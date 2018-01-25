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Индексация пенсий неработающих пенсионеров с января 2018: почему не все ее ощутили

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены с 1 января 2018 года на 3,7%, что выше индекса роста цен за 2017 год.

Как растет пенсия

После индексации стоимость пенсионного балла в 2018 составила 81,49 руб., а размер фиксированной выплаты — 4982,90 руб. В итоге по данным ПФР среднегодовой размер страховой пенсии по старости у российских пенсионеров вырос до 14075 рублей.

Как повышалась пенсия с 2015 года наглядно представлено в таблице:

Год

% индексации фиксированной выплат

Фиксированная выплата

% индексации пенсионных баллов

Стоимость пенсионного балла

Средний размер страховой пенсии по старости

2015

 

4383,59

 

71,41

12400,00

2016

4%

4558,93

4%

74,27

13132,00

2017

5,4%

4805,11

5,8%

78,58

13800,00

2018

3,7%

4982,90

3,7%

81,49

14075,00

Напомним, что индексация пенсии проводится только для неработающих пенсионеров.

Как повышают

Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:

Страховая пенсия = сумма ваших пенсионных баллов * стоимость пенсионного балла фиксированная выплата

или

СП = ИПК * СИПК ФВ, где:

  • СП страховая пенсия
  • ИПК это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии
  • СИПК стоимость пенсионного балла на дату назначения страховой пенсии
  • ФВ фиксированная выплата.

Пример:

Пенсионер Иванов после выхода на пенсию не работает. За свою трудовую жизнь он заработал 100 пенсионных баллов.

В 2017 году размер его пенсии составлял: 

100*78,58 4805,11=12663,11

В 2018 году после индексации размер его пенсии составит:

100*81,49 4982,90=13131,90

Кому не повысили

Индексация проведена всем неработающим пенсионерам, однако некоторые не ощутили долгожданной прибавки.

Так, например, в ОПФР по Липецкой области за разъяснениями обратилась пенсионерка, пенсия которой выросла только на 20 рублей, что составляет 0,23% от прежнего размера, тогда как женщина ожидала прибавку на 3,7%. Что такое, почему так мало?

«В прошлом году я получала пенсию 8600 рублей. С января всем прибавили пенсию на 3,7%, а мне только на 20 рублей и получилось 8620 рублей. Объясните, насколько была проиндексирована моя пенсия?», — спрашивает пенсионерка.

В ПФР обескураженной пенсионерке объяснили, что 8600 руб., которые она получала в прошлом году, — это размер ее пенсии с учетом ФСД (федеральной социальной доплаты) до прожиточного минимума, установленного в регионе.

При индексации увеличивается только размер пенсии, и если после этого пенсия гражданина не достигает прожиточного минимума, установленного в регионе, ему также назначается социальная доплата.

Пример:

Пенсия неработающей пенсионерки Сидоровой из Липецкой области — 7600 рублей. В 2017 году ПФР доплачивал ей ФСД в размере 1100 рублей до регионального прожиточного минимума — 8600 рублей. После индексации с 1 января 2018 года на 3,7% размер пенсии увеличился до 7881 рубля, но не достиг величины регионального прожиточного минимума и пенсионерке также продолжат выплачивать социальную доплату 739 рублей, только в текущем году до суммы 8620 рублей. Именно такая величина прожиточного минимума пенсионера установлена на 2018 год в Липецкой области.

Напомним, федеральная социальная доплата устанавливается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленной в регионе.

О размере ПМП читайте в статье: «Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам».

Стань экспертом
Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
Пора всю кремлевскую верхушку к стенке. Как прожить на песию в 8600руб. Стыд и позор!!!
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