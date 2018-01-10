Как мошенники обманывали доверчивых пенсионеров в 2017 году

Мошенники часто пользуются доверчивостью и слабой информированностью пожилых людей. Преступники нередко представляются работниками Пенсионного фонда или сотрудниками социальных служб, обещая рассказать о повышении пенсий, предлагают оказать те или иные услуги, проникают в квартиры под предлогом оформления документов и обворовывают людей.

Мы подготовили обзор уловок мошенников, о которых рассказывал ПФР.



Будьте бдительны!

Юридические услуги

Пермским пенсионерам на одном из сайтов предлагают бесплатную консультацию по вопросам регистрации недвижимости, земельных участков, межеванию и т.д. После того, как они себя обозначили, им поступает телефонный звонок с приглашением на бесплатную консультацию в офис.Во время встречи речь идет только о пенсии. Их просят принести трудовую книжку для того, чтобы перепроверить правильность подсчета и учета трудового стажа, и в целом, назначения пенсии. Пользуясь тем, что граждане не могут знать всех нюансов пенсионного законодательства, им внушают, что ПФР их обманул и учитывает не весь стаж.

В результате с ними заключают договор об оказании юридических услуг на платной основе (суммы могут быть разные: 8, 13,18 тысяч рублей) и готовят от их имени заявления в различные инстанции: ПФР, прокуратуру, органы соцзащиты, суд. При этом «доброхоты» гарантированно обещают людям увеличение пенсий от 100 до 200 тысяч рублей.



— Важно сразу отметить, — комментирует ситуацию управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук, — этому обещанию мошенников не суждено исполниться. Размер пенсии зависит от продолжительности трудового стажа, заработка, с ПФР за каждого конкретного гражданина, и произвольно пенсия не устанавливается. А получить справку о размере пенсии или ознакомиться с документами пенсионного дела можно без услуг посторонних лиц и бесплатно.

Таким образом, мошенники изначально сообщают пожилым людям заведомо ложную информацию, напрасно обнадеживая их на получение пенсии в большом размере. И, по сути, предлагают пенсионерам оплатить этот обман, причем за хорошие деньги.

Заявления

Подобные «псевдоюридические» услуги предлагались и пенсионерам Ульяновской области.В ПФР стали поступать от граждан письма, которые очень похожи друг на друга. Все они написаны как будто по шаблону и содержат указания на якобы неверный расчет пенсии, ее заниженный размер и требование перерасчета. Текст такого обращения представляет набор логически не связанных между собой выдержек из законодательства, содержащих длинные и сложные формулировки, что создает видимость профессионального уровня составителя письма, объема выполненной работы и, самое главное, ее качества.

Цель организаций, которые оказывают такие услуги за деньги — нажива на доверии клиентов.

Документ ОПС

По домам калининградских пенсионеров ходят люди, которые представляются сотрудниками ПФР. Мошенники интересуются у доверчивых граждан, приходят ли им по почте справки о состоянии индивидуального лицевого счета и получил ли гражданин «новый» документ, именуемый «Общий документ ОПС».Они предъявляют пенсионерам удостоверение с цветным логотипом ПФР, а взамен просят показать СНИЛС.

Получив номер ИЛС, названные сотрудники ПФР, якобы, сверяют данные со своей базой данных и только после этого сообщают гражданину, о том, что тот имеет право получить «Общий документ ОПС». Однако где, как, а главное, зачем не сообщают.



Между тем справки о состоянии ИЛС территориальными органами ПФР не рассылаются с начала 2013 года, и никакого «Общего документа ОПС» не существует. Любая работа с населением производится сотрудниками ПФР только в клиентских службах, а не по телефону или на дому.

Путевка в санаторий

Один из популярных видов мошенничества, когда пожилым людям звонят якобы из ПФР и говорят, что пенсионерам положена путевка на санаторно-курортное лечение, и, при этом, она «горящая», и ехать нужно немедленно. Когда человек отказывается ехать, ему предлагают перечисление компенсации на банковскую карту и просят назвать ее номер. Мошенники очень убедительны, действуют осторожно и умело.Случаи массового обзвона пенсионеров с предложением путевок на санаторно-курортное лечение были зафиксированы , в частности, в Москве.

Мнимая доплата к пенсии

В Псковской области мошенники придумали другой повод для получения информации у пенсионеров данных их банковских карт.По телефону злоумышленники выведывают реквизиты якобы для доплаты пенсии.

Так, например, 78-летнему мужчине на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудницей ПФР и сообщила, что ему произведен перерасчет пенсии и полагается доплата в 14 тысяч рублей, только для этого нужно продиктовать номер банковской карты и пароли. Пенсионер так и сделал, а спустя несколько минут ему пришло смс об удачной покупке на сумму 6890 рублей, хотя он ничего не покупал.