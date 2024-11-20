За советы таролога при собеседовании хотят штрафовать на 5 млн рублей

Если организация отказала кандидату в трудоустройстве на основании прогноза таролога, то ей придется заплатить штраф. С таким предложением выступил депутат Госдумы.

Депутат Андрей Свинцов предложил штрафовать компании, которые отказывают кандидатам из-за рекомендаций тарологов. Юридические лица заплатят 5 млн, а должностные — 500 тыс. рублей.

На сайтах по подбору персонала начали появляться вакансии для HR-тарологов. Их задача — выбирать будущих сотрудников. Подобные объявления публикуют от компании X5 Group, которая владеет торговым сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Консультант по картам Таро также понадобился казанскому футбольному клубу «Сокол». Об этом пишет RG.RU.

Также Андрей Свинцов планирует внести в Госдуму законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Документ уже в финальной стадии. Инициативу поддержали в Российской академии наук.