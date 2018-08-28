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Какие огромные штрафы для продавцов и производителей могут появиться к 2019 году

В марте 2018 года членами Совета Федерации В.Н.Бондаревым, О.В.Мельниченко, В.С.Тимченко, а позже к ним присоединился депутат Слыщенко К.Г. (язык не поворачивается назвать их «Уважаемыми»), в ГД РФ внесен законопроект Федерального закона № 428033-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в части усиления ответственности за введение потребителей в заблуждение).

В пояснительной записке приводится основания для увеличения административной ответственности. Основная причина та, что штрафы не пересматривались с 2007 года и что административная ответственность за нарушение таких нормативов чисто символическая, и она не оказывает должного превентивного воздействия на недобросовестных изготовителей, исполнителей, продавцов.

В тоже время, сами авторы указывают, что большая часть проведенных проверок не выявляет нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда (в 2016 году таких — только 16% от общего количества проверенных подконтрольных субъектов, у которых выявлены нарушения), но в СМИ регулярно появляются сообщения о подобных нарушениях, что свидетельствует о ее актуальности.

На основании сделанных авторами выводов предлагается:

1. За реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг при отсутствии необходимой информации, в том числе сведений об изготовителе, продавце и иной информации, которая должна быть предоставлена потребителю (часть 1 ст.14.5 КоАП РФ) предлагается увеличить размеры штрафных санкций, установив их для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

В настоящее время предусматривается предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 2 000 руб., на должностных лиц — от 3 000 до 4 000 руб., на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 руб.

Штрафные санкции увеличиваются в 10 раз!

2. За нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (т.е. за реализацию продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии) статьей 14.45 КоАП РФ в настоящее время предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

Этим законопроектом предлагается увеличить размер штрафных санкций, предусмотренных статьей 14.45 КоАП РФ, установив их для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб. (увеличив только нижний предел), для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. руб. (увеличение штрафа в целом).

3. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям (ст. 14.43 КоАП РФ) в настоящее время влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,0 тыс. руб до 2,0 тыс. руб. на должностных лиц — от 10,0 тыс. до 20,0 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20,0 тыс. до 30,0 тыс. руб. на юридических лиц — от 100,0 тыс. до 300,0 тыс. руб.

Предлагается наложение административного штрафа на граждан в размере от 2,5 тыс. до 5,0 тыс. руб. на должностных лиц — от 25,0 тыс. руб. до 50,0 тыс. руб. на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50,0 тыс. руб. до 80,0 тыс. руб., на юридических лиц — от 250,0 тыс. руб. до 500,0 тыс. руб.

Увеличение в 2 — 2,5 раза.

За причинение вреда и здоровью абзац второй части 2 ст. 14.43 предлагается увеличить штрафы в 1,5 — 2,0 раза, на граждан в размере от 5,0 тыс. руб. до 10,0 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц — от 50,0 тыс. руб. до 80,0 тыс.руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 80,0 тыс. руб. до 110,0 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц — от 500,0 тыс. руб. до 800,0 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой..

За повторное нарушение по ст. 14.43 предлагается также увеличение штрафа в 1,5 −2,0 раза, на граждан в размере от 10,0 тыс. руб. до 20,0 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц — от 80,0 тыс. руб. до 110,0 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 110,0 тыс. руб. до 150,0 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц — от 800,0 тыс. руб. до 1 000,0 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией предметов административного правонарушения.

4) По ст. 14.45 КоАП РФ «Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о соответствии» предлагается увеличить штраф для юридических лиц нижний предел на 200,0 тыс. руб., а верхний на 100,0 тыс. руб. (до 400,0 тыс. руб.)

Все это можно было принять за чисто формальное действо наших депутатов, но Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, рассмотрев проект, решил:

«Считать данный законопроект соответствующим части третьей статьи 104 Конституции Российской Федерации и статье 105 Регламента Государственной Думы и включить указанный проект федерального закона в примерную программу законопроектной работы Государственной Думы».

Вероятно, что к Новому Году нас обрадуют новыми штрафами. Только кто сможет оплатить максимальный штраф или придется договариваться?

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