключения договора, объекта налогообложения налогом на добавленную стоимость в не возникает.

Письмо от 17 декабря 2021 № 03-03-06/1/103100.

Чек Tax Free

В случае если включенная в Перечень Минпромторга организация розничной торговли осуществляет расчеты как через стационарный торговый объект, так и в сети Интернет (либо только в сети Интернет), то такая организация вправе оформить чек Tax Free при условии, если адрес установки (применения) ККТ, которая формирует кассовый чек в счет оплаты покупателем товаров, приобретенных через интернет-магазин, соответствует перечню мест размещения организаций розничной торговли согласно постановлению № 105.

Организация розничной торговли, включенная в Перечень Минпромторга, вправе оформить чек Tax Free на основании кассового чека, в том числе направленного покупателю в электронной форме.

Письмо от 29 декабря 2021 № 03-07-08/107339

Обзор налоговых новостей за январь 2022

Налог на прибыль

Ликвидация товара

Расходы, связанные с приобретением и ликвидацией товара, который стал неликвидным, могут быть учтены для целей налога на прибыль организаций только при их экономической обоснованности и документальном подтверждении процедуры ликвидации такого товара.

Письмо от 3 декабря 2021 № 03-03-06/1/98493.

Продажа собственно разработанной платформы

Расходы организации, осуществленные при реализации проекта по созданию, сопровождению и функционированию финансовой платформы, могут быть учтены для целей налогообложения прибыли при их соответствии требованиям статьи 252 НК.

Письмо от 3 декабря 2021 № 03-03-06/2/98440.

Электронные первичные документы

Законом № 402-ФЗ не предусмотрено принятие к бухгалтерскому учету электронных образов первичных учетных документов.

Письмо от 8 декабря 2021 № 03-03-07/99864.

Получение ценных бумаг

В том случае если налогоплательщик получает по договору залога ценных бумаг, заключенному в обеспечение обязательств должника — владельца ценных бумаг, право на выплачиваемый эмитентом доход по таким ценным бумагам, то причитающиеся суммы дохода являются безвозмездно полученными и подлежат учету в составе доходов в общем порядке.

Письмо от 8 декабря 2021 № 03-03-06/1/99816.

Средняя стоимость товара

Специальной нормы, устанавливающей порядок определения средней стоимости товаров при применении метода оценки товара при его списании по средней стоимости для организаций, имеющих обособленные подразделения, Налоговый кодекс не содержит.

Налогоплательщик вправе самостоятельно определить, будет он формировать среднюю стоимость товара по каждому обособленному подразделению или по организации в целом, закрепив это решение в учетной политике.

Письмо от 22 декабря 2021 № 03-03-06/1/104867.

Хеджирующие сделки

Снижение налоговых рисков налогоплательщика при совершении хеджирующих сделок с внебиржевым ПФИ может быть достигнуто путем усиления профессионального качества подготовки указанной в пункте 5 статьи 301 НК справки и обоснования для целей налогового администрирования сделок с ПФИ с учетом существующей судебной практики и требований законодательства к их совершению.

Письмо от 20 декабря 2021 № 03-03-06/2/103594.

Получение права на заключение договора

Расходы налогоплательщика, связанные с приобретением прав на заключение договора, должны учитываться в течение срока действия такого договора при условии соответствия критериям статьи 252 НК.

Письмо от 17 декабря 2021 № 03-03-06/1/103100.

Зарубежная компания с активами российской организации

Принимая во внимание, что налогообложению у источника подлежат доходы иностранной организации от реализации акций (долей) организации, активы которой более чем на 50% прямо или косвенно состоят из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, при расчете доли недвижимого имущества в активах российской организации, акции (доли) которой реализуются, учитываются объекты незавершенного строительства, в случае если такие объекты отвечают установленному в ГК определению недвижимого имущества.

Письмо от 17 декабря 2021 № 03-08-05/105346.

Налог на прибыль с криптовалюты

Учитывая отсутствие в главе 25 НК особого порядка налогообложения доходов, полученных при совершении операций с криптовалютой, указанные доходы налогоплательщика учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль в общем порядке.

Письмо от 28 декабря 2021 № 03-04-05/107093.

Субсидия на выдачу займа

Субсидии, полученные на выдачу займов, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании подпункта 14 пункта 1 статьи 251 НК.

Письмо от 20 декабря 2021 № 03-03-06/1/103799.

Региональное право на дополнение перечня компаний для инвестиционного вычета

Субъекты РФ в дополнение к перечню, установленному на федеральном уровне, вправе определить свой перечень категорий налогоплательщиков, которым не предоставляется право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении тех или иных расходов.

Письмо от 17 декабря 2021 № 03-03-07/103054.

