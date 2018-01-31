Должники ссылаются на законы США и «переселяются» в Нарнию, чтобы избежать расплаты

Что только не придумывают должники, чтобы избежать расплаты с кредиторами.
Приставам Бурятии поступило письменное сообщение от матери должника, являющейся его представителем по доверенности.
В письме женщина уведомляет приставов о смене ее сыном имени и присвоении ему титула, причем не в установленном законом порядке, а просто нарекая себя: «Живой Мужчина с собственным именем Андрей», который не имеет ничего общего с гражданином, взявшим кредит.
Суть послания, изобилующего ссылками на «законы», в том числе США и неких Обязательств Доброй Веры, заключается в том, что «никто не имеет права доминировать или властвовать над другими», соответственно нет необходимости отвечать по своим гражданско-правовым обязательствам.
Тем временем, пока представитель должника защищает таким образом права своего доверителя, судебные приставы, действуя в правовом поле РФ, взыскали с него задолженность в пользу двух кредитных учреждений в размере 78 тыс. рублей.
Задолженность была списана за счет денежного довольствия военнослужащего. На сегодняшний день средства перечислены взыскателям, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
В службе судебных приставов отмечают, что подобные послания не редкость в практике ведомства. Имеются случаи, когда должники отказывались платить по своим счетам в связи с тем, что до сих пор считают себя гражданами СССР, а процессуальные документы судебных приставов – нелегитимными.
Курьезные случаи периодически происходят в практике ФССП. Так, например, в Красноярском управлении судебные приставы обнаружили в шкафу обвиняемого, которого необходимо было доставить в суд. Мужчина утверждал, что он житель Нарнии, и судебные приставы не имеют права совершать принудительный привод, так как их юрисдикция не распространяется на сказочную страну.
И правильно считают себя гражданами СССР, так как это так и есть.
Документ подтверждающий гражданство, это свидетельство о рождении. Паспорт не является документом подтверждающим гражданство. Паспорт - это удостоверение личности. (см. закон о паспорте. Кстати закон так и остался СССР-овским)
Смена гражданства, это процедура состоящая из двух действий:
1. Выход из гражданства одной страны.
2. Обретение гражданства другой страны.
А так как ни кто из нас, рождённых в СССР не подавал заявление в Верховный Совет СССР или РСФСР о выходе из гражданства СССР, то мы рождённые в СССР так и остались гражданами СССР.
Это вам любой юрист расскажет.
Стало быть двойное гражданство. А у тех, кто в Нарнии, ещё и тройное.
Нельзя быть гражданином несуществующей страны. Это вот точно любой юрист расскажет ))
А если некий гражданин не считает себя гражданином России, значит он считает себя иностранным гражданином и пусть изволит выполнять законы для иностранцев. Получат разрешения на работу, например, и пр
ЛЮБОЙ!!!1 Обожаю такое. А если найду? Такого, кто не расскажет?
Вы в своей головушке можете быть чем захотите, главное, с реальностью в клинч не входите.
Технически можно, будучи гражданином прекратившего существование государства, не приобрести другое гражданство и стать апатридом, чего и хотелось бы искренне, от всего сердца пожелать всем долбанутым совковой лопатой, но, к сожалению, это уже невозможно.