Банк России уже оценил риск вашего поставщика. Посмотреть можно и нужно до сделки

В деловой практике существует устойчивый миф о том, что оценка надежности контрагента — это сложная аналитическая задача, требующая привлечения дорогих консалтинговых агентств или разработки собственных скоринговых моделей. Руководители отделов закупок, финансовые директора и собственники бизнеса часто тратят недели на сбор разрозненных справок, пытаясь составить представление о будущем партнере. Однако реальность такова, что ключевой регулятор страны — Банк России — уже провел эту работу за вас.
Центральный банк Российской Федерации обладает эксклюзивным доступом к массивам данных, которые недоступны ни одному частному аналитическому агентству. Через систему межбанковского взаимодействия, механизмы финансового мониторинга в рамках 115-ФЗ и данные, поступающие от кредитных организаций, ЦБ РФ формирует детальную картину рисков по каждому юридическому лицу, участвующему в экономическом обороте. Эта оценка не является субъективным мнением или прогнозом — это фиксация фактического финансового поведения компании в банковской системе.
Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) ЦБ РФ делит все организации РФ (как компании, так и индивидуальных предпринимателей) на три зоны риска: низкий (зеленый), средний (желтый) и высокий (красный).
К зеленой категории относятся организации с низким уровнем риска, которые ведут реальную деятельность и не участвуют в сомнительных (подозрительных) операциях. Банки не могут отказать им в открытии счета и проведении операций.
К желтой категории относятся организации со средним уровнем риска, которые были замечены в проведении подозрительных операций наряду с обычными. Банки могут блокировать подозрительные операции таких компаний.
К красной категории относятся организации, которые практически не могут проводить операции, за исключением уплаты налогов, сборов и выплаты заработной платы сотрудникам. Их счета могут быть заблокированы обслуживающим банком.
Для чего нужно проверять уровень риска от ЦБ РФ?
Если вы сотрудничаете с организацией, имеющей средний или высокий уровень риска, автоматически понижается рейтинг вашей организации.
Платеж в адрес организации с высоким риском может быть заблокирован, а вернуть деньги будет сложно.
Взаимодействие с организациями, имеющими средний или высокий риск, несет финансовые и налоговые угрозы.
Проверить наличие красного уровня риска (таких организаций около 15 000) можно непосредственно на сайте ЦБ РФ. Проверить средний уровень риска (таких организаций более 300 000) можно через порталы-агрегаторы для аналитики контрагентов (например, ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС).
Что такое «риск ЦБ РФ» и почему ему стоит доверять?
Когда мы говорим об оценке риска со стороны Центрального банка, речь идет не о гипотетических моделях, а о жестких критериях, основанных на реальных транзакциях. Банк России видит, как компания взаимодействует с финансовой системой:
Есть ли в ее операциях признаки, характерные для фирм-однодневок или схем по отмыванию доходов;
Как часто ее счета блокируются или ограничиваются банками-корреспондентами;
Участвует ли она в судебных процессах по финансовым спорам, которые попадают в поле зрения регулятора.
Также регулятор рассматривает и другие признаки, свойственные недобросовестным компаниям: массовые адреса регистрации, недостоверные данные и т. д.
Эти данные формируют так называемый «профиль риска», который используется при принятии решений об открытии счетов, выдаче кредитов или проведении крупных платежей. Если банк отказывает компании в обслуживании, ссылаясь на высокие риски, это прямое следствие оценки, сформированной на основе методологии ЦБ РФ.
Зачастую предприниматели узнают об этих проблемах постфактум:
когда поставщик срывает сроки из-за ареста счетов;
когда подрядчик исчезает после получения аванса;
когда налоговая доначисляет НДС из-за работы с недобросовестным контрагентом.
В последнее время налоговые органы гарантированно инициируют проверки компаний, которые совершают платежи в адрес контрагентов со средним и высоким уровнем риска ЦБ. Оплатить услуги компании с красным уровнем риска теоретически возможно, но, как правило, все ее счета заблокированы, и платежи не проходят.
Необходимо проверять риск ЦБ РФ (особенно наличие среднего — желтого риска) до того, как будет подписан договор и уплачена сумма.
Почему это важно для вашей безопасности?
Использование данных регуляторной оценки позволяет решить две ключевые задачи. Первая — финансовая безопасность. Вы избегаете заключения сделок с компаниями, которые находятся на грани ликвидации или имеют серьезные проблемы с платежеспособностью, о которых знает банковская система, но которые скрыты от поверхностного взгляда.
Вторая задача — налоговая и юридическая защита. В случае проверок со стороны ФНС наличие информации об уровне риска, демонстрирующей, что вы проверили контрагента и не обнаружили критических угроз (или же осознанно пошли на них, имея полную информацию), служит весомым доказательством проявления должной осмотрительности. Суды и налоговые органы все чаще обращают внимание на то, использовал ли налогоплательщик доступные инструменты проверки, включая данные о рисках, циркулирующие в финансовой среде.
Нет необходимости заказывать дорогостоящие расследования. Банк России уже собрал данные, проанализировал транзакции и сформировал оценку. Вопрос лишь в том, воспользуетесь ли вы этой информацией до того, как переведете деньги на счет поставщика, или узнаете о проблемах партнера, когда будет поздно.
Проверка контрагента через призму регуляторных рисков — это не просто формальность, это стандарт современного ответственного бизнеса. Необходимо иметь доступ к этой информации, оставляя право окончательного решения о работе с компанией за вами. Но теперь это решение будет принято на основе фактов, а не догадок.
Посмотрите на риск вашего поставщика глазами регулятора. Это быстро и может спасти ваш бюджет от серьезных потерь.
Реклама: ООО «АйБиКонсалт», ИНН 7719418209, erid: 2W5zFGkostm
Начать дискуссию