Налоговые споры за 2020

Налог на доходы физических лиц (обязанности налоговых агентов)

Срок владения совместной квартирой

Для каждого из супругов срок владения имуществом, приобретенным в совместную собственность супругов, исчисляется с даты возникновения права собственности на такое имущество у одного из супругов.

При этом изменение режима собственности с совместной на долевую, а также дата перехода доли в таком имуществе в собственность одного из участников долевой собственности от других участников в порядке, предусмотренном законодательством, не изменяет описанный порядок.

Письмо от 2 декабря 2021 № 03-04-05/98024.

Перевод нежилого помещения в жилое и вычет по НДФЛ

Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в случае приобретения жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них. Предоставление имущественного налогового вычета в связи с переводом нежилого помещения в жилое помещение НК не предусмотрено.

Письмо от 7 декабря 2021 № 03-04-09/99383.

НДФЛ для семей с детьми с продажи построенного дома

Положения пункта 2.1 статьи 217 НК разработаны во исполнение пункта 5 перечня поручений Президента по итогам участия Президента в заседании XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» 19 июня 2021 от 15.07.2021 № Пр-1249, предусматривающего освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов, получаемых семьями с двумя и более детьми от продажи жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий.

В этой связи при подготовке соответствующих изменений в НК случаи возникновения права собственности в результате строительства жилого дома не учитывались.

Письмо от 15 декабря 2021 № 03-04-09/102271.

Проценты по вкладу в валюте

При определении налоговой базы с учетом особенностей, предусмотренных статьей 214.2 НК, доходы в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах), номинированным в иностранной валюте, учитываются вне зависимости от размера процентной ставки.

Письмо от 15 декабря 2021 № 03-04-06/102265

Проценты по вкладу после смерти вкладчика с наследника

Доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, начисленных до смерти вкладчика и включенных в состав наследства, не подлежат налогообложению при их получении наследником согласно пункту 18 статьи 217 НК. Представление в налоговый орган сведений, предусмотренных пунктом 4 статьи 214.2 НК, в отношении указанных доходов не требуется.

Письмо от 15 декабря 2021 № 03-04-06/102056.

НДФЛ с купона передачи ценных бумаг

Из обращения следует, что обязательства по выплате дохода в виде купона исполнены передачей ценных бумаг. При этом определена рыночная цена указанных ценных бумаг. В целях определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по доходам в виде купона может быть использована рыночная цена переданных ценных бумаг.

Письмо от 20 декабря 2021 № 03-04-06/103768.

ТОП-10 Налоговых споров за 2021

Вычет на образование детей

В случае если договор на обучение ребенка заключен одним из родителей ребенка (брак расторгнут) и им же произведена оплата за обучение, то в таком случае право на получение социального налогового вычета предоставляется налогоплательщику-родителю, представившему документы, подтверждающие его фактические расходы на обучение ребенка по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Письмо от 17 декабря 2021 № 03-04-05/103087.

Продажа жилого помещения

В соответствии с пунктом 8 статьи 3 указанного Федерального закона действие положений пункта 2.1 статьи 217.1 НК распространяется на доходы, полученные начиная с налогового периода 2021 года. В отношении доходов, полученных от продажи жилого помещения до 1 января 2021 года, положения пункта 2.1 НК не применяются.

Письмо от 24 декабря 2021 № 03-04-05/105741

НДФЛ с компенсации поездки работнику

Если поездка работников для участия в социально значимом спортивном мероприятии признается служебной командировкой в соответствии со статьей 166 Трудового кодекса, к суммам возмещения командировочных расходов работников (оплата стоимости проезда, проживания, суточные) применяются нормы пункта 1 статьи 217 НК.

Письмо от 24 декабря 2021 № 03-04-06/105548.

Получение в дар акций

Облагаемый налогом доход при получении в дар акций определяется исходя из рыночной стоимости полученных в дар акций.

Письмо от 23 декабря 2021 № 03-04-05/105308.

Срок владения квартирой по брачному договору

Минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для супруги, которой указанный объект перешел в единоличную собственность в связи с заключением брачного договора, который впоследствии расторгнут, исчисляется с даты возникновения права совместной собственности на такое имущество до заключения указанного брачного договора.

При этом для второго супруга минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, перешедшего из единоличной собственности одного из супругов в совместную собственность супругов в связи с расторжением брачного договора, исчисляется с даты расторжения указанного брачного договора.

Письмо от 28 декабря 2021 № 03-04-05/106746.

Налоговый вычет при покупке жилья, оплаченного третьим лицом

Закрепляя право на получение имущественного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц в сумме фактически произведенных расходов на приобретение жилого помещения, НК устанавливает, что получают данное право только те налогоплательщики, которые израсходовали собственные денежные средства и приобрели в собственность жилое помещение. Случаи, при которых расходы на приобретение жилого помещения были понесены не самим налогоплательщиком, а третьим лицом, не могут являться основанием для учета налогоплательщиком таких расходов для целей подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК.

