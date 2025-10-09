Ужесточаются проверки ФНС. Как обосновать выбор контрагента: руководство для бухгалтера в 2026 году

Что такое «должная осмотрительность» и почему она важна
Под должной осмотрительностью понимается обязанность налогоплательщика провести проверку контрагента до заключения сделки и зафиксировать результаты этой проверки в документах. Налоговые органы ожидают, что выбор партнера был основан на объективных данных, а не произвольным или формальным.
Этот принцип закреплен в постановлении Пленума ВС от 14 мая 2020 года, где подчеркнута необходимость учитывать степень осмотрительности при оценке обоснованности налоговой выгоды. Кроме того, в письме ФНС от 10 марта 2021 года № БВ-4-7/3060 прямо указано: организация должна не только проверить контрагента, но и оформить отчет, подтверждающий обоснованность выбора.
Как правильно обосновать выбор контрагента
Чтобы соответствовать требованиям налоговых органов, рекомендуется выполнить следующие шаги:
Сформируйте перечень возможных поставщиков — изучите рынок и соберите информацию о нескольких потенциальных партнерах.
Сравните коммерческие условия — проанализируйте цены, сроки поставки, качество услуг и другие параметры.
Зафиксируйте решение документально — согласно письму ФНС от 23 марта 2017 года № ЕД-5-9/547, выбор должен быть подтвержден объективными данными и оформлен в виде внутреннего документа (например, служебной записки или протокола).
Проявите коммерческую осмотрительность — в соответствии со статьей 54.1 НК, необходимо убедиться в надежности контрагента до заключения договора.
Какие проверки стоит провести перед сотрудничеством
После отбора подходящего контрагента важно убедиться в его добросовестности. Это поможет избежать рисков, связанных с фирмами-«однодневками», банкротами или участниками схем ухода от налогов. Рекомендуется проверить:
Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — актуальные реквизиты, состав руководства, юридический адрес, статус компании.
Данные реестров ФНС — наличие признаков массовости (массовый адрес или директор), недостоверность сведений.
Реестр ЦБ — компания не должна иметь средний или высокий риски
Наличие признаков фирмы-однодневки — отсутствие активов, штата, реальной деятельности.
Реестр банкротств — чтобы убедиться, что контрагент не находится в процедуре несостоятельности.
Финансовую устойчивость — анализ бухгалтерской отчетности и платежеспособности.
Наличие ресурсов для выполнения обязательств — сотрудники, оборудование, офис и т.д.
Репутационные риски — судебные разбирательства, исполнительные производства, задолженности.
Проверку можно провести самостоятельно через официальные источники:
ЕГРЮЛ / ЕГРИП на сайте ФНС.
Сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС.
Банк данных исполнительных производств (ФССП).
Картотека арбитражных дел.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС).
Росстат, Роспатент, Единый реестр проверок.
Поисковые системы (например, Яндекс) для дополнительного анализа.
Автоматизация проверки: как сэкономить время
Ручной сбор и анализ данных может занять много времени. Современные сервисы позволяют автоматизировать этот процесс. Например, на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС можно сформировать «Отчет по форме ФНС», который:
Составляется на основе официальных источников.
Подбирает круг возможных поставщиков и выбирает нужного вам.
Соответствует требованиям законодательства и разъяснений ФНС.
Включает полную информацию о контрагенте:
данные из ЕГРЮЛ;
сведения из специальных реестров ФНС;
признаки фиктивности или массовости;
статус в реестре банкротств;
финансовую устойчивость;
наличие активов и персонала;
судебную и исполнительную историю.
Такой отчет может быть распечатан и подписан — он принимается налоговыми органами в качестве доказательства проявления должной осмотрительности.
На что обратить особое внимание
Проверяйте контрагента до заключения сделки. Информация из реестров на момент подписания договора — ключевое доказательство вашей осмотрительности.
Используйте возможность ретроспективной проверки. Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС позволяет получить отчет на любую дату в прошлом — это особенно полезно при подготовке к выездной проверке.
Официальный отчет — весомый аргумент. Подписанный документ с портала признается ФНС как подтверждение добросовестности выбора контрагента.
Заключение
Обоснование выбора контрагента — это не формальность, а важный элемент налоговой безопасности. Грамотная проверка и документальное подтверждение осмотрительности помогут избежать доначислений, штрафов и споров с ФНС. Используйте специализированные инструменты, такие как ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, чтобы снизить риски, сэкономить время и обеспечить юридическую защиту вашей компании.
