Банк России уже оценил риск вашего поставщика. Посмотреть можно и нужно до сделки

В деловой практике существует устойчивый миф о том, что оценка надежности контрагента — это сложная аналитическая задача, требующая привлечения дорогих консалтинговых агентств или разработки собственных скоринговых моделей. Руководители отделов закупок, финансовые директора и собственники бизнеса часто тратят недели на сбор разрозненных справок, пытаясь составить представление о будущем партнере. Однако реальность такова, что ключевой регулятор страны — Банк России — уже провел эту работу за вас.

Центральный банк Российской Федерации обладает эксклюзивным доступом к массивам данных, которые недоступны ни одному частному аналитическому агентству. Через систему межбанковского взаимодействия, механизмы финансового мониторинга в рамках 115-ФЗ и данные, поступающие от кредитных организаций, ЦБ РФ формирует детальную картину рисков по каждому юридическому лицу, участвующему в экономическом обороте. Эта оценка не является субъективным мнением или прогнозом — это фиксация фактического финансового поведения компании в банковской системе.

Платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) ЦБ РФ делит все организации РФ (как компании, так и индивидуальных предпринимателей) на три зоны риска: низкий (зеленый), средний (желтый) и высокий (красный).