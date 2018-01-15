Пенсионеров опять вводят в заблуждение. В 2018-м не надо ждать 5000

ПФР в последнее время фиксирует массовые случаи получения гражданами текстовых и аудиосообщений на мобильные устройства в сети «Whatsapp» с призывом обратится в управления Пенсионного фонда с заявлением на денежную выплату в размере 5 тыс. рублей.

При этом сообщается, что подать заявление необходимо в ближайшее время – до 20 января.

Между тем данные сообщения являются абсолютной дезинформацией и предметом рассмотрения компетентных органов. Пенсионный фонд не производит дополнительных разовых выплат и не вызывает массово пенсионеров для сбора их данных. Никакой дополнительной выплаты в 5000 рублей пенсионерам не ожидается. Данная рассылка дело рук мошенников!

ПФР настоятельно рекомендует не обращать внимания на подобные сообщения и проявлять бдительность.

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