Цитрусовая рыба с кускусом от МинТруда

Доброго и солнечного дня всем нашим подписчикам!
Весна начинает вступать в свои права! Из под коротких юбок показались первые коленки. Пусть нам, утопавшим всю прошлую неделю в годовых балансах и отчетах, это сложно было заметить :-) . В честь нового сезона, воплощающего в себе идею новизны, возрождения и обновления, пришло время обновить наше меню. Сколько же всего у нас было на обеденном столе: и паэлья, и драники, и лапша; теперь же пришло время порадовать себя рыбным блюдом! И пусть сегодняшний рецепт будет несложным, результат, несомненно, превзойдет ваши ожидания:
- Кипятим в ковшике щедрую порцию кускуса с ароматом свежего Трудового Кодекса
- Поджариваем на нагретой сковородке зеленую фасоль, напоминающую о высоких доходах и греющей сердце прибыли
- На этой же сковороде жарим хек, тщательно усыпанный информационной солью и перцем внезапных проверок — цитрусовый соус, остро приправленный сенсациями, добавлять по вкусу!
- Получившееся перемешиваем и раскладываем по тарелкам любопытных пользователей.
Не стесняйтесь, подходите к столу и пробуйте на здоровье — приятного аппетита!
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