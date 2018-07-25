Какие пенсии будут у россиян в ближайшие годы

ПФР подготовил проект своего бюджета, куда заложено повышение средней пенсии к 2021 году до 17 тыс. рублей.
Доходы ПФР
На заседании Общественного совета при ПФР, состоявшемся на минувшей неделе, обсудили основные характеристики бюджета Фонда на 2019 год и плановый период до 2021 года.
Характеристики бюджета сформированы в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития России до 2024 года, подготовленного Минэкомики с учетом предстоящих изменений в пенсионной системе России.
Доходы бюджета ПФР в 2019 году запланированы на уровне 8,7 трлн рублей с ростом к предыдущему году на 5,1%. В 2020 году доходы вырастут до 9,0 трлн рублей (на 4%), в 2021 году – до 9,4 трлн рублей (на 3,7%).
Поступления страховых взносов в бюджет ПФР определены с учетом базового тарифа на ОПС в размере 22% и сохранения пониженных тарифов для ряда категорий страхователей. В 2019 году сборы взносов составят 5,2 трлн рублей, в 2020–2021 годах ожидается рост сборов до 5,4 и 5,8 трлн рублей соответственно.
Для сравнения – в 2017 году взносов было собрано 4,5 трлн. рублей, следует из открытых данных, размещенных на сайте ПФР.
За счет того, что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает Правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы. В дальнейшем этот эффект будет нарастать, сообщает РБК подробности проекта.
Трансферты в бюджет ПФР из федерального бюджета составят 3,4 трлн рублей в 2019 году и 3,5 трлн рублей в 2020 и 2021 годах.
Пенсии
Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2019–2021 годы учитывают рост страховых пенсий с 2019 года темпами, значительно превышающими инфляцию.
Страховые пенсии по старости будут проиндексированы в 2019 году на 7,05%, в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%.
Указанные параметры индексации пенсий превышают прогноз Минэкономразвития по инфляции (4,3% — в 2019 году, 3,8% — в 2020 году и плюс 4% — в 2021 году).
Год
Прогноз по инфляции, %
Индексация пенсий, %
2019
4,3
7,05
2020
3,8
6,6
2021
4
6,3
Напомним, накануне стало известно, что индексация пенсий ежегодно будет проводиться 1 января, а не 1 февраля, как принято сейчас. Соответствующие поправки в пенсионный законопроект вносятся ко второму чтению.
Проектом ПФР предусмотрен ежегодный рост страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров на 12 тыс. рублей и общее увеличение пенсии до 20 тыс. рублей к 2024 году.
Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2019 году 15,4 тыс.
Реальный размер пенсий (скорректированный на уровень инфляции) будет расти медленнее: так, в 2019 году пенсии в реальном выражении вырастут до 14 748 руб. (по сравнению с 14 049 руб. в 2018 году), в 2020-м — до 15 718 руб., в 2021 году — до 16 550 руб.
2018
2019
2020
2021
Прожиточный минимум пенсионера
8 346
8 586
8 758
9 050
Среднегодовой размер пенсии
14 414
15 367
16 284
17 212
Соотношение размера пенсии с ПМП
172,7%
179,0%
185,9%
190,2%
Соотношение со средней зарплатой
33,8%
34,3%
34,5%
34,3%
Реальный размер пенсии
14 049
14 748
15 718
16 550
Темп роста реальной пенсии
1,7%
2,3%
2,3%
1,6%
Параметры бюджета ПФР, представленные на заседании Общественного совета, были одобрены и согласованы для дальнейшего рассмотрения. В июле они будут обсуждаться на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.