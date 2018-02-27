Временный добровольный отказ от пенсии: кому это выгодно?

Размер пенсии напрямую зависит от количества пенсионных баллов. Чем меньше баллов, тем меньше пенсия. Однако есть возможность заработать премиальные баллы, временно отказавшись от пенсии.

Насколько это выгодно – посчитаем.

Премиальные коэффициенты

Сумму ваших пенсионных баллов (ИПК) увеличивает обращение за назначением страховой пенсии по старости позднее возникновения права на нее. За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные коэффициенты.

Например, если вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма баллов – на 45%; а если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма баллов в 2,32 раза.

Период более позднего обращения за назначением пенсии Коэффициент увеличения фиксированной выплаты Коэффициент увеличения фиксированной выплаты при наличии права на досрочное назначение пенсии Коэффициент увеличения суммы ИПК Коэффициент увеличения суммы ИПК при наличии права на досрочное назначение пенсии 1 1,056 1,036 1,07 1,046 2 1,12 1,07 1,15 1,1 3 1,19 1,12 1,24 1,16 4 1,27 1,16 1,34 1,22 5 1,36 1,21 1,45 1,29 6 1,46 1,26 1,59 1,37 7 1,58 1,32 1,74 1,45 8 1,73 1,38 1,9 1,52 9 1,9 1,45 2,09 1,6 10 и более лет 2,11 1,53 2,32 1,6

Что говорят чиновники

«Мы рассматриваем активное долголетие как социальный аспект, включая такие направления как здоровье, волонтерство, туризм, активное участие в общественной жизни», – заявил замглавы Минтруда Алексей Вовченко, выступая на прошедшем недавно инвестиционном форуме в Сочи.

Он согласился с тезисом о том, что в 45 лет человек на рынке труда испытывает большие риски, связанные с переменой работы, сменой рода деятельности. «Опять же это риски, а не тотальная проблема, что в этом возрасте заканчивается дальнейшая карьера», – подчеркнул замминистра.

«Мы заложили в нашей пенсионной реформе инструменты стимулирования более позднего выхода на пенсию», – сообщил он. Это, в частности, повышенный размер пенсии при обращении за страховой пенсией после общеустановленного возраста выхода на пенсию.

ПФР на своем сайте регулярно убеждает пенсионеров, что отложенный выход на пенсию – это выгодно для пенсионеров. Так ли это на самом деле? Как говорится, доверяй, но проверяй. Посчитаем.

Расчет

Для примера возьмем пенсионера Сидорова, который в январе 2018 достиг возраста 60 лет, заработал 30 лет стажа и 100 баллов. Его пенсия составила 100*81,49+4982,90=13131,90 руб. Сидоров внял убеждениям «пенсионщиков» и решил пока пенсию не оформлять, чтобы позже получать ее уже в увеличенном размере.

Посчитаем, какая пенсия ждет Сидорова в зависимости от того, когда он за ней обратится, с учетом коэффициентов из таблицы выше.

Период более позднего обращения за назначением пенсии Возраст пенсионера Размер фиксированной выплаты Стоимость баллов Размер пенсии Прибавка к пенсии, % Прибавка к пенсии в месяц, руб. 0 60 4982,90 8149 13131,90 0 0 1 61 5261,94 8719,43 13981,37 6 849,47 2 62 5580,85 9371,35 14952,20 14 1820,30 3 63 5929,65 10104,76 16034,41 22 2902,51 4 64 6328,28 10919,66 17247,94 31 4116,04 5 65 6776,74 11816,05 18592,79 42 5460,89 6 66 7275,03 12956,91 20231,94 54 7100,04 7 67 7872,98 14179,26 22052,94 68 8920,34 8 68 8620,42 15483,10 24103,52 84 10971,62 9 69 9467,51 17031,41 26498,92 102 13367,02 10 70 10513,92 18905,68 29419,60 124 16287,70

Итак, мы посчитали, какую прибавку к пенсии и в каком возрасте получит Сидоров, если выйдет на пенсию позже. А теперь посчитаем, сколько он потеряет, отказавшись на это время от пенсии. И сравним эти цифры, чтобы узнать, насколько оправданы потери и насколько ощутима выгода.

