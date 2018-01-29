Памятка для ИП от Роструда: заключение и расторжение трудового договора с сотрудниками

На сайте онлайнинспекция.рф Роструд опубликовал памятку для ИП, нанимающих сотрудников.

Работодатель обязан заключить трудовой договор в письменной форме (ст. 303 ТК РФ).

Трудовой договор должен содержать условия, существенные для работника и работодателя, а также содержать следующие обязательные условия:

место работы,

трудовая функция работника,

права и обязанности работника,

дата начала работы,

срок договора,

условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада работника, порядок и сроки выплаты заработной платы,

режим рабочего времени и времени отдыха,

условия труда на рабочем месте,

условие об обязательном социальном страховании.

Работник может выполнять как работы, содержащиеся в тарифно-квалификационных справочниках, так и работы, по которым отсутствуют квалификационные характеристики.

Если численность работников у предпринимателя не превышает 35 человек (а в розничной торговле и бытовым обслуживании — 20 человек), срочный трудовой договор в виде исключения из общего правила может быть заключен без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения.

Также можно установить дополнительные (по сравнению с федеральными законами) основания прекращения трудового договора.

Работодатель обязан уплачивать страховые взносы в размере и порядке, установленном федеральными законами, как за себя, так и за работников.

Важно! Работодатель обязан оформлять свидетельство обязательного пенсионного страхования, если работник поступает на работу впервые.

Работодатель — индивидуальный предприниматель обязан в установленном порядке вести трудовые книжки работников.

В случае смерти индивидуального предпринимателя (при отсутствии отношений правопреемства) запись в трудовую книжку о прекращении трудовых отношений вправе сделать новый работодатель на основании письменного заявления работника с приложением соответствующих документов.

Работодатель имеет право изменять условия трудового договора по своей инициативе только лишь по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда.

Работодатель обязан уведомить работника о предстоящих изменениях не менее чем за 14 календарных дней (по общему правилу — двух месяцев).

Уведомление об изменении условий трудового договора производится в письменной форме.

При отказе работника от продолжения работы в новых условиях и несогласии с переводом на вакантную должность (либо при отсутствии вакансий) трудовой договор с ним прекращается по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.

Прекращение трудового договора между работодателем — индивидуальным предпринимателем и работником производится как по общим основаниям — ст. 77 Трудового кодекса РФ, так и по дополнительным основаниям.

Важно! Прекращение трудового договора по дополнительным основаниям возможно лишь в случае, если эти дополнительные основания указаны в трудовом договоре.

Работодатель не имеет права увольнять работника по иным, кроме общих оснований (ст. 77 Трудового кодекса РФ), если дополнительные основания не включены в трудовой договор.