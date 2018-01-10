Почему и когда ФНС убьет онлайн-сервисы по самостоятельному ведению учета

Сейчас много говорят о планах Правительства в очередной раз вывести мелких предпринимателей из тени

Вкратце идея грядущей реформы такова: все взаимодействие самозанятых граждан с ФНС будет осуществляться через онлайн-офис без подачи отдельной налоговой отчетности. Подобный сервис будет напоминать личный кабинет налогоплательщика-физического лица, в котором уже можно получить налоговые уведомления и заплатить налоги со счетов в банках-партнерах. Быстро, удобно, не требует специфических познаний в области налогообложения.

Обсуждаемая федеральными чиновниками инициатива в ближайшей перспективе может затронуть не только самозанятых в теневом секторе экономики. Все это часть мегапроекта по тотальному налоговому контролю бизнеса, который государство планирует осуществлять силами самого бизнеса.

Общий вектор использования коммерческих интересов одних налогоплательщиков для надзора за другими уже давно понятен. Взять хотя бы передачу «Ростелекому» функций видеофиксации нарушений правил дорожного движения, на которой компания зарабатывает огромные деньги. В некоторых случаях государство пытается и вовсе передать часть контрольных функций коммерческим организациям бесплатно для последних.

Например, аудиторов, скорее всего, в 2018 г. наделят обязанностью доносить о подозрительных сделках клиентов в Росфинмониторинг

Отдельные элементы этого проекта уже вовсю внедряются в практику. Среди наиболее очевидных решений система «Прозрачный бизнес», которая должна заработать с 1 июня 2018 г.

Благодаря ей, многие не афишируемые компаниями сведения будут доступны любому желающему на сайте ФНС. В частности, это:

суммы задолженностей по всем налогам;

сведения о наличии налоговых правонарушений и мерах ответственности за них с указанием общего размера штрафа;

сведения о том, что организация является участником консолидированной группы налогоплательщиков;

сведения о среднесписочной численности работников организации;

суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности (подробный перечень размещаемой информации — в Приказе ФНС России от 27.07.2017 N ММВ-7-14/582@ «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года N ММВ-7-14/729@»).

После получения налогоплательщиками такого инструмента проблема проявления должной осмотрительности при выборе контрагента должна будет решаться с обязательным использованием «Прозрачного бизнеса». Все будут знать всё обо всех. Ну, не всё, конечно, тем не менее, очень многое.

Что же касается планов создания онлайн-офиса для самозанятых, то, учитывая развитие онлайн-касс, их доходы ФНС будет в состоянии формировать автоматически. То есть тем, кто работает на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы», система сама сможет рассчитывать сумму налога к уплате.

С патентом и ЕНВД ситуация обстоит еще проще. Создать интерфейс, позволяющий вручную вводить расходы, — легко решаемая задача. Более того, часть расходов тоже можно будет формировать автоматически, анализируя цепочки поставок. Налоговики уже отлично научились это делать, автоматизировав администрирование НДС.

«Спецрежимники» получат инструмент, позволяющий самостоятельно рассчитывать и уплачивать налоги через сайт ФНС. Наверняка, в духе времени будет предложено и мобильное приложение, посредством которого все это можно будет делать со смартфона.

Таким образом, ФНС уничтожит стремительно развивавшиеся в последние годы онлайн-сервисы по самостоятельному расчету налогов для малого бизнеса. Подобные сервисы недорого стоят и пользуются высоким спросом.

Они предлагаются как отдельный продукт (например, «Небо» и «Мое дело»), так и в составе банковского обслуживания («Тинькофф-бухгалтерия»). Более того, если пользоваться государственным сервисом будет удобно, то огромная армия как бы бухгалтеров, которые занимаются исключительно расчетом и уплатой налогов для мелкого бизнеса, существенно сократится.

Пока в регионах такие услуги очень востребованы, но лояльными к ним останутся только предприниматели, которым не хочется самостоятельно осуществлять даже самые простые действия.

Крупные аутсорсеры бухгалтерских услуг, видимо, будут интегрировать расчет и уплату налогов для спецрежимников в свои сервисы в качестве бесплатной услуги, повышающей удобство пользования (вся бухгалтерия в одном приложении). Отдельно же продавать услугу по самостоятельному расчету налогов, которую государство предложит бесплатно, вряд ли будет возможно.

У «Клерка» было расследование про работу сервиса «Мое дело» . И вот результат: «Мое дело» надеется, что «Клерк» будет лучше работать

Источник: vc.ru