Почему уголовки по невыплате зарплаты все больше. Как предпринимателю обезопасить себя

Давление на российских предпринимателей не слабеет.

В докладе экспертного центра Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей «Уголовное преследование по экономическим делам – 2017» отмечается рост дел по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).

С 2013 года число таких преступлений выросло в 6 раз – с 397 до 2332. Из них приговором закончилось около 15% дел.

Не секрет, что такие уголовные дела зачастую возбуждаются в противоправных целях. Как в этих случаях действуют правоохранители и как предпринимателю обезопасить себя?

Действия руководителя являются преступными только при наличии у него корыстной или иной личной заинтересованности, а квалификация зависит от сроков и размеров невыплаты зарплаты, а также от факта наступления тяжких последствий.

От квалификации зависит и степень дестабилизации работы компании. В лучшем случае работодатель будет под подпиской о невыезде либо отстранен от занимаемой должности. В худшем – будет заключен под стражу или домашний арест, а на имущество будет наложен арест.

В целях оказания давления такие дела возбуждаются в отношении лиц, являющихся одновременно и руководителями и собственниками бизнеса. Если руководитель является «марионеткой» бенефициара, то уголовное дело нужного эффекта не произведет. Отобрать или разрушить бизнес не получится. Поэтому случаи привлечения «марионеток», как правило, обоснованы.

Нередко компании испытывают кризис ликвидности, получая срывы оплат. Работодатель все средства вкладывает в производство и закупку товара, ожидая дополнительного дохода, что позволит спасти бизнес и получать в дальнейшем прибыль, выплачивая работникам зарплату. Но с точки зрения правоприменителя работодатель мог бы взять кредит в банке, воспользоваться частными займами и т.д. Если таких попыток не было, то преступный умысел налицо и перечисленные причины невыплат зарплаты значения иметь не будут.

Если на расчетных счетах и в кассе компании отсутствуют денежные средства, то состава преступления нет. Тем не менее, в практике встречаются случаи незаконного возбуждения уголовных дел. Как правило, такие дела не доходят до суда. В этих случаях правоохранители действуют в единой цепочке с конкурентами и бывшими партнерами по бизнесу.

Пример. Двое работников крупной нефтегазовой компании подделали первые страницы своих трудовых договоров, увеличив зарплату в 6 раз. Затем они обратились в трудовую инспекцию, которая, выявив задолженность, передала материалы в Следственный комитет. Возбудили уголовное дело. На следующий день в компании прошел обыск и были изъяты все компьютеры и оргтехника. День проведения указанных мероприятий при этом «случайно» совпал с последним днем сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности. Было арестовано все ценное имущество, часть из которого была оперативно помещена на хранение в специализированную организацию. Сорваны контракты. Таким образом, в отношении работодателя было сфабриковано уголовное дело в связи с частичной невыплатой зарплаты в течение более трех месяцев.

Часто для возбуждения уголовных дел используются заявления несуществующих работников. Инициируется проверка, проводятся ОРМ, изымаются документы, жесткие диски, печати, оргтехника и т.д. Тем самым преследуется две цели - дестабилизация работы компании и возбуждение новых уголовных дел.

Пример. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. Через месяц был задержан и допрошен в качестве подозреваемого П. Затем в отношении П. было сразу же возбуждено второе уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, которое было соединено с первым делом. Затем следователь обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого П. меры пресечения в виде заключения под стражу, которое судом было удовлетворено.

Работодателю следует предельно внимательно подходить к улаживанию трудовых конфликтов с работниками, т.к. решение суда о взыскании зарплаты может быть в дальнейшем положено в основу приговора.

Работодателю также стоит заранее прогнозировать риски снижения доходов компании.

Зачастую предприниматели пытаются давать взятки, обрекая себя на ещё более тяжкую судьбу. Делать этого не стоит.

Пример. В связи со сложным материальным положением на предприятии, у руководителя Общества перед работниками образовалась задолженность по зарплате, погасить которую он собирался по мере поступления средств. На предприятие прибыли оперативники ОЭБ и ПК и пояснили, что проводят проверку по заявлению работника о невыплате ему зарплаты. Они произвели осмотр помещений, изъяли ряд документов и сообщили о необходимости представить дополнительные документы. Впоследствии руководитель передал документы одному из оперативников. Сотрудник отобрал у него объяснения и пояснил, что материал по факту невыплаты зарплаты будет направлен в Следственный комитет. Руководитель попросил его не делать этого и на листе бумаги написал, что сможет передать 200 000 рублей «за решение вопроса». Оперативник ответил, что принимать решение о передаче материалов будет второй сотрудник и, кроме того, руководителю необходимо предоставить дополнительные документы. В тот же день руководитель отдал другому оперативнику документы, после чего положил на стол 200 000 рублей. Затем в кабинет вошли сотрудники полиции и пояснили, что он задержан за дачу взятки. Впоследствии руководитель был осужден по приговору суда.

Известны и случаи провокаций к даче взяток, но это уже отдельная тема.

В России множество способов давления на бизнес. Преследование по ст. 145.1 УК РФ лишь видимая часть айсберга. Творчество некоторых правоохранителей поражает, но, хотелось бы, чтобы эта мощная энергия была направлена не на личное обогащение, а на защиту прав и законных интересов потерпевших и защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, как того требует УПК РФ.