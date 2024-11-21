Как проверить сотрудника при приеме на работу: чек лист для работодателя

Каких сотрудников нужно проверять при приеме на работу
Во-первых, проверять нужно кандидатов на руководящие должности, так как от человека, который возглавляет компанию или занимает иную весомую должность, зависит финансовое состояние компании и ее репутация в деловых кругах.
Во-вторых, для отдельных должностей предъявляются особые требования. Поэтому задача работодателя — удостовериться в том что кандидат подходит под эти нормы. Например, у водителя грузовика должно быть водительское удостоверение с соответствующей категорией.
В-третьих, проверять следует и обычных сотрудников. Так компания сможет обезопасить себя от недостач и хищений на рабочих местах, которые часто вызваны неприятностями или незаконными поступками в обычной жизни.
Какие проверки нужно проводить
При трудоустройстве HR запрашивает у сотрудника документы: паспорт, документ об образовании, трудовую книжку и военный билет. Задача HRа — удостовериться в подлинности документов, но сделать это сложно, особенно, когда речь идет о трудоустройстве удаленщика по сканам. Да и в бумажном документе не всегда можно разглядеть подделку.
В помощь HRам — сайт МВД и онлайн-платформа ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС. Достаточно вбить в поисковик фамилию, имя, отчество и паспортные данные соискателя и вы сможете узнать действительность его паспорта и другие факты о нем.
Состав проверок и запрашиваемых сведений зависит от категории и должности работника.
Руководители
Проверьте своего будущего руководителя, чтобы избежать проблем и не рисковать деньгами и имиджем компании:
На «массовость». Источник — ФНС. Если человек руководит пятью и более компаниями, это может быть признаком «массовика», который использует фирмы для легализации доходов, полученных преступным путем. Для компании — это риск оказаться в числе неблагонадежных, потеря партнеров и пристальное внимание со стороны ФНС и банков в части 115-ФЗ.
На банкротство. Источник — Федеральный реестр сведений о банкротстве. Человек, который прошел процедуру банкротства, не вправе занимать руководящие должности в течение трех лет (ч. 3 ст. 213.30 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).
На дисквалификацию. Источник — ФНС. Если заключить трудовой договор на должность руководителя с дисквалифицированным лицом, компании грозит штраф 100 тыс. рублей (ст. 14.23 КоАП). С одной стороны — работодатель, чей руководитель был дисквалифицирован обязан внести эту информацию в его трудовую книжку. С другой — недобросовестное дисквалифицированное лицо может «потерять» трудовую. А причин для дисквалификации много: от предоставления ложных сведений в ФНС до нарушения трудового законодательства. Поэтому, если компания не хочет получить проблемы, дисквалифицированное лицо в качестве топ-менеджера лучше избегать.
На наличие собственного бизнеса. Источник — ФНС. Страшен не факт наличия бизнеса, а его сфера деятельности. Риск, во-первых, в том, что при пересечении интересов, бизнес руководителя может составить конкуренцию компании. А, во-вторых, в том, что доступ в корпоративной тайне может быть использован в личных целях.
Рядовые сотрудники
Чтобы избежать неприятных сюрпризов с обычными работниками, проверяйте их по следующим направлениям:
На соблюдение финансовой дисциплины. Проверьте сотрудников на долги у судебных приставов, просроченные штрафы ГИБДД и наличие отрицательной кредитной истории. Это может быть сигналом о несерьезном отношении к финансам, что может отразиться на работе, вплоть до недостач и хищений. Чтобы проверить отношение соискателя к деньгам придется покопаться в базах ФССП, Госавтоинспекции и Федерального реестра сведений о банкротстве.
На «экстремизм» и нахождение в розыске за совершенные преступления. Источники информации — Росфинмониторинг, базы МВД и Интерпола.
Проверьте, не находится ли человек в списках экстремистов или террористов и разыскиваемых лиц, причастных к совершению преступлений. Так вы обезопасите компанию, ее работников от коллеги, причастного к мошенничествам, убийствам, терроризму и экстремизму.
Сервис быстрой проверки физических лиц
Проверка граждан по открытым базам данных: МВД, ФМС, ФНС, ФССП, ГИС ГМП, ФНП, ЕФРСБ, ГИБДД и других государственных органов. Отчет о проверке формируется автоматически, достаточно заполнить форму
Представители отдельных профессий
Представителей отдельных профессий следует проверять дополнительно:
На судимость. Это относится к сотрудникам, которые работают с материальными ценностями или имеют доступ к конфиденциальной информации, а также работают с несовершеннолетними. Например, нельзя принимать на работу воспитателя в детский сад или медсестру в детскую поликлинику при наличии у них снятой или погашенной судимости (ст. 351.1 ТК). Для проверки на судимость запросите у сотрудника справку с Госуслуг.
На наличие клиентской базы с предыдущего места работы. В официальных источниках такую информацию не найти. Как правило, соискатель указывает это в резюме или сообщает в личной беседе. С одной стороны новый работник со своими клиентами — это хорошо, но с другой стороны — клиенты уйдут вслед за ним, когда работник решит перейти на работу в конкурирующую компанию. Поэтому работодателю нужно решить, какой вариант его устроит больше.
На наличие и действительность водительского удостоверения. Источник — ГАИ. Это относится к водителям, водителям-экспедиторам, курьерам-водителям и прочим. Нанимателю важно проверить наличие нужной категории в водительском удостоверении, а также чтобы водитель не оказался лишен права вождения автомобиля. Особенно, если речь идет о пассажирских перевозках. Выпуск на рейс «лишенца» — риск проблем с ГИБДД.
Как проверить сотрудника: чек-лист
Экстремизм и терроризм — сайт Росфинмониторинга.
Судимость — справка с Госуслуг.
Проверка водителя — сайт ГАИ.
Штрафы за нарушение ПДД — сайт ГАИ.
«Массовость», дисквалификация, наличие собственного бизнеса руководителя. — сайт ФНС.
Банкротство — сайт ЕФРСБ.
Сервисов по поиску информации о людях много, и HRу придется потратить время, чтобы получить достоверные сведения о соискателе. При этом сохраняется риск того, что нелицеприятная информация о кандидате появится в государственных базах данных и реестрах уже после его трудоустройства в организацию, и без повторных запросов работодатель ничего не узнает. А повторные проверки мало кто проводит.
Платформа ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС упрощает сбор информации о сотрудниках: достаточно один раз заполнить форму поиска и сервис сформирует отчет с данными из всех открытых государственных баз с возможностью получать информацию об изменении.
Проверка физлиц работает просто:
Сформируйте запрос на проверку — введите ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта.
Поиск в источниках — мы запрашиваем сведения из официальных источников.
Формирование отчета — вы сможете посмотреть готовый отчет в личном кабинете сервиса.
Сервис быстрой проверки физических лиц
Проверка граждан по открытым базам данных: МВД, ФМС, ФНС, ФССП, ГИС ГМП, ФНП, ЕФРСБ, ГИБДД и других государственных органов. Отчет о проверке формируется автоматически, достаточно заполнить форму
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Комментарии1
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