Как проверять сотрудников после принятия новых законов

Как все мы знаем, Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении ответственности за незаконное использование, передачу, сбор и хранение персональных данных. Теперь, всем нарушившим данный закон грозит уголовная ответственность со сроком заключения до десяти лет.

По данным портала «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС», 76% российских организаций проверяют соискателей при трудоустройстве по различным базам данных. Такие проверки могут включать в себя поиск информации о проблемах с законом, банкротстве, долгах у судебных приставов и кредитной истории кандидата.

Использование незаконных баз данных и несоблюдение законодательства о защите персональных данных может привести к юридическим проблемам для компаний. Поэтому важно проводить проверки в соответствии с законодательством РФ и получать согласие соискателя на обработку его персональных данных.

В соответствии действующей редакцией Кодекса об административных правонарушениях за обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством в области персональных данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, за исключением случаев, установленных ч. 2 ст. 13.11 КоАП, ст. 17.13 КоАП, если указанные действия не содержат уголовно-наказуемого деяния, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 13.11 КоАП.

Часто при проверке используются «серые» базы данных или телеграмм-каналы. Теперь за такие проверки введена уголовная ответственность по ст. 272.1 Уголовного кодекса.

Как законно проверять потенциальных сотрудников с соблюдением законодательства:

1. До проведения проверки необходимо взять письменное согласие кандидата на обработку персональных данных.

2. Защитить данные (если обрабатываете во внутренней автоматизированной системе), ограничить доступ к ним.

3. Проверить по государственным источникам. При проверке необходимо использовать только законные открытые реестры данных: Реестр банкротств, ФССП, розыск по базе МВД и т.д.

Например, можно в судах Общей юрисдикции найти административные и уголовные дела, но из-за того что поиск осуществляется по ФИО он будет не точным.

4. Если сотрудник предоставил свои паспортные данные (до трудоустройства он не обязан это делать), на сайте ФНС можно получить его ИНН и проверить возможную предпринимательскую деятельность.

5. Составить отчет о проверке (с соблюдением 152-ФЗ).

Можно использовать информационные платформы, работающие онлайн с государственными источниками и быстро формирующими отчет по проверяемым физическим лицам.

Особенно отметим, что категорически нельзя на основании полученных при проверке данных, отказывать кандидату в трудоустройстве.

Согласно статье 64 ТК «Гарантии при заключении трудового договора», отказ должен быть обоснован и связан с деловыми качествами. За необоснованный отказ также предусмотрено два вида ответственности — административная статья 5.27 Кодекса об административных правонарушениях или уголовная статья 144.1, 145 УК.

ВАЖНО: при использовании автоматизированных сервисов, в согласии должен быть пункт о передачи данных третьим лицам. Обязательно должно быть отражена и выполняться цель сбора обработки персональных данных.

Ужесточение законодательства потребует от компаний пересмотра и обновления процедур проверки кандидатов. Важно провести аудит текущих процессов и убедиться в их соответствии новым требованиям.

Для обеспечения законности и этичности проверок необходимо:

исключить использование незаконных баз данных;

внедрить четкие инструкции, соответствующие актуальным законам РФ;

систематизировать процесс проверок.

Такой подход поможет компаниям избежать юридических проблем и поддерживать репутацию надежного работодателя.

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