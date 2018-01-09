А вы знаете, сколько пенсионных баллов уже заработали?

ПФР ведет учет пенсионных прав граждан на ИЛС, где отображаются сведения персучета (о зарплате, суммах страховых взносов и трудовом стаже).

Получить сведения из ИЛС по форме СЗИ-6 можно несколькими способами, в том числе через портал госуслуг.

Между тем данные о стаже и баллах за периоды до назначения пенсии после ее оформления в форме СЗИ-6 не отображаются. Этот вопрос активно обсуждают наши читатели.

А проверяют ли наши читатели данные, отражающиеся на их лицевом счете в ПФР? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.