Россияне не знают, сколько пенсионных баллов уже заработали

Сегодня на нашем сайте завершился опрос, в ходе которого мы выяснили, интересуются ли наши читатели элементами, влияющими на размер будущей пенсии.

Речь идет о данных, которые отражаются на индивидуальном лицевом счете в ПФР: стаж, сумма накоплений, количество баллов.

Получить сведения из ИЛС по форме СЗИ-6 можно несколькими способами, в том числе через портал госуслуг.

Как показали результаты опроса, в котором приняли участие около 2 тыс. человек, подавляющее число россиян (76%) не проверяют состояние своего ИЛС.

61% респондентов вообще не знают о такой возможности, а 15% просто пока не наши время для этой процедуры.

Между тем 24% опрошенных бдят за ПФР, заглядывая в свой ИЛС. Причем 12% россиян делают это регулярно. Еще 12% респондентов отметили, что от созерцания данных ИЛС их охватывает грусть, так как за трудовую деятельность количество заработанных баллов слишком мало.

В комментариях к опросу наши читатели отмечают, что наибольшее недоумение вызывает пересчет стажа до 2002 года в баллы.