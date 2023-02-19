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Бизнес будут проверять чаще. А все потому, что бросают фирмы и не платят налоги

Согласно Федеральному закону №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» плановые проверки проводятся не чаще, чем 1 раз в 3 года.

Однако есть исключения. Теперь этих исключений будет еще больше.

Кого могут проверять чаще

В пункте 9 статьи 9 вышеназванного федерального закона перечислены виды деятельности, при осуществлении которых бизнес могут проверять 2 и более раз в течение 3 лет.

В частности, в отношении юрлиц, ИП, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года.

Кого еще хотят проверять чаще

Минфин разработал проект закона, который расширяет список субъектов предпринимательской деятельности, плановые проверки которых не должны быть ограничены одним разом в три года.

В число таких видов бизнеса добавят также тех, кто осуществляет деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.

Документ размещен на портале проектов НПА. Его публичное обсуждение продлится до 22 января 2018 года.

В пояснительной записке к проекту Минфин объяснил, почему было принято такое решение.

Фирма живет 3 года

Минфин отмечает, что недобросовестные бизнесмены, памятуя о том, что проверять их могут только раз в 3 года, попросту перерегистрируются до истечения трехлетнего периода бесконечное количество раз, что способствует выводу из-под государственного контроля значительной части участников рынка.

Анализ субъектного состава рынка драгоценных металлов и драгоценных камней показал, что 90% организаций и ИП, стоящих на специальном учете в ФКУ «Пробирная палата России», относятся к субъектам малого предпринимательства и в отношении них могут быть проведены только внеплановые проверки по ограниченному перечню оснований.

Таким образом, в настоящее время отсутствует возможность осуществить проверку 99,1% участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.

Мало налогов

Существование различных налоговых режимов в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней позволяет использовать нелегальные схемы в виде незаконного возмещения НДС, а также уклонения от уплаты НДС, отмечают в Минфине.

При применении ОСНО уплаченный НДС в 2016 году должен был составить 40 млрд. рублей против уплаченных - 1,5 млрд. рублей.

Кроме того, существующий налоговый режим позволяет осуществлять фиктивный или многократный возврат НДС. Например, сумма возмещенного из бюджета НДС превысила сумму налога, поступившую в бюджет от деятельности по производству драгоценных металлов: в 2014 – на 9,6 млрд. руб., в 2015 – на 12,8 млрд. руб., в 2016 – на 6 млрд. рублей.

Объем нелегально ввезенных драгоценных камней превышает в 82 раза объем драгоценных камней, правомерно используемых в качестве вставок в ювелирных изделиях, а бюджет недополучил около 5 млрд. рублей таможенных пошлин, что в 166 раз больше суммы официально уплаченных.

Принятие законопроекта будет способствовать сокращению теневого сектора рынка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней и повышению прозрачности оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, уверены его авторы.

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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