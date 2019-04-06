Цитрусовая рыба с кускусом от МинТруда

Доброго и солнечного дня всем нашим подписчикам!

Весна начинает вступать в свои права! Из под коротких юбок показались первые коленки. Пусть нам, утопавшим всю прошлую неделю в годовых балансах и отчетах, это сложно было заметить :-) . В честь нового сезона, воплощающего в себе идею новизны, возрождения и обновления, пришло время обновить наше меню. Сколько же всего у нас было на обеденном столе: и паэлья, и драники, и лапша; теперь же пришло время порадовать себя рыбным блюдом! И пусть сегодняшний рецепт будет несложным, результат, несомненно, превзойдет ваши ожидания:

Кипятим в ковшике щедрую порцию кускуса с ароматом свежего Трудового Кодекса Поджариваем на нагретой сковородке зеленую фасоль, напоминающую о высоких доходах и греющей сердце прибыли На этой же сковороде жарим хек, тщательно усыпанный информационной солью и перцем внезапных проверок — цитрусовый соус, остро приправленный сенсациями, добавлять по вкусу! Получившееся перемешиваем и раскладываем по тарелкам любопытных пользователей.

Не стесняйтесь, подходите к столу и пробуйте на здоровье — приятного аппетита!

Вот ведь незадача

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