Что делать если банк отказал компании в проведении операции

Что может сделать компания

1. Запросить мотивированный отказ

Первое, что необходимо сделать — запросить у банка официальное уведомление об отказе с подробным обоснованием . Закон требует, чтобы банк указал причины приостановления или отказа в операции. Без этого обоснования действия банка могут быть признаны незаконными.

2. Предоставить пояснения и документы

Чем полнее и прозрачнее будет представленная информация, тем выше шансы на пересмотр решения банка. Рекомендуем отчет по форме ФНС портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС .

3. Обратиться в службу финансового мониторинга банка

В каждом банке есть подразделение по противодействию отмыванию денег. Рекомендуется установить контакт с ее представителями — они принимают решение о блокировке операций.

4. Подать обращение в Центральный банк

Если банк отказывает без достаточных оснований или затягивает рассмотрение, компания вправе подать жалобу в Банк России. Это можно сделать через официальный сайт ЦБ. При наличии нарушений регулятор может обязать банк пересмотреть свое решение.

Важно: после блокировок зачастую компаниям присваивают средний (желтый) рейтинг от ЦБ (уже более 350 000 компаний РФ получили данный рейтинг).