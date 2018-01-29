Памятка для ИП от Роструда: заключение и расторжение трудового договора с сотрудниками

Работодатель обязан заключить трудовой договор в письменной форме (ст. 303 ТК РФ).
- место работы,
- трудовая функция работника,
- права и обязанности работника,
- дата начала работы,
- срок договора,
- условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада работника, порядок и сроки выплаты заработной платы,
- режим рабочего времени и времени отдыха,
- условия труда на рабочем месте,
- условие об обязательном социальном страховании.
Также можно установить дополнительные (по сравнению с федеральными законами) основания прекращения трудового договора.
Работодатель обязан уплачивать страховые взносы в размере и порядке, установленном федеральными законами, как за себя, так и за работников.
Работодатель — индивидуальный предприниматель обязан в установленном порядке вести трудовые книжки работников.
В случае смерти индивидуального предпринимателя (при отсутствии отношений правопреемства) запись в трудовую книжку о прекращении трудовых отношений вправе сделать новый работодатель на основании письменного заявления работника с приложением соответствующих документов.
Работодатель имеет право изменять условия трудового договора по своей инициативе только лишь по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда.
Работодатель обязан уведомить работника о предстоящих изменениях не менее чем за 14 календарных дней (по общему правилу — двух месяцев).
При отказе работника от продолжения работы в новых условиях и несогласии с переводом на вакантную должность (либо при отсутствии вакансий) трудовой договор с ним прекращается по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
Важно! Прекращение трудового договора по дополнительным основаниям возможно лишь в случае, если эти дополнительные основания указаны в трудовом договоре.
Работодатель не имеет права увольнять работника по иным, кроме общих оснований (ст. 77 Трудового кодекса РФ), если дополнительные основания не включены в трудовой договор.
Сокращение сотрудников у ИПРаботникам индивидуальных предпринимателей ТК РФ не предоставляет гарантий в виде заблаговременного предупреждения о сокращении, выходного пособия и сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства.
Для работодателя-индивидуального предпринимателя установлены следующие исключения из общего порядка прекращения трудового договора в связи с сокращением численности (штата) или прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем:
- работодатель вправе сообщить работнику о предстоящем увольнении в любой срок, если определенный срок не указан в трудовом договоре;
- работодатель обязан сообщить работнику о предстоящем увольнении в срок, который указан в трудовом договоре
- работодатель вправе не выплачивать работнику выходное пособие в связи с сокращением численности (штата) или прекращением деятельности, если такое условие не предусмотрено трудовым договором;
- работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие, если это предусмотрено трудовым договором
В трудовом договоре могут быть предусмотрены случаи выплаты других компенсационных выплат.