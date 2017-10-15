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Как разблокировать счет через суд. Банки могут проиграть даже «обнальщикам», если не найдут аргументы

15.10.17 09:45
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В первой части статьи автор рассказывал о трех способах решить проблему, если банк заблокировал счет. Прочитайте, почему банки готовы «похохотать в суде». Сегодня — продолжение о том, как отстоять свою позицию, разблокировать счет и прекратить хохот банкиров.

Банк должен доказать суду правомерность и обоснованность своих действий

Закон N 115-ФЗ о противодействии легализации преступных доходов и финансирования терроризма не устанавливает, какие именно сведения о клиенте должны побуждать банк блокировать ему счет. Каждая кредитная организация самостоятельно определяет, что именно компрометирует клиента в ее глазах. Но при этом банк в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ должен отреагировать, если обнаружит:
— запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
— несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
— выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
— иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Если операция, проводимая по банковскому счету клиента, подпадает под какой-либо из вышеперечисленных критериев, то банк вправе запросить у клиента документы, обосновывающие совершение этой операции по счету, а также документы по всем связанным с ней операциям и другую информацию, позволяющей банку уяснить цели и характер рассматриваемых операций.

Банки вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, если у работников банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (п. 11 ст. 7 Закона N 115-ФЗ).

Разблокировка счета через суд. Два примера из судебной практики

Пример № 1. Если по запросу банка клиент представил информацию о характере спорной хозяйственной операции, в т.ч. оправдательные документы с сопроводительными письмами, и со стороны банка не возникло дополнительных запросов на представление документов, то действия банка по блокированию операций неправомерны. (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.09.2015 N Ф09-6389/15 по делу N А60-2597/2015).

Пример № 2 (обратите внимание на этот пример — тут «Райффайзенбанк» не смог найти весомых аргументов и, похоже, проиграл «обнальщикам» (!)).

Банк счел операции клиента и самого клиента подозрительным: отсутствие юридического лица по указанному адресу, деньги приходили от юрлиц, переводились на счета разных физлиц и обналичивались, платежи в бюджет, налоги, взносы не уплачиваются и др. Компания предоставила нулевую налоговую декларацию по НДС, хотя обороты только за один квартал составили более 42 млн. рублей.

Однако, суд встал на сторону компании, решив, что истец выполнил требования законодательства РФ о предоставлении информации для идентификации и устранения подозрений в легализации денежных средств, поэтому банк не прав и счет должен быть разблокирован. (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.08.2017 N Ф05-10796/2017 по делу N А40-206139/16).

Таким образом, если банк сделал запрос на предоставление документов, клиент предоставил эти документы, но банк ведет себя странно и не разумно, то в этой ситуации дело на 100% проигрышное для банка. Именно банк должен будет доказывать в суде, что он установил один из фактов из п.2. ст.7 Закона N 115-ФЗ, а это не так-то просто, потому что в основном причины блокировки имеют под собой основания: «нам показалось».

Судебная практика НЕ в пользу клиентов банка

Приведу два примера, когда суд не встал на сторону клиента банка — при принятии решения суд руководствовался в каждом конкретном случае присущими ему фактами и обстоятельствами.

Пример № 1. Банк признал операции клиента сомнительными, имеющими необычный характер, признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей. Суд решил, что банк прав, так как перечисление обществом крупных денежных сумм физическим лицам в течение одного дня обоснованно признано банком сомнительными операциями. (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.08.2017 N Ф03-2961/2017 по делу N А04-9692/2016).

Пример № 2. Банк, проанализировав представленные обществом документы, признал операции по перечислению денежных средств от организаций, имеющих признаки «фирм-однодневок», в пользу общества сомнительными, а последующее списание денежных средств в пользу компании (нерезидента) — выводом капитала за рубеж. Суд согласился, что банк обоснованно заблокировал счет. (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.10.2016 N Ф07-8305/2016 по делу N А13-18579/2015).

Советы, как избежать блокировки

На будущее, когда вы откроете новый банковский счет или разблокируете существующий, постарайтесь придерживаться правил, которые помогут вам защитить ваш счет от блокирования, а ваш бизнес от занесения в «черный список» Центробанка (в этот список попадают компании и физлица, которым банки уже отказывали в проведении операций или в открытии счета). Итак:

• платите налоги (минимально от 1,5% от оборота по счету)
• редко и мало снимайте наличные, а лучше совсем не снимайте
• как можно подробнее заполняйте платежку на перевод денег
• работайте по тем направлениям, которые выбрали (коды ОКВЭД)
• проверяйте контрагентов, выбирайте добросовестных и не работайте с фирмами-однодневками.

Стань экспертом
Кира Гин

управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры»

Специально для Клерк.Ру

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.

Мнения
 
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Мнения 22
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