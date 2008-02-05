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Штрафы для застройщиков в долевом строительстве ужесточают

Госдума в среду рассмотрела пакет законопроектов, касающихся долевого строительства.

Первый проект предусматривает разработку Правительством требований к застройщикам, привлекающим дольщиков, пишет «Парламентская газета». В нем же прописано прописано создание в регионах специальных контролирующих и надзирающих органов, если таковых ещё нет. Власти регионов должны будут вносить данные о выданных разрешениях на строительство в единую информационную систему.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства обяжут информировать контролирующие органы и органы регистрации прав на недвижимое имущество о несоответствии застройщика требованиям законодательства. Если такая информация появится, то власти не будут регистрировать договоры долевого строительства.

Второй законорпроект ужесточает ответственность за нарушения порядка размещения информации в единой информационной системе жилищного строительства. Штраф в размере 30 тысяч рублей заплатят должностные лица, а 200 тысяч рублей — юрлица. Если должностные лица повторно нарушат закон, то штраф для них составит уже 100 тысяч рублей, а для юрлиц — 300 тысяч рублей. За незаконное использование в наименовании компании словосочетания «специализированный застройщик» придется заплатить штраф в размере от 500 тысяч рублей до 700 тысяч рублей.

За неправомерную выдачу заключения о соответствии застройщика и проектной декларации законодательным требованиям чиновники должны будут заплатить штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

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