Должники ссылаются на законы США и «переселяются» в Нарнию, чтобы избежать расплаты

Что только не придумывают должники, чтобы избежать расплаты с кредиторами.

Приставам Бурятии поступило письменное сообщение от матери должника, являющейся его представителем по доверенности.

В письме женщина уведомляет приставов о смене ее сыном имени и присвоении ему титула, причем не в установленном законом порядке, а просто нарекая себя: «Живой Мужчина с собственным именем Андрей», который не имеет ничего общего с гражданином, взявшим кредит.

Суть послания, изобилующего ссылками на «законы», в том числе США и неких Обязательств Доброй Веры, заключается в том, что «никто не имеет права доминировать или властвовать над другими», соответственно нет необходимости отвечать по своим гражданско-правовым обязательствам.

Тем временем, пока представитель должника защищает таким образом права своего доверителя, судебные приставы, действуя в правовом поле РФ, взыскали с него задолженность в пользу двух кредитных учреждений в размере 78 тыс. рублей.

Задолженность была списана за счет денежного довольствия военнослужащего. На сегодняшний день средства перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

В службе судебных приставов отмечают, что подобные послания не редкость в практике ведомства. Имеются случаи, когда должники отказывались платить по своим счетам в связи с тем, что до сих пор считают себя гражданами СССР, а процессуальные документы судебных приставов – нелегитимными.

Курьезные случаи периодически происходят в практике ФССП. Так, например, в Красноярском управлении судебные приставы обнаружили в шкафу обвиняемого, которого необходимо было доставить в суд. Мужчина утверждал, что он житель Нарнии, и судебные приставы не имеют права совершать принудительный привод, так как их юрисдикция не распространяется на сказочную страну.