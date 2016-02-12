Голодец призвала отказаться от неквалифицированных рабочих мест

Повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года является «цивилизационным решением», и бизнес должен воспользоваться моментом и отказаться от неквалифицированных рабочих мест, заявила вице-премьер Ольга Голодец на социальном форуме в рамках «Недели российского бизнеса» под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.

«Все мы к этому должны быть готовы, и я обращаю внимание, прежде всего, предприятий, чтобы все на всех уровнях сделали это [повышение минимальных зарплат до уровня прожиточного минимума] качественно и воспользовались моментом. Мы много и долго говорили о создании высокопроизводительных рабочих мест, об отказе от рабочих мест, где требуется низкая квалификация работников. Час настал. Я думаю, что когда мы говорим сегодня о росте производительности труда — это, прежде всего, отказ от неэффективных рабочих мест, замена их машинами и оборудованием, причем желательно, чтобы эти машины и оборудование также производились на территории Российской Федерации», — сказала Голодец.

По ее словам, есть целые структуры, которые не предъявляют качественных требований к новым рабочим местам. В пример вице-премьер привела одну из заявок компании по программе «Кадры для Дальнего Востока», в которых из 23 тыс. создаваемых рабочих мест 11 тыс. требовали нулевой квалификации. «Рабочие места, которые не требуют квалификации не представляют интереса. Это не двигатель, не локомотив нашей экономики», — добавила вице-премьер.