Индексация пенсий неработающих пенсионеров с января 2018: почему не все ее ощутили

Страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены с 1 января 2018 года на 3,7%, что выше индекса роста цен за 2017 год.
Как растет пенсия
После индексации стоимость пенсионного балла в 2018 составила 81,49 руб., а размер фиксированной выплаты — 4982,90 руб. В итоге по данным ПФР среднегодовой размер страховой пенсии по старости у российских пенсионеров вырос до 14075 рублей.
Как повышалась пенсия с 2015 года наглядно представлено в таблице:
Год
% индексации фиксированной выплат
Фиксированная выплата
% индексации пенсионных баллов
Стоимость пенсионного балла
Средний размер страховой пенсии по старости
2015
4383,59
71,41
12400,00
2016
4%
4558,93
4%
74,27
13132,00
2017
5,4%
4805,11
5,8%
78,58
13800,00
2018
3,7%
4982,90
3,7%
81,49
14075,00
Напомним, что индексация пенсии проводится только для неработающих пенсионеров.
Как повышают
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:
Страховая пенсия = сумма ваших пенсионных баллов * стоимость пенсионного балла фиксированная выплата
или
СП = ИПК * СИПК ФВ, где:
- СП — страховая пенсия
- ИПК — это сумма всех пенсионных баллов, начисленных на дату назначения гражданину страховой пенсии
- СИПК — стоимость пенсионного балла на дату назначения страховой пенсии
- ФВ — фиксированная выплата.
Пример:
Пенсионер Иванов после выхода на пенсию не работает. За свою трудовую жизнь он заработал 100 пенсионных баллов.
В 2017 году размер его пенсии составлял:
100*78,58 4805,11=12663,11
В 2018 году после индексации размер его пенсии составит:
100*81,49 4982,90=13131,90
Кому не повысили
Индексация проведена всем неработающим пенсионерам, однако некоторые не ощутили долгожданной прибавки.
Так, например, в ОПФР по Липецкой области за разъяснениями обратилась пенсионерка, пенсия которой выросла только на 20 рублей, что составляет 0,23% от прежнего размера, тогда как женщина ожидала прибавку на 3,7%. Что такое, почему так мало?
«В прошлом году я получала пенсию 8600 рублей. С января всем прибавили пенсию на 3,7%, а мне только на 20 рублей и получилось 8620 рублей. Объясните, насколько была проиндексирована моя пенсия?», — спрашивает пенсионерка.
В ПФР обескураженной пенсионерке объяснили, что 8600 руб., которые она получала в прошлом году, — это размер ее пенсии с учетом ФСД (федеральной социальной доплаты) до прожиточного минимума, установленного в регионе.
При индексации увеличивается только размер пенсии, и если после этого пенсия гражданина не достигает прожиточного минимума, установленного в регионе, ему также назначается социальная доплата.
Пример:
Пенсия неработающей пенсионерки Сидоровой из Липецкой области — 7600 рублей. В 2017 году ПФР доплачивал ей ФСД в размере 1100 рублей до регионального прожиточного минимума — 8600 рублей. После индексации с 1 января 2018 года на 3,7% размер пенсии увеличился до 7881 рубля, но не достиг величины регионального прожиточного минимума и пенсионерке также продолжат выплачивать социальную доплату 739 рублей, только в текущем году до суммы 8620 рублей. Именно такая величина прожиточного минимума пенсионера установлена на 2018 год в Липецкой области.
Напомним, федеральная социальная доплата устанавливается всем неработающим пенсионерам, если общая сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленной в регионе.
О размере ПМП читайте в статье: «Социальная доплата к пенсии: кому, когда и сколько. Таблица с суммами по всем регионам».