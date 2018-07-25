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Какие пенсии будут у россиян в ближайшие годы

ПФР подготовил проект своего бюджета, куда заложено повышение средней пенсии к 2021 году до 17 тыс. рублей.

Доходы ПФР

На заседании Общественного совета при ПФР, состоявшемся на минувшей неделе, обсудили основные характеристики бюджета Фонда на 2019 год и плановый период до 2021 года.

Характеристики бюджета сформированы в соответствии с базовым вариантом прогноза социально-экономического развития России до 2024 года, подготовленного Минэкомики с учетом предстоящих изменений в пенсионной системе России.

Доходы бюджета ПФР в 2019 году запланированы на уровне 8,7 трлн рублей с ростом к предыдущему году на 5,1%. В 2020 году доходы вырастут до 9,0 трлн рублей (на 4%), в 2021 году – до 9,4 трлн рублей (на 3,7%). 

Поступления страховых взносов в бюджет ПФР определены с учетом базового тарифа на ОПС в размере 22% и сохранения пониженных тарифов для ряда категорий страхователей. В 2019 году сборы взносов составят 5,2 трлн рублей, в 2020–2021 годах ожидается рост сборов до 5,4 и 5,8 трлн рублей соответственно.

Для сравнения – в 2017 году взносов было собрано 4,5 трлн. рублей, следует из открытых данных, размещенных на сайте ПФР.

За счет того, что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает Правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы. В дальнейшем этот эффект будет нарастать, сообщает РБК подробности проекта.

Трансферты в бюджет ПФР из федерального бюджета составят 3,4 трлн рублей в 2019 году и 3,5 трлн рублей в 2020 и 2021 годах.

Пенсии

Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда на 2019–2021 годы учитывают рост страховых пенсий с 2019 года темпами, значительно превышающими инфляцию.

Страховые пенсии по старости будут проиндексированы в 2019 году на 7,05%, в 2020 году — на 6,6%, в 2021 году — на 6,3%.

Указанные параметры индексации пенсий превышают прогноз Минэкономразвития по инфляции (4,3% — в 2019 году, 3,8% — в 2020 году и плюс 4% — в 2021 году).
 

Год

Прогноз по инфляции, %

Индексация пенсий, %

2019

4,3

7,05

2020

3,8

6,6

2021

4

6,3

Напомним, накануне стало известно, что индексация пенсий ежегодно будет проводиться 1 января, а не 1 февраля, как принято сейчас. Соответствующие поправки в пенсионный законопроект вносятся ко второму чтению.

Проектом ПФР предусмотрен ежегодный рост страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров на 12 тыс. рублей и общее увеличение пенсии до 20 тыс. рублей к 2024 году.

Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2019 году 15,4 тыс.

Реальный размер пенсий (скорректированный на уровень инфляции) будет расти медленнее: так, в 2019 году пенсии в реальном выражении вырастут до 14 748 руб. (по сравнению с 14 049 руб. в 2018 году), в 2020-м — до 15 718 руб., ​ в 2021 году — до 16 550 руб.

 

2018

2019

2020

2021

Прожиточный минимум пенсионера

8 346

8 586

8 758

9 050

Среднегодовой размер пенсии

14 414

15 367

16 284

17 212

Соотношение размера пенсии с ПМП

172,7%

179,0%

185,9%

190,2%

Соотношение со средней зарплатой

33,8%

34,3%

34,5%

34,3%

Реальный размер пенсии

14 049

14 748

15 718

16 550

Темп роста реальной пенсии

1,7%

2,3%

2,3%

1,6%

Параметры бюджета ПФР, представленные на заседании Общественного совета, были одобрены и согласованы для дальнейшего рассмотрения. В июле они будут обсуждаться на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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