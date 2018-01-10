Почему и когда ФНС убьет онлайн-сервисы по самостоятельному ведению учета

Вкратце идея грядущей реформы такова: все взаимодействие самозанятых граждан с ФНС будет осуществляться через онлайн-офис без подачи отдельной налоговой отчетности. Подобный сервис будет напоминать личный кабинет налогоплательщика-физического лица, в котором уже можно получить налоговые уведомления и заплатить налоги со счетов в банках-партнерах. Быстро, удобно, не требует специфических познаний в области налогообложения.
Общий вектор использования коммерческих интересов одних налогоплательщиков для надзора за другими уже давно понятен. Взять хотя бы передачу «Ростелекому» функций видеофиксации нарушений правил дорожного движения, на которой компания зарабатывает огромные деньги. В некоторых случаях государство пытается и вовсе передать часть контрольных функций коммерческим организациям бесплатно для последних.
Отдельные элементы этого проекта уже вовсю внедряются в практику. Среди наиболее очевидных решений система «Прозрачный бизнес», которая должна заработать с 1 июня 2018 г.
Благодаря ей, многие не афишируемые компаниями сведения будут доступны любому желающему на сайте ФНС. В частности, это:
- суммы задолженностей по всем налогам;
- сведения о наличии налоговых правонарушений и мерах ответственности за них с указанием общего размера штрафа;
- сведения о том, что организация является участником консолидированной группы налогоплательщиков;
- сведения о среднесписочной численности работников организации;
- суммы доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности (подробный перечень размещаемой информации — в Приказе ФНС России от 27.07.2017 N ММВ-7-14/582@ «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года N ММВ-7-14/729@»).
С патентом и ЕНВД ситуация обстоит еще проще. Создать интерфейс, позволяющий вручную вводить расходы, — легко решаемая задача. Более того, часть расходов тоже можно будет формировать автоматически, анализируя цепочки поставок. Налоговики уже отлично научились это делать, автоматизировав администрирование НДС.
Таким образом, ФНС уничтожит стремительно развивавшиеся в последние годы онлайн-сервисы по самостоятельному расчету налогов для малого бизнеса. Подобные сервисы недорого стоят и пользуются высоким спросом.
Они предлагаются как отдельный продукт (например, «Небо» и «Мое дело»), так и в составе банковского обслуживания («Тинькофф-бухгалтерия»). Более того, если пользоваться государственным сервисом будет удобно, то огромная армия как бы бухгалтеров, которые занимаются исключительно расчетом и уплатой налогов для мелкого бизнеса, существенно сократится.
Пока в регионах такие услуги очень востребованы, но лояльными к ним останутся только предприниматели, которым не хочется самостоятельно осуществлять даже самые простые действия.
Крупные аутсорсеры бухгалтерских услуг, видимо, будут интегрировать расчет и уплату налогов для спецрежимников в свои сервисы в качестве бесплатной услуги, повышающей удобство пользования (вся бухгалтерия в одном приложении). Отдельно же продавать услугу по самостоятельному расчету налогов, которую государство предложит бесплатно, вряд ли будет возможно.
Источник: vc.ru
Ну вот опять бухгертеры будут никому не нужны )
А вообще футуристика такая неутешительная. Все будут знать обо всем )
Складывается впечатление, что человек это писавший ничего не понимает в том, о чем пишет. Вот например тутСпрашивается, зачем при ПСН и ЕНВД куда-то вводить расходы? И тем более выстраивать цепочки по ним?