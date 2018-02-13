Незаконно полученные пенсии и пособия придется вернуть

Так как сбор и анализ информации по застрахованным лицам занимает некоторое время, ПФР может перечислять денежные средства по той или иной социальной выплате лицам, утратившим на нее право. Это, в свою очередь, влечет крупные суммы переплат, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами, посетовали в отделении фонда по Калининградской области.

Напомним, в ряде случаев неработающие граждане могут получать различные социальные выплаты по линии ПФР. При этом главным условием для их получения является именно факт отсутствия работы.

К наиболее распространенным выплатам, положенным только неработающим гражданам, относятся:

- ежемесячная компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособным человеком (инвалидом 1 группы, гражданином, достигшим 80 лет);

-ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы (выплаты по уходу положены только гражданам трудоспособного возраста, не получающим при этом пенсию или пособие по безработице);

- федеральная социальная доплата к пенсии.

Фактор трудоустройства является решающим и для получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца, воспитывающим ребенка умершего кормильца до достижения им 14-летнего возраста, имеющим право на данный вид пенсии.

Студенты, получающие пенсии по случаю потери кормильца, а также находящиеся на иждивении, при отчислении, или переводе на заочную форму обучения в кратчайшие сроки должны уведомить об этом ПФР, так как право на получение выплаты в связи с данным фактом у них утрачивается.

Чаще всего переплаты из федерального бюджета возникают, когда застрахованное лицо не сообщает в ПФР о трудоустройстве, регистрации в качестве ИП, постановки на учет в качестве безработного в ЦЗН.

Реже переплата возникает вследствие предоставления фиктивных документов при назначении пенсии, сокрытия факта ее получения в другом регионе РФ или на территории иностранного государства.

Еще одной причиной переплат является незаконное снятие денежных средств с банковской карты умершего пенсионера.

Таким образом, необходимо помнить, что начисленные выплаты за периоды, в которые гражданин утратил на них право, подлежат обязательному 100% возмещению в бюджет и взыскиваются с гражданина или родственников умершего пенсионера, как в добровольном, так и в судебном порядке.

В первом случае погашение переплаты происходит путем подачи заявления в территориальное подразделение ведомства, после чего гражданин возвращает деньги безналичным (удержание из пенсии) или наличным путем (уплата по квитанции в банк). При другом варианте развития событий ПФР обращается в суд с иском о взыскании незаконно полученных средств, и возврат переплаты происходит с учетом всех судебных издержек.

Кроме этого, действующее законодательство предусматривает возможность удержания денежных средств из пенсии (в размере не более 20%) в счет погашения переплаты. Такое удержание может быть произведено и без согласия пенсионера.

Чтобы не допустить образования переплаты пенсионеру необходимо своевременно информировать территориальные органы ПФР о жизненных обстоятельствах, влекущих за собой прекращение выплат, осуществляемых ПФР.