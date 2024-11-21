Как проверить сотрудника при приеме на работу: чек лист для работодателя

Во-первых, проверять нужно кандидатов на руководящие должности, так как от человека, который возглавляет компанию или занимает иную весомую должность, зависит финансовое состояние компании и ее репутация в деловых кругах.

Во-вторых, для отдельных должностей предъявляются особые требования. Поэтому задача работодателя — удостовериться в том что кандидат подходит под эти нормы. Например, у водителя грузовика должно быть водительское удостоверение с соответствующей категорией.

В-третьих, проверять следует и обычных сотрудников. Так компания сможет обезопасить себя от недостач и хищений на рабочих местах, которые часто вызваны неприятностями или незаконными поступками в обычной жизни.