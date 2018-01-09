Клерк.Ру
Новости для директора

А вы знаете, сколько пенсионных баллов уже заработали?

ПФР ведет учет пенсионных прав граждан на ИЛС, где отображаются сведения персучета (о зарплате, суммах страховых взносов и трудовом стаже).

Получить сведения из ИЛС по форме СЗИ-6 можно несколькими способами, в том числе через портал госуслуг.

Между тем данные о стаже и баллах за периоды до назначения пенсии после ее оформления в форме СЗИ-6 не отображаются. Этот вопрос активно обсуждают наши читатели.

А проверяют ли наши читатели данные, отражающиеся на их лицевом счете в ПФР? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Проверяете ли вы данные о стаже, пенсионных накоплениях и баллах, которые отражаются на вашем ИЛС?

Ключевые слова: пенсия, индивидуальный лицевой счет, пенсионный балл

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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8 мнений
Клерк
natalisa51
 Надо не нам проверять,а ПФ ежегодно обязан всем рассылать  справки с печатью и подписью о стаже и баллах накопительных . И приучать пенсионеров, чтобы они все имели личный кабинет.
Клерк
natalisa51

 И я не хочу расстраиваться. Потом сюрприз будет...Может это кодло лет через пять разгонят и придёт какой-нибудь с мозгами и поставить всё как надо ( Ванга говорила,что должен страной править " гончар") фамилия или специальность не понятно...Но в россии 1 в 100 лет к власти приходят настоящие правители,которые хорошо весь мусор подчищают. У меня такое предчувствие,что этими баллами, лет через10, мы все ,разве, что подотрёмся...

<b>Модератор</b>
бух2007
проверяла. плакала

 

+1
Как-то интересно они стаж до введения персучета перевели в баллы. За каждый год начислили по баллу. Как будто в те годы априори была минимальная зарплата.
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Аноним
, Красноярск
Очень много ошибок, данные обновляются редко, в ПФР другие данные, которые не совпадают на сайте госуслуг и даже на сайте ЛК ПФР ошибки (есть даже математические). 
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Аноним
, Краснодар

бух2007, Вы писали:

проверяла. плакала

 

+1
Как-то интересно они стаж до введения персучета перевели в баллы. За каждый год начислили по баллу. Как будто в те годы априори была минимальная зарплата.

 Ну, не пишите, если не разбираетесь чушь.

<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, а в чем чушь, можно узнать? Вам перевели прям по максимуму баллов за год, да? ;) Если Вы так разбираетесь в вопросе, может проинформируете остальных?
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