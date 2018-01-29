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Памятка для ИП от Роструда: заключение и расторжение трудового договора с сотрудниками

На сайте онлайнинспекция.рф Роструд опубликовал памятку для ИП, нанимающих сотрудников.

Работодатель обязан заключить трудовой договор в письменной форме (ст. 303 ТК РФ).

Трудовой договор должен содержать условия, существенные для работника и работодателя, а также содержать следующие обязательные условия:

  • место работы,
  • трудовая функция работника,
  • права и обязанности работника,
  • дата начала работы,
  • срок договора,
  • условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада работника, порядок и сроки выплаты заработной платы,
  • режим рабочего времени и времени отдыха,
  • условия труда на рабочем месте,
  • условие об обязательном социальном страховании.
Работник может выполнять как работы, содержащиеся в тарифно-квалификационных справочниках, так и работы, по которым отсутствуют квалификационные характеристики.

Если численность работников у предпринимателя не превышает 35 человек (а в розничной торговле и бытовым обслуживании — 20 человек), срочный трудовой договор в виде исключения из общего правила может быть заключен без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

Также можно установить дополнительные (по сравнению с федеральными законами) основания прекращения трудового договора.

Работодатель обязан уплачивать страховые взносы в размере и порядке, установленном федеральными законами, как за себя, так и за работников.

Важно! Работодатель обязан оформлять свидетельство обязательного пенсионного страхования, если работник поступает на работу впервые.

Работодатель — индивидуальный предприниматель обязан в установленном порядке вести трудовые книжки работников.

В случае смерти индивидуального предпринимателя (при отсутствии отношений правопреемства) запись в трудовую книжку о прекращении трудовых отношений вправе сделать новый работодатель на основании письменного заявления работника с приложением соответствующих документов.

Работодатель имеет право изменять условия трудового договора по своей инициативе только лишь по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда.

Работодатель обязан уведомить работника о предстоящих изменениях не менее чем за 14 календарных дней (по общему правилу — двух месяцев).

Уведомление об изменении условий трудового договора производится в письменной форме.

При отказе работника от продолжения работы в новых условиях и несогласии с переводом на вакантную должность (либо при отсутствии вакансий) трудовой договор с ним прекращается по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Прекращение трудового договора между работодателем — индивидуальным предпринимателем и работником производится как по общим основаниям — ст. 77 Трудового кодекса РФ, так и по дополнительным основаниям.

Важно! Прекращение трудового договора по дополнительным основаниям возможно лишь в случае, если эти дополнительные основания указаны в трудовом договоре.

Работодатель не имеет права увольнять работника по иным, кроме общих оснований (ст. 77 Трудового кодекса РФ), если дополнительные основания не включены в трудовой договор.

Сокращение сотрудников у ИП

Работникам индивидуальных предпринимателей ТК РФ не предоставляет гарантий в виде заблаговременного предупреждения о сокращении, выходного пособия и сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства.

Для работодателя-индивидуального предпринимателя установлены следующие исключения из общего порядка прекращения трудового договора в связи с сокращением численности (штата) или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем:

  • работодатель вправе сообщить работнику о предстоящем увольнении в любой срок, если определенный срок не указан в трудовом договоре;
Отсутствие в трудовом договоре срока предупреждения об увольнении не является нарушением трудового законодательства.

  • работодатель обязан сообщить работнику о предстоящем увольнении в срок, который указан в трудовом договоре
Срок предупреждения о предстоящем увольнении может быть как больше, так и меньше 2 месяцев (общего срока предупреждения об увольнении при сокращении численности (штата) или ликвидации организации). Установление меньшего или большего срока не является нарушением трудового законодательства.

  • работодатель вправе не выплачивать работнику выходное пособие в связи с сокращением численности (штата) или прекращением деятельности, если такое условие не предусмотрено трудовым договором;
Отсутствие в трудовом договоре условия о выплате выходного пособия в случае сокращения численности (штата) работников или прекращения деятельности, не является нарушением трудового законодательства.

  • работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие, если это предусмотрено трудовым договором
Размер выходного пособия определяется в трудовом договоре. Он может быть как больше, так и меньше предусмотренного ч. 1 ст. 178 Трудового кодекса РФ размера — один средний месячный заработок работника. Установление размера выходного пособия меньше или больше размера среднего месячного заработка работника не является нарушением трудового законодательства.

В трудовом договоре могут быть предусмотрены случаи выплаты других компенсационных выплат.

Отсутствие случаев выплаты других компенсационных выплат не является нарушением трудового законодательства.

 

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