В случае приобретения квартиры по договору участия в долевом строительстве в пользу третьего лица положения абзаца восемнадцатого подпункта 2 пункта 2 статьи 220 НК не применяются.

Письмо от 29 декабря 2021 № 03-04-05/107450.

Компенсация расходов вахтовикам

Компенсация расходов на проезд, выплачиваемая организацией своим работникам, выполняющим работы вахтовым методом, от их места жительства до пункта сбора (до места работы) и обратно, которая не является законодательно установленной компенсационной выплатой, не освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.

В случае если наличие пункта сбора при осуществлении организацией деятельности вахтовым методом определяется производственной необходимостью, спецификой работы организации, если по прибытии в место сбора работник обязан соблюдать дисциплину труда, установленную работодателем, оплата работодателем проезда работника от пункта сбора до места выполнения работ в таком случае не приводит к возникновению экономической выгоды, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц.

Письмо от 29 декабря 2021 № 03-03-06/3/107474.

Налоговый вычет на детей: как определять

В случае если у налогоплательщика на обеспечении находится ребенок от совместного брака, а также несовершеннолетние дети супруги от первого брака, проживающие вместе, то при определении применяемого размера стандартного налогового вычета за каждый месяц налогового периода учитывается общее количество детей.

Письмо от 29 декабря 2021 № 03-04-05/107755.

Отчуждение права и минимальный срок владения жильем

В случае если решением суда сделка по отчуждению недвижимого имущества признана недействительной и применены последствия ее недействительности, то минимальный предельный срок владения таким недвижимым имуществом для целей налогообложения исчисляется с даты первичной государственной регистрации на него права собственности.

Письмо от 29 декабря 2021 № 03-04-05/107571.

Практика Конституционного Суда по налогам за 2020

Налог на профессиональный доход (НПД)

Самозанятый водитель

При соблюдении положений Федерального закона № 422-ФЗ физические лица, оказывающие услуги юридическим лицам, в том числе услуги по вождению, вправе применять специальный налоговый режим НПД, если отношения между ними не имеют признаков трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом.

Письмо от 3 декабря 2021 № 03-11-11/98272.

Применение НПД гендиром

Генеральный директор, в том числе учредитель, организации не вправе применять специальный налоговый режим НПД в отношении оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества данной организации, в случае если указанное лицо состоит с ней (или состояло на протяжении двух последних лет) в трудовых отношениях в соответствии с трудовым законодательством.

Письмо от 9 декабря 2021 № 03-11-11/100254

Договор займа: НПД или НДФЛ

Взаимоотношения по договорам займа признаков оказания услуг не имеют и, как следствие, доход, полученный в виде процентов по договорам займа, не признается объектом налогообложения НПД.

Письмо от 24 декабря 2021 № 03-04-05/105745.

Налог на имущество

Инвестиционное имущество

Остаточная стоимость объекта недвижимого имущества, учтенного в качестве инвестиционного имущества, для целей исчисления среднегодовой стоимости имущества должна определяться арендодателем в той оценке, как она отражена в регистре бухгалтерского учета инвестиционного имущества на соответствующие даты, то есть как чистая стоимость инвестиции в аренду (договорная цена), уменьшенная на величину фактически полученных арендных платежей, с учетом иных особенностей, установленных пунктами 32 - 40 Стандарта.

Письмо от 14 декабря 2021 № 03-05-05-01/101642.

Комментарий к практике Верховного Суда РФ за 2020

Страховые взносы

Доходы IT-компании для применения льготы

ИТ-организация с целью применения указанных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и пониженных тарифов страховых взносов в необходимой доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий вправе учесть:

доходы от предоставления прав использования программного обеспечения по лицензионному договору только в случае, если программное обеспечение разработано самой организацией;

доходы от оказания услуг (выполнения работ) по адаптации и модификации программного обеспечения как собственной разработки, так и в случае, если право на данное программное обеспечение принадлежит заказчику.

Письмо от 3 декабря 2021 № 03-03-07/98341.

Страховые взносы адвоката

Определяемого в целях уплаты страховых взносов дохода плательщика, уплачивающего НДФЛ, в частности адвоката, то исходя из подпункта 1 пункта 9 статьи 430 НК он учитывается в части дохода от профессиональной деятельности и, принимая во внимание взаимосвязанные положения статей 210, 221 и 227 НК, уменьшается только на сумму профессиональных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 221 НК.

Налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 220.2 НК, при определении плательщиком своего дохода в целях уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не применяются, поскольку не связаны с его извлечением в рамках профессиональной деятельности.

