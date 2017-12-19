Сказочники из ПФР: в России нет бедных пенсионеров. Что будет с пенсиями и маткапиталом в 2018-м

Накануне прошло расширенное заседание Правления ПФР, на котором фонд похвалил себя и сказал, что все с пенсиями отлично. И рассказал, что пенсионеров ждет в будущем.

Пенсии в 2017

В 2017 году страховые пенсии более 31 млн неработающих пенсионеров были увеличены на 5,8% (индексация с 1 февраля на 5,4% и с 1 апреля на 0,38%).В августе Пенсионный фонд провел ежегодную корректировку страховых пенсий более 11,8 млн работавших в 2016 году пенсионеров.

В итоге среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2017 году составил 13,8 тыс. рублей (164,1% к прожиточному минимуму пенсионера).

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2017 года были проиндексированы как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%. Это повышение коснулось 3,9 млн пенсионеров.



В итоге в 2017 году среднегодовой размер социальной пенсии составил 8,8 тыс. рублей (104,1% к прожиточному минимуму пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы составляет 13,2 тыс. рублей.

Из доклада следует: в России нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности, то есть нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Всем неработающим пенсионерам производится социальная доплата к пенсии до уровня ПМП в регионе проживания. В 2017 году федеральную социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 3,9 млн человек.

В январе 2017 года пенсионеры получили единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. На эти цели было выделено 221,7 млрд рублей.

Пенсионный фонд в последних числах декабря 2017 года профинансирует выплату пенсий и социальных пособий на период праздничных дней. Таким образом, часть пенсионеров получит выплаты на свои банковские счета еще до наступления нового 2018 года. «Почта России» будет доставлять пенсии и социальные пособия по обычному графику.

Пенсии в 2018

В 2018 году страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут с 1 января увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля).

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – 14 329 рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 2018 года будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9045 рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13699 рублей.



В августе 2018 года ПФР проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

Материнский капитал в 2017

В рамках реализации программы государственной поддержки семей, имеющих детей, за 10 месяцев 2017 года ПФР выдал почти 600 тыс. сертификатов на материнский капитал. В целом за более чем 10 лет действия программы заявление на получение сертификата подали 8,5 млн российских семей (выдано более 8,2 млн сертификатов).Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий – 91,1% от подавших заявление.

Помимо этого ПФР принял 482 тыс. заявок на обучение детей, 3,8 тыс. заявок на перевод средств МСК на накопительную пенсию мамы и 115 заявок на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.



Полностью распорядились средствами материнского капитала 58% владельцев сертификата.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453026 рублей. За все время действия программы было выплачено почти 2 млрд средств материнского капитала.

Материнский капитал в 2018

В настоящее время в Госдуме находятся законопроекты, которые с 2018 года вводят в правила получения и использования материнского капитала ряд нововведений, а именно: