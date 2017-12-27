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Самые крупные проколы проектов налоговиков-2017

Собрали ситуации, когда налоговики, как бы это помягче сказать... В общем, когда у них не получилось.

Прокол № 1. Передача сальдо по взносам

С 1 января 2017 года налоговой службе передали администрирование страховых взносов. Но чтобы у налоговиков сошелся дебет с кредитом по каждому плательщику взносов, им надо было получить данные от фондов на конец года, т.е. выяснить, кто кому должен и сколько.

И вот эта передача сальдо весь год беспокоила тысячи страхователей по всей стране.

В июле произошла очередная передача данных от фондов в налоговую. В итоге, даже те плательщики, у кого не было проблем в начале года, вдруг неожиданно обнаружили, что они являются должниками. Причем, речь может идти как о незначительных суммах, так и о сотнях тысяч и даже миллионах рублей.

Сами налоговики весь год открещиваются от проблем. Мол, виноваты фонды и программа

Ситуация настолько всех достала, что клерки собирали подписи под петицией о неверном сальдо по взносам.

В сентябре ФНС договорилась с ФСС и ПФР, как будут корректировать неверное сальдо по взносам.

Но по-прежнему не у всех страхователей убрали долги. Если вы из такой категории, смотрите инструкцию:

Как обжаловать повторное начисление взносов. Рабочая инструкция с образцами жалоб.

Прокол № 2. Революционный сервис проверки контрагентов

Новая система опубликования данных о юрлицах должна была заработать с 25 июля 2017 года.

Открытые данные об организациях теперь не налоговая тайна. 

Но сервис закрыли через пару дней после открытия. Причина простая: данные были почти по всем компаниям неверные. Поднялась волна возмущения.

И налоговики, которые не успели допилить сервис нормально, закрыли его, чтобы не раздражать людей. 

Открыть обещают 1 июня 2018 года.

Мы успели потестировать сервис, пока он работал. Посмотрите наш обзор.

Прокол № 3. Сбой онлайн-касс

Проект по онлайн-ККТ, за который налоговикам успели дать премию «Цифровые вершины», недавно показал, насколько он ненадежен. 

Кассы дали массовый сбой. 20 декабря по стране начались технические неполадки у онлайн-ККТ. 

И пусть вина лежит не на самой ФНС, осадочек остался.

Ведь по подсчетам ритейлеров, за время сбоя они потеряли около 10 миллиардов рублей выручки.

Если сбой повторится, мы знаем, как действовать.

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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