Письмо от 9 декабря 2021 № 03-15-05/100227.

Взносы со стоимости подарка работнику

В случае передачи подарка работнику по договору дарения у организации объекта обложения страховыми взносами на основании пункта 4 статьи 420 НК не возникает. Порядок передачи подарков работникам, в том числе новогодних подарков для их детей, по нашему мнению, может быть установлен локальным актом организации (коллективным договором, приказом и т. п.).

Письмо от 8 декабря 2021 № 03-15-05/99665.

Взносы с выплат военным

Все выплаты, производимые предприятием, осуществляющим деятельность в интересах обороны страны и безопасности государства, в пользу военнослужащих, с которыми заключены трудовые договоры без приостановления им военной службы, не подлежат обложению страховыми взносами на основании вышеприведенного подпункта 14 пункта 1 статьи 422 НК.

Письмо от 30 декабря 2021 № 03-15-06/108194.

Дайджест налоговых новостей за январь 2022

УСН

Адвокат на упрощенке: быть или не быть

Адвокаты не вправе применять УСН.

Письмо от 1 декабря 2021 № 03-11-11/97416.

Покупка недвижимости до регистрации ИП

При исчислении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, индивидуальный предприниматель не вправе учесть расходы на приобретение недвижимого имущества, осуществленные им как физическим лицом до государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

При продаже физическим лицом недвижимого имущества вне рамок осуществления предпринимательской деятельности полученный доход подлежит налогообложению в порядке, установленном главой 23 НК.

Письмо от 8 декабря 2021 № 03-11-11/99609.

УСН с кешбэк от банка

Учитывая, что суммы "кешбэка", полученные от банка на расчетный счет индивидуального предпринимателя, не предусмотрены в статье 251 НК, на основании статьи 250 НК указанные суммы учитываются при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, в составе внереализационных доходов налогоплательщика.

Письмо от 9 декабря 2021 № 03-11-11/100176.

Переход с ЕНВД на УСН

Индивидуальные предприниматели, применявшие в 2020 году ЕНВД и перешедшие в 2021 году на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, при изменении с 1 января 2022 года объекта налогообложения на доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе учесть произведенные в период применения ЕНВД расходы по оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, по мере реализации указанных товаров и при условии их соответствия критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК.

При этом расходы, непосредственно связанные с реализацией товаров, приобретенных для дальнейшей реализации в период применения ЕНВД, произведенные в 2021 году в период применения УСН с объектом налогообложения в виде доходов, при переходе с 1 января 2022 года на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, не учитываются.

Письмо от 20 декабря 2021 № 03-11-11/103656.

УСН с облигаций

Облигации, приобретенные с целью их дальнейшей реализации, признаются для целей налогообложения товаром. Соответственно, доходы от реализации облигаций учитываются в составе доходов от реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщика.

При предъявлении налогоплательщиком облигаций к погашению в доходы при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, включается сумма процентов, полученная по указанным облигациям. Указанные доходы в целях пункта 4 статьи 346.13 НК налогоплательщиком не учитываются.

Письмо от 29 декабря 2021 № 03-11-06/2/107362.

ЕСХН

Выручка от реализации продукции, произведенной собственными силами из покупного дикорастущего сырья, включая продукцию первичной переработки, произведенную из него, при расчете вышеуказанного процентного соотношения в состав доходов от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции не включается. Указанная сумма выручки в данном случае должна включаться в состав общего дохода от реализации товаров (работ, услуг).

Письмо от 22 декабря 2021 № 03-11-06/1/104840.

Патент

ПСН при интернет-торговли

В отношении реализации товаров, в том числе заказанных с использованием сети интернет, осуществляемой через магазин или иной объект стационарной торговой сети, применяется ПСН на основании подпунктов 45 и 46 пункта 2 статьи 346.43 НК.

Письмо от 1 декабря 2021 № 03-11-11/97432.

Вознаграждение от банка

Полученная индивидуальным предпринимателем сумма вознаграждения от банка за объемы розничных продаж в кредит, предоставленный банком, в составе доходов в целях применения ПСН не учитывается, а подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 НК.

Письмо от 1 декабря 2021 № 03-11-11/97566

ПСН и общественное питание

В отношении услуг общественного питания, оказываемых с использованием объекта организации общественного питания по заказам физических лиц или организаций, ПСН применяется при соблюдении ограничений, предусмотренных главой 26.5 НК.

Письмо от 24 декабря 2021 № 03-11-11/105904.

Сдача в аренду нежилого помещения: ПСН или НДФЛ

Применение ПСН в отношении предпринимательской деятельности по сдаче в аренду нежилых помещений, полученных индивидуальным предпринимателем по договору безвозмездного пользования, НК не предусмотрено.

Письмо от 28 декабря 2021 № 03-11-11/106970.

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