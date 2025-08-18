Что делать если банк отказал компании в проведении операции

Важно понимать, что банк вправе отказать в проведении операции, руководствуясь требованиями закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Однако у компании есть определенные права и действия, которые можно предпринять в такой ситуации.
Почему банк может отказать в операции
Согласно закону №115-ФЗ, банки обязаны выявлять и предотвращать операции, подозреваемые в отмывании денег или финансировании терроризма. Банковские системы мониторинга автоматически анализируют транзакции по множеству критериев: сумма, частота, контрагенты, характер деятельности, отклонение от обычной деловой практики и другие. Если операция попадает под «красные флаги», банк может приостановить ее исполнение или отказать в проведении. Также отметим, что по практике налоговые органы сразу проявят интерес к компании, совершающей такие платежи.
Типичные причины отказа проведения операции банком:
Подозрительный платеж на физическое лицо.
Контрагент со средним (желтый) или высоким (красный) риском согласно данным ЦБ (поможет определить ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС).
Несоответствие заявленной деятельности компании.
Операции с компаниями из сомнительных отраслей (строительство, перевозки, торговля, услуги).
При этом банк обязан уведомить клиента об отказе в письменной форме (в том числе в электронной) с указанием оснований. Согласно закону №115-ФЗ, банк может приостановить операцию на срок до 30 рабочих дней для проведения дополнительной проверки.
Что может сделать компания
1. Запросить мотивированный отказ
Первое, что необходимо сделать — запросить у банка официальное уведомление об отказе с подробным обоснованием. Закон требует, чтобы банк указал причины приостановления или отказа в операции. Без этого обоснования действия банка могут быть признаны незаконными.
2. Предоставить пояснения и документы
Если операция легитимна, компания должна направить в банк:
Пояснительную записку с описанием экономической цели операции.
Договор с контрагентом.
Акт выполненных работ, накладные, УПД.
Подтверждение хозяйственной необходимости (например, выписки из реестра закупок, коммерческие предложения).
Информацию о контрагенте (ИНН, ОГРН, сайт, реквизиты, выписка из ЕГРЮЛ).
Чем полнее и прозрачнее будет представленная информация, тем выше шансы на пересмотр решения банка. Рекомендуем отчет по форме ФНС портала ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.
3. Обратиться в службу финансового мониторинга банка
В каждом банке есть подразделение по противодействию отмыванию денег. Рекомендуется установить контакт с ее представителями — они принимают решение о блокировке операций.
4. Подать обращение в Центральный банк
Если банк отказывает без достаточных оснований или затягивает рассмотрение, компания вправе подать жалобу в Банк России. Это можно сделать через официальный сайт ЦБ. При наличии нарушений регулятор может обязать банк пересмотреть свое решение.
Важно: после блокировок зачастую компаниям присваивают средний (желтый) рейтинг от ЦБ (уже более 350 000 компаний РФ получили данный рейтинг).
Это значит, все платежи таких компаний будут проходить повышенный контроль. Средний уровень риска, имеют организации, которые были замечены в проведении подозрительных операций, наряду с нормальными. Налоговые органы будут пристально отслеживать деятельность таких компаний.
Как не получить желтый (или красный) уровень риска от ЦБ
Не участвовать в сомнительных «схемах» по выводу денежных средств.
Платить Физическим лицам только законные платежи.
Не платить на компании имеющие желтый или красный рейтинг ЦБ.
Важные аспекты соблюдения 115-ФЗ
Компаниям необходимо самостоятельно следовать принципам закона №115-ФЗ:
Вести прозрачную бухгалтерию.
Хранить документы, подтверждающие происхождение средств.
Проводить внутренний контроль за контрагентами (проверка на благонадежность).
Не участвовать в схемах с «однодневками» или подставными фирмами, физическими лицами или ИП.
Соблюдение этих мер снижает риск блокировок и упрощает взаимодействие с банком.
Заключение
Отказ банка в проведении операции — не приговор, а сигнал к необходимости проверки прозрачности бизнес-процессов. Важно действовать оперативно, профессионально и в рамках закона. Компания имеет право на объяснение, на предоставление доказательств легитимности операции и на защиту своих интересов, в том числе через регулятора. Главное — сохранять деловую переписку, документировать все действия и не игнорировать требования банка. В условиях ужесточения финансового контроля, прозрачность и готовность к диалогу с банком становятся ключевыми факторами стабильной работы компании.
