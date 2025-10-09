Ужесточаются проверки ФНС. Как обосновать выбор контрагента: руководство для бухгалтера в 2026 году

Автоматизация проверки: как сэкономить время

Ручной сбор и анализ данных может занять много времени. Современные сервисы позволяют автоматизировать этот процесс. Например, на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС можно сформировать «Отчет по форме ФНС», который:

Составляется на основе официальных источников.

Подбирает круг возможных поставщиков и выбирает нужного вам.

Соответствует требованиям законодательства и разъяснений ФНС.

Включает полную информацию о контрагенте: данные из ЕГРЮЛ; сведения из специальных реестров ФНС; признаки фиктивности или массовости; статус в реестре банкротств; финансовую устойчивость; наличие активов и персонала; судебную и исполнительную историю.



Такой отчет может быть распечатан и подписан — он принимается налоговыми органами в качестве доказательства проявления должной осмотрительности.