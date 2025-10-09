ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Ужесточаются проверки ФНС. Как обосновать выбор контрагента: руководство для бухгалтера в 2026 году

В ходе любой налоговой проверки инспекторы ФНС всегда запрашивают доказательства того, что компания осознанно и ответственно выбрала своего контрагента. Поэтому, учитывая усиленный контроль со стороны налоговых органов, важно заранее подготовить документальное обоснование выбора партнера по сделке. Это не только снизит риски претензий со стороны ФНС, но и защитит бизнес от последствий сотрудничества с недобросовестными организациями. Рассмотрим, как правильно подойти к этому вопросу.

Что такое «должная осмотрительность» и почему она важна

Под должной осмотрительностью понимается обязанность налогоплательщика провести проверку контрагента до заключения сделки и зафиксировать результаты этой проверки в документах. Налоговые органы ожидают, что выбор партнера был основан на объективных данных, а не произвольным или формальным.

Этот принцип закреплен в постановлении Пленума ВС от 14 мая 2020 года, где подчеркнута необходимость учитывать степень осмотрительности при оценке обоснованности налоговой выгоды. Кроме того, в письме ФНС от 10 марта 2021 года № БВ-4-7/3060 прямо указано: организация должна не только проверить контрагента, но и оформить отчет, подтверждающий обоснованность выбора.

Как правильно обосновать выбор контрагента

Чтобы соответствовать требованиям налоговых органов, рекомендуется выполнить следующие шаги:

  • Сформируйте перечень возможных поставщиков — изучите рынок и соберите информацию о нескольких потенциальных партнерах.

  • Сравните коммерческие условия — проанализируйте цены, сроки поставки, качество услуг и другие параметры.

  • Зафиксируйте решение документально — согласно письму ФНС от 23 марта 2017 года № ЕД-5-9/547, выбор должен быть подтвержден объективными данными и оформлен в виде внутреннего документа (например, служебной записки или протокола).

  • Проявите коммерческую осмотрительность — в соответствии со статьей 54.1 НК, необходимо убедиться в надежности контрагента до заключения договора.

Какие проверки стоит провести перед сотрудничеством

После отбора подходящего контрагента важно убедиться в его добросовестности. Это поможет избежать рисков, связанных с фирмами-«однодневками», банкротами или участниками схем ухода от налогов. Рекомендуется проверить:

  • Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП — актуальные реквизиты, состав руководства, юридический адрес, статус компании.

  • Данные реестров ФНС — наличие признаков массовости (массовый адрес или директор), недостоверность сведений.

  • Реестр ЦБ — компания не должна иметь средний или высокий риски 

  • Наличие признаков фирмы-однодневки — отсутствие активов, штата, реальной деятельности.

  • Реестр банкротств — чтобы убедиться, что контрагент не находится в процедуре несостоятельности.

  • Финансовую устойчивость — анализ бухгалтерской отчетности и платежеспособности.

  • Наличие ресурсов для выполнения обязательств — сотрудники, оборудование, офис и т.д.

  • Репутационные риски — судебные разбирательства, исполнительные производства, задолженности.

Где искать информацию

Проверку можно провести самостоятельно через официальные источники:

  • ЕГРЮЛ / ЕГРИП на сайте ФНС.

  • Сервис «Прозрачный бизнес» от ФНС.

  • Банк данных исполнительных производств (ФССП).

  • Картотека арбитражных дел.

  • Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

  • Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС).

  • Росстат, Роспатент, Единый реестр проверок.

  • Поисковые системы (например, Яндекс) для дополнительного анализа.

Автоматизация проверки: как сэкономить время

Ручной сбор и анализ данных может занять много времени. Современные сервисы позволяют автоматизировать этот процесс. Например, на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС можно сформировать «Отчет по форме ФНС», который:

  • Составляется на основе официальных источников.

  • Подбирает круг возможных поставщиков и выбирает нужного вам.

  • Соответствует требованиям законодательства и разъяснений ФНС.

  • Включает полную информацию о контрагенте:

    • данные из ЕГРЮЛ;

    • сведения из специальных реестров ФНС;

    • признаки фиктивности или массовости;

    • статус в реестре банкротств;

    • финансовую устойчивость;

    • наличие активов и персонала;

    • судебную и исполнительную историю.

Такой отчет может быть распечатан и подписан — он принимается налоговыми органами в качестве доказательства проявления должной осмотрительности.

Важно: отчет можно сформировать задним числом на любую дату!!!! Это пригодится когда вы не собрали документы вовремя.

На что обратить особое внимание

  1. Проверяйте контрагента до заключения сделки. Информация из реестров на момент подписания договора — ключевое доказательство вашей осмотрительности.

  2. Используйте возможность ретроспективной проверки. Портал ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС позволяет получить отчет на любую дату в прошлом — это особенно полезно при подготовке к выездной проверке.

  3. Официальный отчетвесомый аргумент. Подписанный документ с портала признается ФНС как подтверждение добросовестности выбора контрагента.

Заключение

Обоснование выбора контрагента — это не формальность, а важный элемент налоговой безопасности. Грамотная проверка и документальное подтверждение осмотрительности помогут избежать доначислений, штрафов и споров с ФНС. Используйте специализированные инструменты, такие как ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, чтобы снизить риски, сэкономить время и обеспечить юридическую защиту вашей компании.

