За советы таролога при собеседовании хотят штрафовать на 5 млн рублей

Депутат Андрей Свинцов предложил штрафовать компании, которые отказывают кандидатам из-за рекомендаций тарологов. Юридические лица заплатят 5 млн, а должностные — 500 тыс. рублей.
На сайтах по подбору персонала начали появляться вакансии для HR-тарологов. Их задача — выбирать будущих сотрудников. Подобные объявления публикуют от компании X5 Group, которая владеет торговым сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик». Консультант по картам Таро также понадобился казанскому футбольному клубу «Сокол». Об этом пишет RG.RU.
Также Андрей Свинцов планирует внести в Госдуму законопроект о запрете рекламы услуг тарологов. Документ уже в финальной стадии. Инициативу поддержали в Российской академии наук.
Комментарии5
Т.е. центральное телевидение не хочет терпеть конкурентов в облапошивании народа.
Не, депутат от ЛДПР пиарится.
а если отказали без таролога? То нормально?
Неужели есть такие предприятия, которые официально под протокол так и говорят "мы тут посоветовались с бабушкой Агафьей или знакомым провидцем и он нам сказал вас не брать, поэтому мы Вас не возьмём на работу" ?
Точно в таких же условиях, действительно посоветовавшись там же, нельзя просто и коротко сказать "нет, мы нашли более подходящую кандидатуру" , так ума не хватает сказать?
может он гадает не на то какого футболиста брать или не брать в команду, а стоит ли вообще команде ехать на какой-то планируемый матч?
За это тоже оштрафуют?