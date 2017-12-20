Накопительная пенсия: кому, когда и сколько. И что изменили депутаты на 2018 год

На минувшей неделе депутаты в третьем чтении приняли законопроект о новом ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии. В 2018 году он составит 246 месяцев вместо 240 в 2017. Что это значит для будущих пенсионеров – расскажем.

Кому положена накопительная пенсия

С 1 января 2015 в России страховая и накопительная части пенсии преобразованы в отдельные виды пенсий: страховую и накопительную. Накопительная пенсия - это накопления, которые не тратятся на текущие выплаты пенсионерам и аккумулируются на личном пенсионном счете застрахованного лица.

Накопительная пенсия назначается застрахованным лицам, имеющим право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно, при наличии у них средств пенсионных накоплений

Пенсионные накопления формируются:

у работающих граждан 1967 гг. рождения и моложе за счет уплаченных работодателем страховых взносов в ПФР с 2002 по 2014 г.;

у мужчин 1953-1966 гг.рождения и женщин 1957-1966 гг.рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 г. работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть пенсии (с 2005 г. эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве);

у участников Программы государственного софинансирования пенсий;

у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование своей накопительной пенсии.

Напомним, в настоящее время действует мораторий на формирование накопительной пенсии, в связи с чем суммы страховых взносов работодателей по ОПС в полном размере направляются на финансирование только страховой пенсии.

До 31 декабря 2015 года граждане должны были выбрать вариант пенсионного обеспечения: перечислять все страховые взносы на формирование только страховой пенсии или формировать страховую и накопительную пенсии за счет поступления новых страховых взносов, когда государство снимет мораторий на формирование накопительной пенсии.

У тех, кто не подал соответствующее заявление в ПФР, так называемые «молчуны», страховые взносы идут на формирование только страховой пенсии. При этом все средства пенсионных накоплений, сформированные до конца 2015 года, сохраняются за гражданином как будущая накопительная пенсия.

Как и где получить свои пенсионные накопления

Законом предусмотрено три вида выплат: бессрочные выплаты накопительной части пенсии, срочная выплата по желанию пенсионера (но не менее 10 лет) и единовременная выплата, если сумма накоплений составляет менее 5% от установленной пенсии.

• Единовременная выплата. Получатели: - граждане, у которых размер накопительной части трудовой пенсии по старости в случае ее назначения составляет 5 и менее процентов по отношению к размеру трудовой пенсии по старости.

• Срочная пенсионная выплата. Осуществляется при возникновении права на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной. Продолжительность такой пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет. Получатели: - участники Программы государственного софинансирования пенсий, которые уплачивали дополнительные страховые взносы на накопительную часть пенсии; - владельцы сертификата на материнский капитал, которые направили его средства на формирование накопительной части своей будущей пенсии.

• Выплата накопительной части трудовой пенсии по старости. Назначается при соблюдении условий назначения трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной. Накопительная часть пенсии будет назначаться гражданам, если они имеют право на трудовую пенсию по старости и их пенсионные накопления в расчете на месяц составляют более 5% от совокупного размера трудовой пенсии. Накопительная часть пенсии всегда назначается с пожизненным условием ее получения.

Обращение за назначением накопительной пенсии может осуществляться в любое время после приобретения права на указанную пенсию без ограничения каким-либо сроком.

Обращаться следует к страховщику, которому гражданин доверил свои пенсионные накопления – в ПФР или НПФ.

Как считается накопительная пенсия

Формула расчета накопительной пенсии такова:

НП=ПН/Т

то есть общая сумма пенсионных накоплений делится на ожидаемый период выплаты накопительной пенсии.

В 2016 году ожидаемый период составлял 234 месяца.

В 2017 году он составляет 240 месяцев.

В 2018 году он составит 246 месяцев.

Таким образом, ежегодно этот период увеличивается на 6 месяцев.

При этом этот показатель все равно меньше реального, который составляет 261 месяц. Именно столько, по подсчетам Минтруда, живут россияне после выхода на пенсию.

Приведем пример:

У гражданина имеются пенсионные накопления в сумме 240000 руб.

При выходе на пенсию в 2017 году размер его накопительной пенсии составит 240000/240=1000 руб. в месяц.

При выходе на пенсию в 2018 году размер его накопительной пенсии составит 240000/246=975,61 руб. в месяц.

Соответственно, при выходе данного гражданина на пенсию в 2019 году, размер его накопительной пенсии будет еще меньше, так как ожидаемый период выплаты будет снова увеличен.

В Центробанке отметили, что иногда НПФ незаконно отказывает гражданам в единовременной выплате средств пенсионных накоплений из-за того, что применяет неверный показатель ожидаемого периода выплаты пенсии.

Между тем НПФ не имеет права самостоятельно устанавливать этот показатель и должен применять значение, установленное Правительством РФ.

Кроме того, следует учитывать, что в случае обращения застрахованного лица в НПФ позднее года возникновения права на накопительную пенсию ожидаемый период определяется по состоянию на год обращения застрахованного гражданина в фонд, а не по состоянию на год возникновения такого права.

Как узнать размер своих накоплений

Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуального лицевого счета производится по форме СЗИ-6. В данной форме, в том числе, содержатся сведения о сумме страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и о страховщике.

Получить сведения по форме СЗИ-6 можно следующим образом:

- обратившись лично в территориальный орган ПФР или МФЦ. В данном случае при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и СНИЛС

- воспользовавшись «Личным кабинетом застрахованного лица», размещенном на официальном сайте ПФР

- посредством почтовой связи. В таком случае заявитель направляет соответствующее заявление, к которому прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя и СНИЛС.