Период более позднего обращения за назначением пенсии Возраст пенсионера Прибавка к пенсии в месяц Прибавка к пенсии в год Потерянная пенсия Через сколько лет потери «отобьются» К какому возрасту потери «отобьются» 0 60 0 0 0 - - 1 61 849,47 10193,67 157582,80 15 76 2 62 1820,30 21843,58 315165,60 14 76 3 63 2902,51 34830,13 472748,40 14 77 4 64 4116,04 49392,52 630331,20 13 77 5 65 5460,89 65530,73 787914,00 12 77 6 66 7100,04 85200,53 945496,80 11 77 7 67 8920,34 107044,10 1103079,60 10 77 8 68 10971,62 131659,40 1260662,40 10 78 9 69 13367,02 160404,24 1418245,20 9 78 10 70 16287,70 195452,39 1575828,00 8 78

Как видно из таблицы, если Сидоров выйдет на пенсию на год позже, в 61 год, он недополучит 157,5 тыс. пенсии. Но зато увеличит свою будущую пенсию на 850 руб. в месяц или 10 тыс. в год. Таким образом, не менее чем через 15 лет его прибавка перекроет те потери, которые он понес в погоне за этой прибавкой.

Если он выйдет на пенсию на 10 лет позже, в 70 лет, он недополучит почти 1,6 млн. рублей, но увеличит будущую пенсию на 16 тыс. в месяц или 195 тыс. в год. Таким образом, через 8 лет, после 78 лет, он начнет получать выгоду.

Пожелаем нашему пенсионеру Сидорову крепкого здоровья! Ведь, как показывают расчеты, выгода (весьма сомнительная) отложенного выхода на пенсию проявится в том случае, если пенсионер проживет долго. В этом случае он не только получит от ПФР то, что принадлежало ему по праву еще несколько лет назад, но и начнет получать обещанные «дивиденды».

Отметим, что в расчете не учтены возможные проценты по вкладу, куда Сидоров мог бы откладывать пенсию, от которой так опрометчиво решил временно отказаться, надеясь получить выгоду. Кроме того, мы не учли также и инфляцию как при расчете потерь, так и при расчете будущей увеличенной пенсии.

Расчет ПФР

На сайте ПФР приводится расчет с учетом отложенного выхода для работающей пенсионерки, имеющей право на досрочную пенсию, которая к этому моменту заработала 142,4 балла. В таблице ПФР приведены 2 сценария развития событий – своевременное оформление пенсии в 2016 году (в возрасте 50 лет) и ее отсрочка на 3 года, до 2019. ПФР в своих расчетах учел коэффициент индексации, а также количество баллов, которые за эти 3 года заработает пенсионерка.

Напомним, в случае оформления пенсии на ее ИЛС будет ежегодно зачисляться не более 3 баллов. Если она временно откажется от пенсии, на ИЛС будут зачисляться все заработанные баллы, но не более максимального количества (в 2018 – 8,7 баллов).

По расчету, который составило ОПФР по Хабаровскому краю, после увольнения в 2019 году, увеличенная пенсия (с отложенным выходом) составит 23078,20 руб. А в случае своевременного оформления пенсия в 2019 году будет 19089,11 руб. Таким образом, разница – 3989 руб. ежемесячно в пользу варианта с отложенным выходом. Это выгодно, делает вывод ПФР.

Однако в данном примере «пенсионщики» не посчитали, сколько денег потеряла пенсионерка, отказавшись от пенсии. Учитывая, что размер ее пенсии в 2016 году был 15134,98 руб., за 3 года женщина недополучила около 545 тыс. рублей. Таким образом, ей понадобится более 11 лет, чтобы вернуть эти деньги в виде премиальной надбавки. То есть получать обещанную выгоду она начнет в возрасте 64 лет (50+3+11).

Что на практике

Региональные отделения ПФР рапортуют о сотнях пенсионеров, временно отказавшихся от пенсии ради ее увеличения.

Так, например, в Калининградской области к середине 2017 года таким правом воспользовались 272 человека.

В Волгоградской области таковых оказалось 328 человек.

На сайте ПФР в разделе открытых данных приведены сведения о количестве вынесенных решений о назначении пенсий позднее срока возникновения права на них, с применением повышающих коэффициентов. Так, за 2016 год Пенсионным фондом было вынесено 18,2 тыс. таких решений.